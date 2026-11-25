به گزارش تابناک؛ در ایمیلی که برای عکاسان فرستاده شده، آمده که برخی قابلیت‌های نسخه‌ی جدید فتوشاپ از هوش مصنوعی مولد به روش‌هایی استفاده می‌کنند که ممکن است برای کاربران آشکار نباشد. به‌گفته‌ی مدیران نیویورک‌تایمز، استفاده از این ابزارها می‌تواند باعث شود اطلاعات فراداده‌ی عکس، آن را به‌عنوان تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی شناسایی کند؛ حتی اگر عکاس قصد ایجاد چنین محتوایی را نداشته باشد.

نیویورک‌تایمز از تمام عکاسان آزاد همکار خود خواسته است هنگام انجام مأموریت‌های این روزنامه، از نسخه‌ی ۲۸٫۰٫۰ فتوشاپ، موسوم به فتوشاپ ۲۰۲۷ و نسخه‌های جدیدتر استفاده نکنند.

قابلیت‌های هوش مصنوعی فتوشاپ دردسرساز شد

ادوبی در به‌روزرسانی جدید فتوشاپ قابلیت‌های تازه‌ای مبتنی‌بر هوش مصنوعی معرفی کرد. یکی از آن‌ها محیط AI Assisted Editor است که ابزارهای هوش مصنوعی فتوشاپ را در یک رابط کاربری یکپارچه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

دستیار هوشمند جدید ادوبی می‌تواند کاربران را هنگام ویرایش تصویر راهنمایی کند. ابزارهای دیگری نیز برای تغییر تصاویر با دستور متنی، افزایش وضوح و بازترکیب عناصر عکس متناسب با ابعاد صفحه اضافه شده‌اند.

بااین‌حال، مرز میان ابزارهای سنتی و قابلیت‌های مبتنی‌بر هوش مصنوعی همیشه روشن نیست. حتی برخی قابلیت‌های قدیمی، مانند انتخاب خودکار سوژه، اکنون ممکن است در دسته‌ی ابزارهای هوش مصنوعی قرار بگیرند.

مشکل اینجا است که استفاده از چنین ابزارهایی می‌تواند بر اطلاعات ثبت‌شده در فایل خروجی تأثیر بگذارد؛ اطلاعاتی که برای تشخیص منشأ تصویر و نحوه‌ی ویرایش آن استفاده می‌شوند.

در نتیجه، ممکن است عکسی که از یک رویداد واقعی ثبت شده، برچسبی مرتبط با هوش مصنوعی دریافت کند و درباره‌ی اصالت آن ابهام ایجاد شود.

نیویورک‌تایمز قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره‌ی ویرایش تصاویر خبری دارد.

این رسانه پیش‌تر اعلام کرده بود که عکس‌های خبری را به‌صورت دیجیتالی دست‌کاری یا روتوش نمی‌کند؛ هرچند ممکن است تغییرات محدودی در رنگ تصویر انجام دهد تا صحنه‌ی ثبت‌شده با دقت بیشتری نمایش داده شود.

برای رسانه‌ای که تصاویرش باید بازتابی قابل‌اعتماد از رویدادهای واقعی باشند، برچسب‌های مبهم هوش مصنوعی می‌توانند مشکل‌ساز شوند.

منبع: زومیت