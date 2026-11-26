به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، بازار خودرو سال‌هاست از منطق رقابت، عرضه و تقاضای واقعی فاصله گرفته و به بازاری تبدیل شده که در آن، قیمت خودروهای خارجی نه صرفاً بر اساس ارزش جهانی، کیفیت، فناوری و هزینه تولید، بلکه تحت تأثیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های وارداتی، تعرفه‌های گمرکی، سیاست‌های ارزی و تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

نگاهی به مقایسه قیمت چند خودروی خارجی در ایران و امارات، تصویری قابل تأمل از شکاف قیمتی در بازار خودرو ارائه می‌دهد؛ شکافی که این پرسش جدی را مطرح می‌کند: چرا خودرویی که در بازار امارات با قیمتی به‌مراتب پایین‌تر عرضه می‌شود، در ایران باید با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد؟

قیمت کیا اپتیما مدل ۲۰۱۷ در ایران حدود ۱۱ میلیارد تومان و در امارات حدود ۲ میلیارد تومان است که قیمت این خودرو در بازار ایران ۵.۵ برابر رقم ثبت‌شده در امارات است. سانتافه ۲۰۱۷ قیمتی معادل ۹.۵ میلیارد تومان در ایران دارد درحالی که ۲.۱ میلیارد تومان در امارات است و حدود ۴.۵ برابر است اما قیمت اسپورتیج ۲۰۱۶ حدود ۷ میلیارد تومان در ایران است درحالی که در امارات ۱.۸ میلیارد تومان است و چیزی حدود ۳.۹ برابر .

همچنین قیمت نیسان جوک ۲۰۱۶ نزدیک به ۶ میلیارد تومان در ایران است درحالی که در امارات همین مدل خودرو ۱.۵ میلیارد تومان است و نزدیک به ۴ برابر است. النترا ۲۰۱۶ قیمتی معادل ۶.۵ میلیارد تومان در ایران دارد درحالی که در امارات ۱.۸ میلیارد تومان قیمت دارد و نزدیک به حدود ۳.۶ برابر که در جدول زیر به طور مقایسه ای این ارقام آورده شده است.

خودرو قیمت در ایران ( تومان) قیمت در امارات ( تومان) اختلاف تقریبی کیا اپتیما ۲۰۱۷ ۱۱ میلیارد ۲ میلیارد ۵.۵ برابر سانتافه ۲۰۱۷ ۹.۵ میلیارد ۲.۱ میلیارد ۴.۵ برابر اسپورتیج ۲۰۱۶ ۷ میلیارد ۱.۸ میلیارد ۳.۹ برابر نیسان جوک ۲۰۱۶ ۶ میلیارد ۱.۵ میلیارد ۴ برابر النترا ۲۰۱۶ ۶.۵ میلیارد ۱.۸ ۳.۶

به نظر می‌رسد وقتی واردات محدود می‌شود، خودروساز داخلی با فشار کمتری از سوی رقبای خارجی مواجه خواهد شد و مصرف‌کننده نیز در انتخاب بین محصول داخلی و خارجی، با گزینه‌های محدودتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شود که در چنین شرایطی، حتی خودروهای چند سال کارکرده خارجی نیز به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شوند؛ کالایی که قیمت آن با ارزش مصرفی، عمر خودرو یا قیمت آن در بازار جهانی تناسب ندارد.

تعرفه‌های گمرکی؛ مالیاتی که مصرف‌کننده می‌پردازد

یکی دیگر از عواملی که قیمت خودروهای وارداتی را لاکچری و دور از دسترس می کند ساختار تعرفه‌ای و هزینه‌های ورود خودرو به کشور است به طوری که بر اساس مقررات منتشرشده برای سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده بود برای نمونه، خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۱۳۰ درصدی و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۱۶۵ درصدی بودند. خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی نیز نرخ‌های متفاوتی داشتند.

در گزارش مقررات سال ۱۴۰۵ نیز نرخ‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف خودرو اعلام شده است؛ از ۲۰ درصد برای خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی و ۴۰ درصد برای خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، تا ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۵ درصد برای خودروهای با حجم موتور بالاتر.البته باید توجه کرد که تعرفه به‌تنهایی تمام اختلاف قیمت ایران و امارات را توضیح نمی‌دهد ونرخ ارز، هزینه انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه، استانداردها، مالیات، هزینه شماره‌گذاری، محدودیت عرضه و حاشیه سود واردکنندگان نیز در قیمت نهایی نقش دارند اما با این حال، این سوال مهم مطرح می شود که چرا سیاست‌گذار به جای ایجاد یک نظام رقابتی و قابل پیش‌بینی، تا این اندازه بر ابزار تعرفه و محدودیت واردات تکیه کرده است؟

وزارت صمت؛ حمایت از تولید یا حمایت از بازار غیررقابتی؟

مساله دیگر که بازار خودرو با آن همواره دست و پنجه نرم می کند بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری است به طوری که یک سال واردات با محدودیت‌های شدید مواجه می‌شود، سال بعد مسیر واردات باز می‌شود اما تعداد خودروهای مجاز، شرایط ثبت سفارش، تأمین ارز و تعرفه‌ها همچنان با ابهام و تغییر همراه است که در چنین فضایی، واردکننده نمی‌تواند برای فعالیت بلندمدت برنامه‌ریزی کند و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند از ثبات نسبی قیمت‌ها اطمینان داشته باشد.

آمار واردات نیز مشکلات را حل نمی کند برای مثال، گمرک ایران اعلام کرده بود که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ افزایشی قابل توجه نسبت به دوره مشابه سال قبل اما با این حال، افزایش واردات به معنی شکل‌گیری بازار رقابتی نیست؛ به‌ویژه زمانی که محدودیت‌های عرضه و هزینه‌های ورود همچنان پابرجاست.

برنده این سیاست‌ها کیست و بازنده آن چه کسی است؟

وقتی قیمت یک خودروی خارجی در ایران چند برابر بازار امارات می‌شود، این اختلاف صرفاً یک عدد در جدول قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشانه‌ای از هزینه‌ای است که مجموعه سیاست‌های اقتصادی و تجاری به مردم تحمیل می‌کند بنابراین در چنین بازاری، مصرف‌کننده ایرانی برای خرید خودرویی که سال‌ها از تولید آن گذشته است، باید چندین برابر ارزش اعلام‌شده آن در یک بازار منطقه‌ای هزینه کند. از سوی دیگر، خودروساز داخلی نیز در بازاری فعالیت می‌کند که رقیب خارجی آن با موانع تعرفه‌ای، ارزی و اداری مواجه است. چنین شرایطی می‌تواند انگیزه کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار تولید را تضعیف کند.

بنابراین حمایت از تولید داخل نباید به قیمت حذف حق انتخاب مصرف‌کننده تمام شود و اگر خودروساز داخلی توان رقابت دارد، باید در میدان رقابت کیفیت و قیمت خود را اثبات کند، نه اینکه با محدود کردن واردات و افزایش موانع گمرکی، بازار برای او از رقیب خارجی محافظت شود. همچنین حمایت از تولید ملی زمانی مفهوم پیدا می کند که خودروی باکیفیت‌تر، ایمن‌تر و ارزان‌تر برای مردم دردسترس باشد؛ نه بازاری که در آن مصرف‌کننده برای خرید یک خودروی چند سال کارکرده خارجی، باید چند برابر ارزش آن در بازارهای منطقه‌ای پول پرداخت کند.

به نظر می رسد تا زمانی که وزارت صمت میان حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده توازن برقرار نکند، نمی‌توان انتظار داشت بازار خودرو از چرخه انحصار، گرانی و کاهش قدرت خرید مردم خارج شود.