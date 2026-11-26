برخی از خوراکی‌های زمستانی هستند که به‌دلیل داشتن فیبر و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، ممکن است به کاهش خطر برخی سرطان‌ها کمک کنند.

به گزارش تابناک، علل سرطان چند عاملی هستند؛ با این حال، رژیم غذایی نقش اساسی در یک سبک زندگی محافظت‌کننده در برابر سرطان ایفا می‌کند.

«جیل مک‌نات» ، متخصص تغذیه و رژیم غذایی، می‌گوید: «در حالی که هیچ غذای واحدی نمی‌تواند از سرطان جلوگیری کند، یک رژیم غذایی غنی از غذاهای گیاهی، از جمله غلات کامل، سبزیجات، میوه‌ها، لوبیا، آجیل و دانه‌ها، ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک کند.»

به گفته محققان، افزودن بیشتر این غذاهای سرشار از مواد مغذی به رژیم غذایی، اثر محافظتی دارد.

مک‌نات می‌گوید: «رژیم غذایی مانند یک ترموستات بر خطر ابتلا به سرطان تأثیر می‌گذارد، نه یک کلید برق. انتخاب‌های غذایی ما نمی‌توانند خطر ابتلا به سرطان را به طور کامل از بین ببرند، اما می‌توانند به مرور زمان به افزایش یا کاهش این خطر کمک کنند.»

در ادامه بهترین مواد غذایی زمستانی برای افزودن به رژیم غذایی برای کمک به پیشگیری از سرطان معرفی می‌شود.

۱. مرکبات

مرکباتی مانند پرتقال، گریپ فروت، لیمو، لیموترش و نارنگی به عنوان یک افزودنی خوش طعم به سالادها، غلات یا غذاهای پخته شده در طول ماه‌های زمستان وارد می‌شوند. «هیلاری رایت» ، متخصص تغذیه، می‌گوید: «آنها منبع بسیار خوشمزه‌ای از فیبر، ویتامین C و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی گیاهی به نام فلاونوئیدها هستند که تحقیقات نشان می‌دهد ممکن است برخی اثرات ضد سرطانی داشته باشند.»

یک متاآنالیز نشان داد که مصرف منظم میوه‌هایی مانند مرکبات، کیوی، سیب و هندوانه با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط است. با این حال، بسیاری از عوامل سبک زندگی می‌توانند بر نتایج هر مطالعه مشاهده‌ای تأثیر بگذارند. با این حال، بررسی‌های دیگر ارتباطی بین مرکبات در رژیم غذایی و کاهش خطر ابتلا به سایر انواع سرطان، مانند سرطان معده، یافته‌اند.

۲. کدو حلوایی

کدو حلوایی منبع قابل توجهی از مواد مغذی از جمله ویتامین C ، پتاسیم و فیبر هستند. آنها همچنین سرشار از کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها پیش‌ساز ویتامین A در بدن هستند و در درجه اول در میوه‌ها و سبزیجات نارنجی، قرمز و زرد یافت می‌شوند.

مک‌نات می‌گوید: «کاروتنوئیدها همچنین به عنوان آنتی‌اکسیدان‌هایی عمل می‌کنند که به محافظت از سلول‌های ما در برابر آسیب کمک می‌کنند.»

این اثرات محافظتی به تنظیم استرس اکسیداتیو کمک می‌کنند و می‌توانند به طور مثبت بر خطر ابتلا به سرطان تأثیر بگذارند.

۳. سبزیجات برگ‌دار تیره

سبزیجات برگ‌دار تیره مانند کاهو و اسفناج سرشار از مواد مغذی هستند و منبع کاروتنوئیدها، فولات و ویتامین‌های A ، C و K می‌باشند. «لوسی ام. د لا کروز» ، متخصص تغذیه، می‌گوید: «اسفناج، کلم برگ، برگ چغندر و کاهوی رومی با کاهش میزان برخی سرطان‌ها و افزایش طول عمر کلی مرتبط هستند، عمدتاً به این دلیل که برای قلب بسیار مفید هستند.»

سبزیجات برگ‌دار دارای ترکیبات گیاهی متنوعی با خواص آنتی‌اکسیدانی هستند که یکی از دلایلی است که آنها انتخاب خوبی در یک رژیم غذایی محافظ سرطان هستند.

۴. کِرِنبری

این توت‌های قرمز و ترش‌مزه، انتخابی عالی برای رژیم غذایی پیشگیری‌کننده از سرطان نیز محسوب می‌شوند.

مک‌نات می‌گوید: «کرنبری‌ها سرشار از پلی‌فنول‌ها هستند؛ ترکیباتی گیاهی که خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی دارند. این ترکیبات ممکن است با محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب و تقویت میکروبیوم سالم روده، در پیشگیری از سرطان نقش داشته باشند.»

پیروی از رژیم غذایی‌ای که شامل انواع سبزیجات و میوه‌ها باشد، با کاهش خطر ابتلا به سرطان — به‌ویژه سرطان‌های دهان، مری، معده و ریه — مرتبط دانسته شده است.

۵. سبزیجات چلیپایی

سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکلی، کلم‌پیچ، کلم معمولی و کلم بروکسل، محصولات زمستانی مقاومی هستند که اغلب در طول ماه‌های سرد سال، پای ثابت غذاها می‌شوند. این سبزیجات به لطف ترکیبات گیاهی نظیر فلاونوئیدها و کاروتنوئیدها، ممکن است در پیشگیری از سرطان نیز نقش داشته باشند.

برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که مصرف سبزیجات چلیپایی (خانواده کلم‌ها) با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط است؛ بخشی از این خاصیت به ترکیبی به نام سولفورافان نسبت داده می‌شود که دارای اثرات ضدسرطانی است.