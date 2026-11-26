پزشکیان با بیان اینکه دشمنان می‌خواهند ایران پیشرفت نکند ولی ما باید با کنار گذاشتن اختلافات مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد اظهار داشت: توسعهٔ شبکهٔ ریلی و راه‌آهن باید با جدیت و قدرت دنبال شود.

اگرچه دشمنان با تحریم و جنگ به‌دنبال سخت‌کردن شرایط کشور است، اما بخش قابل‌توجهی از این پیشرفت‌ها و دستاوردها در همین شرایط حاصل شده است.

دشمنان می‌خواهند ایران پیشرفت نکند؛ اما ما باید با کنارگذاشتن اختلافات، دست‌به‌دست یکدیگر بدهیم و با اتکا به توان داخلی و مشارکت مردم، مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.



