یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام بانکی ایران، تبدیل شدن بانک‌ها به «خزانه‌داریِ شخصی» برای هلدینگ‌های بزرگ است. در این میان، عملکرد بانک گردشگری در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خود، مصداق بارز عبور از خطوط قرمز قانونی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز بانک مرکزی برای مهار خلق پول و جلوگیری از تضاد منافع در شبکه بانکی، «دستورالعمل تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط» است. طبق این قانون، مجموع خالص تسهیلات پرداختی هر بانک به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با خود، تحت هیچ شرایطی نباید از ۴۰ درصد «سرمایه لایه اول» آن بانک بیشتر شود. با این حال، بررسی آخرین داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این الزام قانونی در بانک گردشگری، نه تنها رعایت نشده، بلکه با اختلافی فاحش نادیده گرفته شده است.

تسهیلات ۵۷ همتی به خودی‌ها؛ ۶ برابر سقف قانونی!

بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا پایان تابستان امسال، بانک گردشگری طی ۶۴ فقره وام کلان، مجموعاً بیش از ۵۸ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان (اصل مبلغ) به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با خود پرداخت کرده که خالص این تسهیلات بالغ بر ۵۷ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان است.

اهمیت و ابعاد این عدد زمانی روشن می‌شود که آن را در کنار سقف قانونی بگذاریم. طبق صورت‌های مالی بانک گردشگری، سرمایه لایه اول این بانک پس از اعمال تعدیلات نظارتی، ۲۲ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان است. به بیان ساده، سقف مجاز ۴۰ درصدی این بانک برای وام‌دهی به شرکت‌های خودی، نهایتاً ۹ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است.

مهدی جهانگیری و گروه مالی گردشگری

اما بانک گردشگری با عبور پرسرعت از این مانع قانونی، بیش از ۶ برابر حد مجاز، منابع سپرده‌گذاران را به سمت شرکت‌های زیرمجموعه هدایت کرده است؛ شرکت‌هایی که زیر چتر «گروه مالی گردشگری» به ریاست و بنیان‌گذاری مهدی جهانگیری فعالیت می‌کنند و عملاً دسترسی بی‌حدوحصری به منابع ارزشمند این بانک داشته‌اند.

بررسی ماهیت این شرکت‌های گروه مالی گردشگری نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این منابع، در پروژه‌های بزرگ ساخت‌وساز، گردشگری، صنعت و تجارت بلوکه شده است.

زنگ خطری برای نهاد ناظر

آنچه این فرآیند را برای جامعه و نظام اقتصادی به یک «زنگ خطر» تبدیل می‌کند، شکاف بزرگ میان نرخ بهره تسهیلات دریافتی این شرکت‌ها با تورم جاری کشور است. وقتی یک هلدینگ بزرگ، منابع بانکی را با نرخ‌های ترجیحی و به‌مراتب پایین‌تر از تورمِ افسارگسیخته و حتی پایین از نرخ وام های خرد برای مردم عادی، دریافت می‌کند، به نوعی یک «رانت» شکل گرفته است. به بیان دیگر، این شرکت‌ها با بهره‌گیری از همین نقدینگی ارزان و در دسترس، در بازارهای هدف خود (به‌ویژه در پروژه‌های ساختمانی و ساخت‌وساز) سودهای نجومی شناسایی می‌کنند؛ در حالی که ارزش پول سپرده‌گذاران در بانک، زیر فشار تورم به سرعت در حال آب‌رفتن است.

قفل شدن هزاران میلیارد تومان در پرونده بدهکاران کلان

سخاوتمندی فراتر از قانون بانک گردشگری برای شرکت‌های خودی، تنها نقطه تاریک کارنامه این بانک نیست؛ بررسی فهرست بدهکاران کلان نیز آمارهای نگران‌کننده‌ای را فاش می‌کند.

بر پایه آمارهای بانک مرکزی تا پایان نیمه نخست سال جاری، بیش از ۳ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری در این بانک ثبت شده است. مهم‌تر اینکه، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم در طبقه «مشکوک‌الوصول» قرار دارد؛ یعنی وام‌هایی که طبق تعاریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن‌ها گذشته و عملاً امید چندانی به بازگشت این منابع به خزانه بانک نیست.

انفجار ۵۰۴ درصدی هزینه مطالبات سوخت‌شده و بدهی ۹۶ همتی

نگاهی به صورت‌های مالی سه‌ماهه بانک گردشگری در بهار امسال نیز تصویر واضح‌تری از وضعیت ناترازی و هزینه‌های این بانک ارائه می‌دهد. به گونه ای که؛

جهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول: این سرفصل با رشد خیره‌کننده ۵۰۴ درصدی، به بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

هزینه‌های اداری: هزینه‌های اداری و عمومی بانک با ۷۳ درصد افزایش، از مرز یک هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان عبور کرده است.

کفایت سرمایه زیر استاندارد: نسبت کفایت سرمایه بانک روی عدد ۶ درصد ایستاده که پایین‌تر از حداقل استاندارد ۸ درصدی بانک مرکزی است.

تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داده که بانک گردشگری تا پایان خردادماه امسال، بیش از ۹۶ هزار میلیارد تومان به سایر بانک‌ها بدهکار بوده است. اکنون پرسش کلیدی از نهاد ناظر (بانک مرکزی) این است که چگونه بانکی با این حجم از بدهی بین‌بانکی و کفایت سرمایه غیراستاندارد، توانسته بدون برخورد نظارتی، بیش از ۵۷ همت از منابع خود را در شرکت‌های زیرمجموعه قفل کند؟



