طی زایمان غیرمنتظره در کاشان، زن ۴۳ ساله چند ساعت پس از اطلاع از بارداری، صاحب نوزاد دختر شد.





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به گزارش تابناک، زن ۴۳ ساله کاشانی که امیدی به مادر شدن نداشت، برای بررسی کمردرد خود به بیمارستان مراجعه کرد.







وی که پس از ۲۵ سال انتظار امیدی به مادر شدن نداشت، در مراجعه به بیمارستان، به‌طور غیرمنتظره از بارداری ۳۶ هفته‌ای خود مطلع شد و همان روز در شرایط اورژانسی، دختری به دنیا آورد.





این رخداد موجب خوشحالی خانواده‌ای شد که پس ۲۵ سال زندگی مشترک صاحب فرزند شدند.





منبع: خبر آنلاین





