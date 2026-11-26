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صدور مجوز کنسرت علیرضا قربانی در مشهد
علیرضا قربانی که قرار بود مهرماه در استان خراسان رضوی روی صحنه برود، اکنون پس از گذر تقریبا دوماه با پروژه هنری «ایرانم» به شاندیز مشهد میرود.
به گزارش تابناک؛ علیرضا قربانی که درحال برگزاری تور کنسرتهای «ایرانم» در شهرهای مختلف کشور است، قرار بود در مهرماه امسال در دو شهر استان خراسان رضوی از جمله طرقبه و شاندیز روی صحنه برود اما در نهایت اداره کل ارشاد این استان اعلام کرد که برگزاری این کنسرت، لغو و به زمان دیگری موکول شده است.
این گروه با همان ترکیب همیشگی، علیرضا قربانی را همراهی میکنند.
علیرضا قربانی در حال حاضر با پروژه هنری «ایرانم» مهمان مردم شهر رشت است.
منبع: ایسنا
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