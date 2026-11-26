با وجود تداوم اختلافات تهران و واشنگتن و افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا، آینده تقابل دو کشور همچنان مبهم است و احتمال توافق محدود یا بازگشت به درگیری گسترده مطرح است.

آینده تقابل ایران و آمریکا به کجا می‌رسد؟

به گزارش تابناک، تحولات هفته اخیر نشان می‌دهد که گزینه نظامی همچنان در محاسبات کاخ سفید وجود دارد. هماهنگی‌های فرماندهی مرکزی آمریکا با ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل و بررسی سناریوهای احتمالی حمله، بیانگر آن است که واشنگتن قصد ندارد ابزار نظامی را از معادلات خود کنار بگذارد.

فشار نظامی و اقتصادی؛ ابزارهای واشنگتن برای تضعیف تهران

نکته مهم آن است که سیاست آمریکا صرفاً بر حمله نظامی استوار نیست. فشار اقتصادی، محدود کردن صادرات نفت، محاصره دریایی و ایجاد محدودیت در تجارت خارجی ایران، ابزارهایی هستند که واشنگتن امیدوار است بدون ورود به یک جنگ طولانی، از طریق آنها موقعیت تهران را تضعیف کند.

اما این راهبرد نیز بدون هزینه نیست. هرچه فشار اقتصادی و دریایی بیشتر شود، احتمال واکنش متقابل ایران و گسترش ناامنی در مسیرهای انتقال انرژی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، آمریکا با یک تناقض راهبردی روبه‌روست: می‌خواهد فشار را افزایش دهد، اما نمی‌خواهد کنترل پیامدهای آن را از دست بدهد.

بنیامین نتانیاهو همچنان ایران را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های امنیتی اسرائیل معرفی می‌کند. از نگاه تل‌آویو، کاهش توان راهبردی ایران و محدود کردن ظرفیت‌های نظامی و منطقه‌ای آن، فرصتی برای تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه است.

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با این حال، مسئله اصلی این است که آیا تشدید عملیات نظامی واقعاً می‌تواند امنیت پایدار برای اسرائیل ایجاد کند؟ تجربه بحران‌های منطقه نشان داده است که برتری نظامی الزاماً به معنای حل اختلافات سیاسی و پایان تهدیدهای امنیتی نیست.

مواضع تهران در برابر آمریکا و اسرائیل بر چند اصل استوار است: حفظ استقلال تصمیم‌گیری، مخالفت با تحمیل خواسته‌های یک‌طرفه، حفظ توان دفاعی و استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و منطقه‌ای برای تغییر شرایط.

جمهوری اسلامی معتقد است توافقی که در سایه تهدید نظامی و فشار اقتصادی شکل بگیرد، نمی‌تواند تضمین‌کننده منافع بلندمدت کشور باشد. از همین رو، رفع محاصره دریایی، کاهش محدودیت‌های اقتصادی و تعیین تکلیف دارایی‌های مسدودشده از جمله موضوعات مهم در معادلات مذاکراتی ایران است.

با این حال، شرایط اقتصادی کشور نیز به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در این تقابل تبدیل شده است. کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه مبادلات و فشار بر بازار ارز، ادامه وضعیت فعلی را برای اقتصاد ایران دشوارتر می‌کند.

بنابراین، تهران با دو ضرورت هم‌زمان مواجه است: حفظ اقتدار و بازدارندگی در برابر تهدید خارجی و استفاده از راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از فرسایشی شدن فشارهای اقتصادی.

محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و محدودیت‌های ایجادشده در تردد کشتی‌ها، فشار مضاعفی بر تجارت و صادرات انرژی وارد کرده است. در مقابل، تهران نیز بازگشایی کامل مسیر و رفع محدودیت‌ها را از موضوعات اساسی هرگونه توافق می‌داند.

ادامه این وضعیت می‌تواند قیمت نفت، هزینه بیمه کشتی‌ها و بهای حمل‌ونقل دریایی را افزایش دهد. پیامدهای آن نیز محدود به ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نخواهد بود و اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در میان این فضای پرتنش، تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. قطر، عمان، عربستان، پاکستان و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که تلاش دارند از بازگشت جنگ گسترده جلوگیری کنند.

دیدارهای مقام‌های قطری با مسئولان ارشد دولت آمریکا در روز دوم آذرماه، در شرایطی انجام شد که مذاکرات تهران و واشنگتن همچنان با اختلافات جدی روبه‌روست. پیشنهادهایی برای کاهش محدودیت‌های دریایی در برابر برخی امتیازات اقتصادی و بازگشت تدریجی به مذاکرات نیز مطرح شده است.

این تحرکات نشان می‌دهد که حتی در شرایطی که طرفین مواضع سختی اتخاذ می‌کنند، مسیرهای ارتباطی و دیپلماتیک هنوز کاملاً مسدود نشده‌اند.

با این حال، فاصله میان خواسته‌های تهران و واشنگتن همچنان قابل توجه است. آمریکا خواهان محدودیت‌های مشخص در پرونده هسته‌ای ایران است و تهران نیز رفع فشارهای اقتصادی و دریایی را پیش‌شرط مهم هرگونه تفاهم می‌داند.

بنابراین، دستیابی به توافق جامع در کوتاه‌مدت دشوار به نظر می‌رسد؛ اما توافقی مرحله‌ای که ابتدا بر کاهش تنش‌های دریایی و توقف اقدامات نظامی متمرکز باشد، همچنان می‌تواند یک مسیر عملی برای خروج از بحران ایجاد کند.

سه سناریو پیش روی آینده تقابل ایران و آمریکا

با توجه به شرایط موجود، می‌توان سه مسیر اصلی را برای آینده نزدیک منطقه در نظر گرفت:

نخست؛ توافق محدود و کاهش تنش‌ها. این سناریو در صورتی امکان‌پذیر است که میانجیگری کشورهای منطقه به نتیجه برسد و تهران و واشنگتن بر سر یک تفاهم اولیه درباره تنگه هرمز، محاصره دریایی و برخی مسائل اقتصادی به توافق برسند. چنین توافقی الزاماً به معنای پایان اختلافات نخواهد بود، اما می‌تواند از شدت بحران بکاهد.

دوم؛ ادامه جنگ فرسایشی و فشار متقابل. این احتمال زمانی تقویت می‌شود که هیچ‌یک از طرفین حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نباشند، اما هزینه جنگ گسترده را نیز نپذیرند. در این وضعیت، فشار اقتصادی، حملات محدود، تهدیدهای نظامی و ناامنی دریایی ادامه پیدا می‌کند. این سناریو شاید در ظاهر از جنگ تمام‌عیار کم‌هزینه‌تر باشد، اما در بلندمدت می‌تواند اقتصاد و امنیت منطقه را فرسوده کند.

سوم؛ بازگشت به درگیری گسترده. شکست کامل مسیر دیپلماسی، حمله جدید آمریکا یا اسرائیل به اهداف راهبردی ایران یا وقوع یک حادثه بزرگ در تنگه هرمز می‌تواند زمینه‌ساز این سناریو شود. در چنین شرایطی، احتمال گسترش درگیری به پایگاه‌های نظامی آمریکا، زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه و جبهه‌های دیگر افزایش خواهد یافت.

ارزیابی شرایط کنونی نشان می‌دهد که ادامه وضعیت فرسایشی همراه با تلاش برای رسیدن به توافق محدود، یکی از محتمل‌ترین مسیرهای کوتاه‌مدت است؛ اما خطر بازگشت درگیری گسترده را نمی‌توان نادیده گرفت. مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، تصمیم واشنگتن درباره ادامه محاصره و نحوه واکنش تهران به آن خواهد بود.

خاورمیانه امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های واقع‌بینانه نیاز دارد. آمریکا باید بداند که فشار و تهدید الزاماً به معنای دستیابی به نتیجه مطلوب نیست؛ اسرائیل باید پیامدهای گسترش جنگ را در محاسبات خود لحاظ کند و ایران نیز در کنار حفظ اقتدار و امنیت ملی، باید از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش هزینه‌های بحران بهره ببرد.

امروز مسئله فقط این نیست که کدام طرف در رقابت سیاسی و نظامی دست بالا را خواهد داشت؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا رهبران سیاسی منطقه و قدرت‌های جهانی حاضرند پیش از آنکه یک اشتباه محاسباتی، میلیون‌ها انسان را با بحرانی تازه روبه‌رو کند، فرصت دیپلماسی را جدی بگیرند؟

مردم خاورمیانه حق دارند در سرزمینی زندگی کنند که آینده‌اش با آرامش، امنیت و امید ساخته شود، نه با صدای انفجار و سایه دائمی تهدید.

منبع: روزنامه اطلاعات



