مردم در انتظار نان ارزان هستند، اما نانوایان متخلف در حال ثروتمند شدن از طریق فروش آرد یارانه‌ای به بازار آزادند! سخنان اخیر سخنگوی تعزیرات حکومتی، نشان می‌دهد که یارانه نان، به جای رسیدن به سفره خانواده‌ها، در مسیر توزیع توسط متخلفان بلعیده می شود.

به گزارش خبرنگار کشاورزی تابناک ، در حالی که سفره‌های مردم با گرانی نان در تلاطم است، سخنگوی تعزیرات حکومتی پرده از حقیقتی تلخ برداشت و آن آرد ارزان دولتی به جای تنور نانوایی، راهی بازار آزاد شده است . اما این اعتراف، بیش از آنکه آرام‌بخش باشد، یک پرسش تکان‌دهنده را به میان می‌اندازد که اگر شکاف قیمتی آرد دولتی و آزاد، به این اندازه برای نانوایان وسوسه‌انگیز بوده، سازمان تعزیرات در تمام این مدت در برابر حراج یارانه نان کجا بود؟

سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی، با اشاره به مولفه‌های قیمت‌گذاری نان، نکته‌ای را مطرح کرد که گره کور بازار نان را باز می‌کند. طبق اظهارات وی، قیمتی که امروز برای نان تعیین شده، با نظر اتحادیه و بر اساس هزینه‌های واقعی است، اما یک سوراخ بزرگ در سیستم توزیع وجود دارد.

دولت آرد را با قیمت ۴۵ هزار تومان در اختیار نانوایان قرار می‌دهد، در حالی که همین محصول در بازار آزاد تا ۵۰ هزار تومان و بیشتر خریدار دارد و این تفاوت قیمتی، نانوای متخلف را به جای تولید نان ، به تاجر آرد تبدیل کرده است بنابراین نانوایان متخلف با خارج کردن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع و فروش آن در بازار آزاد، نه تنها سود کلانی کسب می‌کنند، بلکه با کاهش عرضه نان در شبکه رسمی، زمینه‌ساز گرانی و فشار بر مصرف‌کننده می‌شوند.

اعتراف به تخلف یا اقرار به ناکارآمدی؟

سخنان سخنگوی تعزیرات اگرچه با هدف تبیین علت گرانی نان بیان شده، اما از منظر تحلیلی، دو نقطه ضعف اساسی را آشکار می‌کند اول تأخیر در شناسایی بحران و اینکه امروز صحبت از «فروش خارج از شبکه» و «سوءاستفاده از یارانه» می‌شود، نشان می‌دهد که این تخلفات نه یک اتفاق گذرا، بلکه یک رویه در بازار نان بوده است. سوال اینجاست که سازمان تعزیرات به عنوان بازوی نظارتی دولت، چگونه توانسته است تا این لحظه اجازه دهد حجم عظیمی از آرد دولتی که سرمایه مردم است به جای تنور نانوایی، به انبار دلالان سرازیر شود؟

و دوم مساله ضعف در نظارت بر زنجیره توزیع است به طوری که اگر مبنای قیمت‌گذاری نان بر اساس آرد ۴۵ هزار تومانی است، اما نان گران می‌شود و عرضه کم است، یعنی نظارت بر خروجی یا تعداد نان های تولید شده نیست و یا اینکه با نظارت بر ورودی یا میزان آرد تحویلی همخوانی ندارد. به همین جهت وقتی نانوایی آرد می‌گیرد اما نان نمی‌پزد، یعنی تخلف آشکار صورت گرفته که پیش از این باید توسط تیم‌های نظارتی شناسایی و متوقف می‌شد.

به نظر می رسد اعترافات سخنگوی تعزیرات نشان می‌دهد که مشکل قیمت نان، صرفا یک مسئله اقتصادی یا مربوط به افزایش هزینه‌های تولید نیست؛ بلکه بیشتر بحران نظارتی است بنابراین وقتی یارانه دولتی به جای اینکه در قیمت نهایی محصول اثر کند، در مسیر توزیع توسط متخلفان بلعیده می‌شود، هرگونه افزایش قیمت یا تعیین نرخ جدید، تنها مسکنی موقت بیشتر نخواهد بود.

حالا توپ در زمین سازمان تعزیرات است تا ثابت کند که این اظهارات، تنها برای آرام کردن افکار عمومی نبوده و برنامه‌ای عملی برای شناسایی تاجران آرد در لباس نانوایان و بازگرداندن حق مردم را در قالب نان ارزان دارد در غیر این صورت، نان مردم همچنان در بازار آزاد حراج خواهد شد.