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پزشکیان: توسعهٔ کشور را با قدرت ادامه میدهیم
پزشکیان با بیان اینکه دشمنان میخواهند ایران پیشرفت نکند ولی ما باید با کنار گذاشتن اختلافات مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در مراسم افتتاح فاز نخست خط ۳ قطار شهری مشهد اظهار داشت: توسعهٔ شبکهٔ ریلی و راهآهن باید با جدیت و قدرت دنبال شود.
اگرچه دشمنان با تحریم و جنگ بهدنبال سختکردن شرایط کشور است، اما بخش قابلتوجهی از این پیشرفتها و دستاوردها در همین شرایط حاصل شده است.
دشمنان میخواهند ایران پیشرفت نکند؛ اما ما باید با کنارگذاشتن اختلافات، دستبهدست یکدیگر بدهیم و با اتکا به توان داخلی و مشارکت مردم، مسیر رشد، توسعه و شکوفایی کشور را با قدرت ادامه دهیم.
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نظرات بینندگان
من آقای دکتر پزشکیان را دوست دارم
هر کارشناس اقتصادی میدونه با این درآمد کشور و نرخ رشد، هیچ گونه توسعه اقتصادی ممکن نحواهد بود. اگر همین امروز شروع کنیم حداقل 15 سال تا رسیدن به نقطه شروع توسعه اقتصادی فاصله دارم.
اگه وقت کردی بجای سفر و زیارت و عشق و حال
یک فکری بحال مملکت هم بکن
بدترین رییس جمهور تاریخ
توسعه را با کدوم ت مینویسن آقای دکتر؟؟؟
پزشکی ات هم سهمیه ای بوده؟؟؟
خودش خنده اش نمی گیره این حرفا رو می زنه؟
دلار ۶۰ هزارتومنی تحویل گرفتی
تا الان شده ۳۰۰ هزار تومن
تمامی دولتها نرخ تورم دوره ی اول ریاست جمهوریشون تورم یک رقمی بود
تازه هنوز یک و نیم سال از دور اول دولتت باقی مونده
بلد نیستی اداره کنی
ول کن اون میز و صندلی رو
هر حرفی زدی نه تنها عمل نکردی
بلکه عکسش را انجام دادی
به این میگن گول زدن مردم
امیدوارم هرچه زودتر با یک استعفا دل ۹۰ میلیون ایرانی را شاد کنی
اون وزیر اموزش پرورش ات همه کاره ی دولته
هیچکی ندونه
ما میدونیم
استعفا بده
دیروز دیدیم چطور با دانشجوی دختر در دانشگاه فردوسی برخورد کردی
حتی به یکی از وعده هات عمل نکردی
دقیقا کدام توسعه ارزش پول ملی یا دلار 290 هزار تومانی؟!!!
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