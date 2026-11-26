ه گزارش تابناک؛ با وجود تداوم محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، بانک مرکزی از تامین میانگین روزانه ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال جاری تا نیمه آبان‌ماه، در مجموع حدود ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات تامین شده است.

تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های مالی و تجاری و دشواری‌های ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی روبرو است به یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی تبدیل شده است. در چنین شرایطی مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده و سیاست‌گذار پولی ناچار است میان نیازهای مختلف وارداتی، منابع در دسترس را به‌گونه‌ای مدیریت کند که جریان تامین کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید دچار اختلال نشود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از ابتدای سال جاری تا حدود نیمه آبان‌ماه، مجموع ارز تامین‌شده برای واردات به حدود ۳۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم به معنای تامین روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۹۷ میلیون دلار ارز برای نیازهای وارداتی کشور است؛ رقمی که با وجود محدودیت‌های موجود، نشان‌دهنده تداوم جریان تأمین ارز در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

تفاوت در تامین ارز بخش‌های اقتصادی

بررسی ترکیب تامین ارز در هفت ماه و نیم گذشته نشان می‌دهد که کاهش منابع ارزی به شکل یکسان میان بخش‌های مختلف توزیع نشده است. در این میان، بخش بهداشت و درمان نه‌تنها با کاهش تامین ارز مواجه نشده بلکه سهم بیشتری از منابع ارزی دریافت کرده است.

عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در تشریح آخرین وضعیت تامین ارز کشور اعلام کرده است که تا ۲۲ آبان‌ماه، تامین ارز بخش بهداشت و درمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. همچنین در بخش جهاد کشاورزی نیز رشد یک درصدی تأمین ارز به ثبت رسیده است.

در مقابل، بخش صنعت با کاهش ۲۸ درصدی تامین ارز روبرو شده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بخش عمده این کاهش مربوط به کالاهای غیرضروری و لوکس بوده و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی را شامل نمی‌شود.

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که کاهش ۱۳ درصدی مجموع تامین ارز کشور لزوما به معنای کاهش ۱۳ درصدی واردات مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز تولید نیست. در واقع بخشی از تعدیل منابع ارزی از مسیر محدود کردن واردات کالاهایی انجام شده که در اولویت‌های فعلی اقتصاد کشور قرار ندارند.

تأمین ارز کالاهای ضروری بدون وقفه ادامه دارد

همتی در جلسه علنی مجلس در ۲۶ آبان‌ماه، با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی، تاکید کرده است که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، بانک مرکزی تلاش کرده است جریان تامین ارز کشور با افت جدی مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه میانگین روزانه تامین ارز در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۲۰ میلیون دلار بوده و این رقم اکنون به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است، کاهش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی را در این شاخص اعلام کرده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین مجموع تامین ارز در هفت ماه و نیم گذشته را حدود ۳۱ میلیارد دلار عنوان کرده و گفته است که با وجود اوج فشارهای اقتصادی، میزان کاهش تامین ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۳ درصد بوده است.

با وجود تداوم تامین ارز، شرایط فعلی اقتصاد کشور با محدودیت‌هایی همراه است که مدیریت منابع ارزی و پاسخ‌گویی به تقاضای واردکنندگان را دشوارتر کرده است. تحریم‌های مالی و بانکی، محدودیت در نقل‌و انتقال بین‌المللی پول، دشواری دسترسی به برخی منابع ارزی و افزایش هزینه و ریسک مبادلات خارجی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روند تأمین ارز اثرگذار باشند.

از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه است، ضرورت اولویت‌بندی مصارف را افزایش داده است. به همین دلیل سیاست‌گذار تلاش می‌کند منابع موجود را به سمت کالاهایی هدایت کند که تامین آنها برای حفظ امنیت غذایی، سلامت عمومی و استمرار تولید اهمیت بیشتری دارد.

در این میان تعیین اولویت کالاهای وارداتی نیز صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب مسئولیت‌های خود درباره اولویت‌بندی و معرفی نیازهای وارداتی تصمیم‌گیری می‌کنند و بانک مرکزی تأمین ارز را در چارچوب منابع و ضوابط مربوط دنبال می‌کند.

یکی دیگر از چالش‌های موجود، فاصله میان زمان تخصیص و تامین ارز است. بانک مرکزی پیش‌تر از کاهش این فاصله و رسیدن آن به حداکثر دو هفته خبر داده بود، در حالی که این فرآیند در گذشته در برخی موارد تا شش ماه یا بیشتر زمان می‌برد. همچنین با توجه به شرایط خاص اقتصادی، تمدید تخصیص‌های ارزی منقضی‌شده و مساعدت در مهلت بازگشت ارز صادراتی و تسویه تعهدات ارزی واردکنندگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از نیاز ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید اختصاص دارد، تداوم روند تأمین ارز در ماه‌های باقی‌مانده سال اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه‌ریزی اعلام‌شده برای تأمین ۲۰ میلیارد دلار ارز در نیمه دوم سال نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی حفظ جریان واردات را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

البته تحقق این هدف به عواملی فراتر از اعلام ارقام و برنامه‌های تأمین ارز وابسته است؛ از جمله میزان دسترسی به منابع ارزی، امکان انتقال پول، همکاری شبکه بانکی و بازگشت ارز حاصل از صادرات.

در مجموع، آمارهای اعلام‌شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود کاهش ۱۳ درصدی تأمین ارز در هفت ماه و نیم نخست سال، سیاست ارزی کشور به سمت حفظ اولویت کالاهای ضروری و محدود کردن مصارف غیرضروری حرکت کرده است. افزایش ۲۵ درصدی تامین ارز بخش بهداشت و درمان و رشد یک درصدی بخش کشاورزی در کنار کاهش ۲۸ درصدی بخش صنعت، تصویری از این جابه‌جایی اولویت‌ها ارائه می‌دهد.



