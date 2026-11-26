مراسم رسمی افتتاح فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد، ابر پروژه ایرانی امروز، پنجشنبه ۴ آذرماه، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش تابناک؛ مراسم رسمی افتتاح فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد، ابر پروژه ایرانی امروز، پنجشنبه ۴ آذرماه، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، قلندر شریف شهردار مشهد، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی و اعضا شورای اسلامی شهر مشهد برگزار شد.

این پروژه‌به طول ۲۸.۵ کیلومتر و با ۲۴ ایستگاه، یکی از مهم‌ترین محورهای حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری و پروژه‌های ملی با رویکرد زیارت به شمار می‌رود که شمال‌غرب مشهد را به جنوب‌شرق این شهر متصل می‌کند و نقش مؤثری در جابه‌جایی زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی دارد.

فاز نخست این خط به طول ۶ کیلومتر و با ۷ ایستگاه، از میدان شهدا تا پایانه مسافربری امام رضا(ع) امتداد دارد و با اتصال به خطوط دیگر قطار شهری، دسترسی به حرم مطهر رضوی را تسهیل می‌کند.

با بهره‌برداری از این مسیر، بخشی مهم از شبکه حمل‌ونقل ریلی مشهد تکمیل شده و امکان اتصال و جابه‌جایی آسان‌تر مسافران در شبکه مترو، به‌ویژه در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، فراهم می‌شود.



