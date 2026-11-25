این سوال یکی از رایج‌ترین پرسش‌های آشپزی و علمی است و پاسخ این پرسش در دل سلول‌های پیاز و واکنش میان آنزیم‌ها و ترکیبات گوگردی نهفته است.

به گزارش تابناک؛ پیاز یکی از پرکاربردترین مواد اولیه در آشپزخانه‌های سراسر جهان است؛ از خورش‌ها و سوپ‌ها گرفته تا سالادها و ساندویچ‌ها. اما تقریباً همه ما تجربه کرده ایم که چند لحظه پس از شروع خرد کردن پیاز، چشم‌ها شروع به سوزش و اشک ریزی می‌کنند.

پرسش «چرا پیاز باعث اشک ریختن می‌شود؟» یکی از رایج‌ترین پرسش‌های آشپزی و علمی است. پاسخ این پرسش در دل سلول‌های پیاز و واکنش میان آنزیم‌ها و ترکیبات گوگردی نهفته است. هدف این مقاله این است که با زبانی ساده اما دقیق، هم پاسخ علمی روشنی دریافت کنید و هم بتوانید با رعایت چند نکته ساده، تجربه آشپزی راحت تری داشته باشید.

پیاز و اشک: یک واکنش شیمیایی هوشمندانه

پیاز در حالت سالم و دست نخورده، بوی تند و اشک آوری ندارد. درون سلول‌های پیاز، ترکیبات گوگردی و آنزیم‌های ویژه ای وجود دارند که در بخش‌های جداگانه سلول نگهداری می‌شوند. تا زمانی که بافت پیاز سالم است، این مواد با هم تماس پیدا نمی‌کنند. اما به محض اینکه چاقو بافت پیاز را می‌برد یا فشار می‌دهد، دیواره سلول‌ها پاره می‌شود و مواد درون سلول با هم مخلوط می‌شوند.

در این لحظه، آنزیمی به نام «آلییناز» (Alliinase) با ترکیبات گوگردی پیش ساز واکنش می‌دهد. نتیجه این واکنش، تولید ترکیبات ناپایدار و واسطه ای است که به سرعت به ماده ای فرار و اشک آور به نام «عامل اشک آور پیاز» یا «سین-پروپان تیال-اس-اکسید» (syn-Propanethial-S-oxide) تبدیل می‌شود. همین ترکیب است که با تبخیر شدن و رسیدن به چشم، حس سوزش و اشک ریزی ایجاد می‌کند.

به بیان ساده، پیاز وقتی بریده می‌شود، یک «سامانه دفاعی شیمیایی» را فعال می‌کند. این سامانه در طبیعت به گیاه کمک می‌کند تا از حمله حشرات، قارچ‌ها و میکروب‌ها در امان بماند. اما برای انسان، همان ترکیبات دفاعی گیاه، عامل اشک ریزی هنگام آشپزی هستند.

عامل اشک آور پیاز چیست؟

عامل اصلی اشک ریزی، ترکیبی گوگردی و فرار است که پس از بریدن پیاز در هوا پخش می‌شود. این ترکیب به دلیل وزن مولکولی کم و فراریت بالا، به سرعت از سطح پیاز بریده شده تبخیر می‌شود و با جریان هوا به سمت چشم حرکت می‌کند. وقتی این گاز به سطح مرطوب چشم می‌رسد، در لایه اشک حل می‌شود و تغییرات شیمیایی ایجاد می‌کند.

چشم انسان برای محافظت از خود، شبکه ای از اعصاب حساس دارد. تماس این ترکیب با قرنیه، اعصاب سه قلو را تحریک می‌کند. مغز در پاسخ به این تحریک، فرمان تولید اشک بیشتر را به غدد اشکی می‌دهد. اشک تولیدشده در واقع یک واکنش دفاعی است تا ماده محرک را رقیق و از سطح چشم پاک کند.

نکته مهم این است که اشک ریزی ناشی از پیاز، با احساس درد شدید یا آسیب جدی به چشم متفاوت است. در حالت عادی، این واکنش موقتی و بی خطر است و پس از دور شدن از پیاز یا تهویه هوا برطرف می‌شود. با این حال، برای افرادی که چشم یا دستگاه تنفسی حساس دارند، رعایت نکات ایمنی و تهویه مناسب اهمیت بیشتری دارد.

مسیر از سلول پیاز تا چشم انسان

برای درک بهتر «چرا پیاز باعث اشک ریختن می‌شود» ، می‌توان این فرایند را در چند مرحله خلاصه کرد:

پاره شدن سلول‌های پیاز: چاقو یا فشار دست، دیواره سلول‌ها را می‌شکند.

تماس آنزیم با ترکیبات گوگردی: آنزیم آلییناز با پیش سازهای گوگردی ترکیب می‌شود.

تولید ترکیب واسطه: ترکیبات ناپایدار سولفنیک اسید ایجاد می‌شوند.

تبدیل به عامل اشک آور: آنزیم دیگری به نام «سینتاز عامل اشک آور» شکل گیری ترکیب فرار را تسهیل می‌کند.

پخش شدن در هوا: گاز اشک آور از سطح بریده شده پیاز تبخیر می‌شود.

رسیدن به چشم: گاز با جریان هوا یا حرکت دست به نزدیکی چشم می‌رسد.

حل شدن در لایه اشک: ترکیب در رطوبت چشم حل می‌شود و قرنیه را تحریک می‌کند.

واکنش دفاعی مغز: اعصاب پیام تحریک را به مغز می‌فرستند و غدد اشکی فعال می‌شوند.

این زنجیره نشان می‌دهد که اشک ریزی هنگام خرد کردن پیاز، یک واکنش طبیعی و قابل توضیح است، نه نشانه حساسیت غیرعادی یا ضعف در آشپزی. همچنین مشخص می‌کند که برای کاهش اشک، باید یکی از حلقه‌های این زنجیره را تضعیف کنیم؛ مثلاً با تیز کردن چاقو، خنک کردن پیاز یا ایجاد تهویه مناسب.

چرا برخی پیازها بیشتر اشک آور هستند؟

شدت اشک ریزی هنگام خرد کردن پیاز در همه موارد یکسان نیست. برخی پیازها تقریباً بدون اشک خرد می‌شوند، در حالی که برخی دیگر چشم را به شدت می‌سوزانند. چند عامل در این تفاوت نقش دارند:

نوع و رقم پیاز

پیازهای مختلف از نظر میزان ترکیبات گوگردی با هم تفاوت دارند. پیازهای سفید، زرد و قرمز می‌توانند شدت اشک آوری متفاوتی داشته باشند. به طور کلی، برخی ارقام پیاز به دلیل داشتن ترکیبات گوگردی بیشتر، اشک آورتر هستند. همچنین پیازهای تازه و آبدار ممکن است نسبت به پیازهای کهنه رفتار متفاوتی نشان دهند.

شرایط نگهداری

نگهداری پیاز در محیط گرم یا مرطوب می‌تواند فعالیت آنزیم‌ها و ترکیبات شیمیایی آن را تغییر دهد. پیازهایی که در جای خنک و خشک نگهداری می‌شوند، معمولاً کیفیت بهتری دارند. برعکس، پیازهای جوانه زده یا آسیب دیده ممکن است ترکیبات متفاوتی تولید کنند.

چرا پیاز باعث اشک ریختن می‌شود؟

میزان آسیب بافت

هرچه بافت پیاز بیشتر خرد یا له شود، سلول‌های بیشتری پاره می‌شوند و ترکیب اشک آور بیشتری آزاد می‌شود. به همین دلیل است که رنده کردن پیاز یا خرد کردن آن با چاقوی کند، معمولاً اشک بیشتری ایجاد می‌کند. برش‌های تمیز و سریع با چاقوی تیز، آسیب سلولی کمتری ایجاد می‌کنند.

دمای پیاز

پیاز سرد نسبت به پیاز گرم، ترکیبات فرار کمتری آزاد می‌کند. به همین دلیل قرار دادن پیاز در یخچال پیش از خرد کردن، یکی از روش‌های رایج کاهش اشک است. البته نباید پیاز را بیش از حد در فریزر نگه داشت، زیرا بافت آن آبکی و لهیده می‌شود.

حساسیت فردی و وضعیت چشم

همه افراد به یک اندازه به ترکیبات اشک آور پیاز حساس نیستند. افرادی که چشم شان خشک است، از لنز تماسی استفاده می‌کنند یا به آلرژی‌های فصلی مبتلا هستند، ممکن است واکنش شدیدتری نشان دهند. همچنین افرادی که در محیطی با تهویه ضعیف پیاز خرد می‌کنند، بیشتر در معرض تماس با گاز اشک آور قرار می‌گیرند.