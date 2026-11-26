تصاویری زیبا از منطقه حفاظت شده رودتخلی یا همان رودخانه بزرگ مارون واقع در کهگیلویه و بویراحمد را مشاهده می‌کنید.



به گزارش تابناک، تصاویری زیبا از منطقه حفاظت شده رودتخلی یا همان رودخانه بزرگ مارون واقع در کهگیلویه و بویراحمد را مشاهده می‌کنید.