دموکراتها خواستار پایان جنگ ایران شدند
مخالفت دموکراتهای آمریکا با جنگ علیه ایران ادامه دارد؛ بهطوریکه یک فرماندار، یک سناتور و یک نماینده این حزب بر ضرورت پاسخگویی دولت ترامپ و پایان دادن به جنگ تأکید کردهاند.
به گزارش تابناک؛ این فرماندار دموکرات بامداد پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از جنگ با ایران گرفته تا تعرفههای بیپایان، کنگره باید بر پاسخگو کردن دولت ترامپ تمرکز کند؛ آن هم به شیوهای که هزینهها را برای مردم ویرجینیا و سراسر آمریکا کاهش دهد.
مارک کلی سناتور دموکرات ایالت آریزونا نیز دوشنبه خواستار تحقیق در مورد عملکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جنگ علیه ایران شده و اهداف نظامی و صرف دهها میلیارد دلار در این جنگ تجاوزکارانه را زیر سوال برد.
رو خانا از نماینده ایالت کالیفرنیا و از اعضای ارشد دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته که دموکراتها باید از روز اول آغاز به کار کنگره جدید این کشور پایان دادن به جنگ علیه ایران و افزایش دستمزدها را در دستور کار قرار دهند.
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