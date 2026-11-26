به گزارش تابناک؛ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور معتقد است مردم اقلیم کردستان از ثروت‌های این منطقه بهره‌مند نمی‌شوند و تأکید کرده است که باید از هرگونه دست‌درازی به این ثروت‌ها و انتقال آن‌ها به جیب افراد ذی‌نفع و سودجو جلوگیری شود.

او همچنین اخبار منتشرشده درباره حرکت یگان‌های ارتش عراق به سمت اقلیم کردستان را تکذیب کرد و گفت که نخست‌وزیر بر حمایت از مردم کردستان، نه تهدید آن‌ها تأکید دارد.

بنابر گزارش الجزیره، سخنگوی دولت عراق با اشاره به تعقیب قاچاقچیان نفت و متلاشی کردن شبکه‌های مرتبط با آن‌ها اظهار کرد: در برابر قاچاق نفت بی‌تفاوت نخواهیم ماند و افراد دخیل در این اقدامات را در استان‌های مختلف تحت پیگرد قرار خواهیم داد.

او در پایان تأکید کرد که پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان ارتباطی با هیچ‌یک از اختلافات ندارد.

منبع: ایسنا



