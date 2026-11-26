به گزارش تابناک، انجمن قلب آمریکا خوردن چهار وعده میوه و پنج وعده سبزیجات در روز را به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای قلب توصیه می‌کند. در حالی که آب میوه‌ها و سبزیجات می‌توانند به شما در رسیدن به این اهداف کمک کنند، میوه‌ها و سبزیجات کامل هنوز هم باید اولویت مصرف شما باشند زیرا خوردن آنها به شکل کامل فیبر بیشتری را فراهم می‌کند، که یک ماده مغذی کلیدی برای حمایت از سطح کلسترول سالم است.

گفته می‌شود، برخی از آبمیوه‌ها هنوز هم می‌توانند جایگاهی در رژیم غذایی سالم برای قلب داشته باشند. آبمیوه‌های موجود در این لیست حاوی ترکیبات گیاهی مفیدی هستند که به حفظ سطح کلسترول سالم کمک می‌کنند.

«شارلوت مارتین» ، متخصص تغذیه، خاطرنشان می‌کند: «در مورد آبمیوه دو نکته مهم این است که ۱۰۰٪ آب میوه و شیرین نشده باشد.»

بر اساس تحقیقات و گزارش متخصصان تغذیه، به برخی از بهترین آبمیوه‌ها برای کاهش کلسترول اشاره می‌شود.

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۱. آب پرتقال

آب پرتقال یک وعده اصلی صبحانه است که ممکن است به قلب نیز کمک کند. «کولامادکین» ، متخصص تغذیه، می‌گوید: «برخی از مطالعات طولانی مدت نشان می‌دهد که مصرف آب پرتقال ممکن است به کاهش کلسترول کل و کلسترول بد LDL کمک کند، در حالی که سطح فولات و ویتامین C را نیز بهبود می‌بخشد.»

محققان فکر می‌کنند آب پرتقال به دلیل ترکیبات گیاهی به کاهش کلسترول بد کمک می‌کند. در واقع، حاوی فلاونوئیدهایی مانند هسپریدین، نارینگنین و اریودکتیول است که همگی با بهبود نتایج سلامتی و اثرات ضد التهابی و محافظتی قلبی مرتبط هستند. مقداری آب پرتقال نیز با استرول‌های گیاهی غنی شده است، ترکیباتی که ممکن است به کاهش کلسترول کمک کند.

۲. آب آلو

«مگی مون» ، متخصص تغذیه، خاطرنشان می‌کند: «آب آلو در کاهش کلسترول LDL هم برای افراد سالم و هم برای کسانی که کلسترول بالا دارند، مفید بوده است.»

در واقع، تحقیقات نشان می‌دهد که در حالی که نوشیدن آب آلو ممکن است بر سطح کلسترول خوب HDL یا تری گلیسیرید تأثیر نداشته باشد، ممکن است به سطح کلسترول کل و LDL کمک کند. آلو علاوه بر فوایدی که برای سلامت قلب دارد، حاوی انواع ریزمغذی‌ها از جمله آهن، ویتامین‌های گروه B ، پتاسیم و آنتی اکسیدان‌ها است.

به گفته مون: «آب آلو به دلیل محتوای فیبر محلول و سوربیتول می‌تواند به حرکات منظم روده کمک کند، که ممکن است به طور غیرمستقیم برای سلامت قلب و عروق با حمایت از دفع اسید صفراوی و متابولیسم کلسترول مفید باشد.»

۳. آب چغندر

چغندر یک سبزی ریشه ای با مواد مغذی است و آب چغندر راهی آسان برای گنجاندن بیشتر این ماده خاکی در رژیم غذایی است. حتی ممکن است به بهبود سطح کلسترول کمک کند. آب چغندر حاوی ترکیبات گیاهی از جمله پلی فنول‌ها، فلاونوئیدها، نیترات‌ها و بتالین است.

مادکین می‌گوید: «آب چغندر حاوی مواد مغذی گیاهی از جمله بتانین است که ممکن است با کاهش کلسترول بد LDL به حمایت از کلسترول سالم‌تر کمک کند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «آب چغندر حاوی نیترات‌های غذایی طبیعی است که به اکسید نیتریک تبدیل می‌شود، رگ‌های خونی را آرام می‌کند و از فشار خون سالم حمایت می‌کند، که یک عامل کلیدی در سلامت قلب و کلسترول است.»

۴. آب گوجه فرنگی

آب گوجه فرنگی گزینه دیگری است که در صدر لیست کاهش بالقوه کلسترول قرار دارد. مارتین می‌گوید: «آب گوجه‌فرنگی یک انتخاب قوی برای سلامت قلب است زیرا سرشار از لیکوپن است، یک آنتی‌اکسیدان که به دلیل پتانسیل آن برای کمک به کاهش کلسترول LDL و به طور کلی پروفایل‌های چربی سالم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته است. لیکوپن به کاهش التهاب کمک می‌کند و ژن هایی را در کبد هدف قرار می‌دهد که به کاهش کلسترول کمک می‌کنند.»

مارتین می‌افزاید: «لیکوپن در محصولات گوجه فرنگی فرآوری شده - از جمله آب میوه - بیشتر از گوجه فرنگی خام موجود است، که ممکن است اثرات محافظتی قلبی آن را افزایش دهد. آب گوجه فرنگی همچنین پتاسیم، یک ماده مغذی ضروری برای تنظیم فشار خون را تامین می‌کند.»

۵. آب آلبالو ترش

آب آلبالو ترش به دلیل محتوای آنتی اکسیدانی غنی اش شناخته شده است. آب آلبالو حاوی ترکیبی غلیظ از آنتوسیانین‌ها و سایر پلی فنول‌ها است که نشان داده شده است به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب کمک می‌کند. در واقع، برخی تحقیقات آب آلبالو را با سطوح بالاتر کلسترول خوب HDL و سطوح پایین‌تر کلسترول بد LDL مرتبط دانسته‌اند.

مارتین توضیح می‌دهد: «پروفایل آنتی اکسیدانی آن می‌تواند از یک الگوی غذایی کلی برای سلامت قلب پشتیبانی کند.»

محققان توصیه می‌کنند هنگام انتخاب آبمیوه، به دنبال آب میوه یا سبزیجات ۱۰۰% بدون قند اضافه باشید یا خودتان در خانه تهیه کنید. همانطور که گفته شد، آب میوه بهتر است برای تکمیل یک رژیم غذایی متعادل استفاده شود، نه جایگزین میوه‌ها و سبزیجات کامل.