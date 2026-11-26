به گزارش تابناک؛ برای نخستین‌بار در تاریخ مسابقات میس یونیورس، یک مادر موفق شد عنوان ملکه زیبایی جهان را به دست آورد. جنیفر بارتو، نماینده ۲۷ ساله پورتوریکو، در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ تاج قهرمانی را بر سر گذاشت و نامش را در تاریخ این مسابقات ثبت کرد. جنیفر متأهل است و دختری هفت‌ساله به نام پنه‌لوپه دارد. او در رشته‌های روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی تحصیل کرده و در حوزه سلامت روان نیز فعالیت دارد.

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تا پیش از تغییر قوانین میس یونیورس در سال ۲۰۲۳، زنان متأهل و مادران اجازه حضور در این رقابت‌ها را نداشتند؛ اما جنیفر حالا نخستین مادری است که توانسته به مقام نخست برسد و ششمین تاج این مسابقات را برای پورتوریکو به ارمغان بیاورد. پیروزی او اتفاقی مهم در تاریخ این رقابت‌هاست؛ مادری که حالا در کنار بزرگ کردن دخترش، عنوان ملکه زیبایی جهان را هم در کارنامه دارد.

منبع: برترین‌ها



