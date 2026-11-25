بهاره رهنما پس از اتفاقات جنجالی جشن حافظ با انتشار چند استوری، از آنچه بی‌احترامی به هنرمندان پیشکسوت می‌دانست انتقاد کرد و از تهدیدهایی گفت که دریافت کرده است.

به گزارش تابناک،با انتشار چنددر صفحهخود، به حواشیواکنش نشان داد و از اتفاقات رخ‌داده در بخش موسیقی این مراسم ابراز تأسف کرد.

او با اشاره به جایگاه زنده‌یاد علی معلم، بنیان‌گذار جشن حافظ، تأکید کرد رفتارهایی که در این مراسم رخ داده، از نظر او دور از احترام به هنرمندان پیشکسوت بوده است. رهنما همچنین نوشت بعید می‌داند روح علی معلم با دیدن چنین اتفاقاتی در آرامش باشد.

توضیح بهاره رهنما درباره حضورش روی صحنه

این بازیگر در ادامه تأکید کرد که در انتخاب برگزیدگان جشن نقشی نداشته و حتی نامزد دریافت جایزه هم نبوده است. به گفته او، حضورش روی صحنه صرفاً برای اهدای جایزه به یکی از هنرمندان بوده و اعتراضش ارتباطی با نتایج و جوایز نداشته است.

رهنما همچنین اعلام کرد که از تهدیدهایی که پس از این اتفاقات دریافت کرده، نمی‌ترسد و تأکید کرد آنچه موجب ناراحتی‌اش شده، رفتارهایی بوده که به اعتقاد او در حق هنرمندان پیشکسوت صورت گرفته است.



