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عکس: نمایی زیبا از رودخانه بزرگ مارون در کهگیلویه
تصاویری زیبا از منطقه حفاظت شده رودتخلی یا همان رودخانه بزرگ مارون واقع در کهگیلویه و بویراحمد را مشاهده میکنید.
به گزارش تابناک، تصاویری زیبا از منطقه حفاظت شده رودتخلی یا همان رودخانه بزرگ مارون واقع در کهگیلویه و بویراحمد را مشاهده میکنید.
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