ورود دیجی‌کالا به بازار خودرو، با وجود ادعای حذف هزینه‌های جانبی و با چالش‌های بزرگ عدم تخصص و ریسک‌های مالی نوسانات ارزی روبروست که در ادامه بررسی می‌کنیم که چرا این ویترین دیجیتال می‌تواند یک رویای غیرواقعی برای مشتری باشد.

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، ورود دیجی کالا به بازار خودرو در ظاهر، یک تجربه خرید ساده و سریع به نظر می‌رسد؛ اما در پشت این ویترین‌های براق و قیمت‌های شگفت‌انگیز حقیقت دیگری نهفته است . بنابراین وقتی یک پلتفرم آنلاین، از مرزهای تضاد بین خودروهای ارزان و لوکس عبور می‌کند و در عین حال، سکوت خود را در برابر مجوزهای قانونی حفظ می‌کند باید پرسید که آیا با یک تحول دیجیتال روبرو هستیم یا با یک بازارچه آنلاین که قصد دارد با وعده‌های بی‌ضمانت، مخاطبان را فریب دهد؟

دیجی‌کالا به تازگی از سرویس جدید خود با عنوان دیجی‌کالا خودرو رونمایی کرد؛ این پلتفرم خرید مستقیم خودروهای صفرکیلومتر و پلاک‌شده را در فضای آنلاین فراهم می‌کند که در کنار خودروهای پرتیراژ داخلی مانند پژو ۲۰۷ و ایران‌خودرو دنا پلاس شش‌سرعته مدل ۱۴۰۵ که حتی در قالب «پیشنهاد شگفت‌انگیز» عرضه شده است، خودروهای لوکس خارجی مانند مرسدس بنز کلاس A مدل ۲۰۲۵ را با برچسب قیمتی حدود ۱۸ میلیارد و تحویل ۵ روزه به فروش می‌رساند که البته مبلغ درج‌شده در صفحه هر محصول، قیمت نهایی خرید است و خریدار در جریان معامله با هزینه‌های جانبی پیش‌بینی‌نشده یا نوسانات لحظه‌ای بازار مواجه نمی‌شود.

اما گزینه «پیشنهاد شگفت‌انگیز» دیجی کالا که هم برای خودروهای داخلی و هم برای مرسدس بنز ۱۸ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است بیش از هرچیزی عدم تمرکز بر یک بازار هدف مشخص را فریاد می زند. البته در بخش موتورسیکلت و هم خرید اقساطی هم خریداران با گزینه «به‌زودی» مواجهند که عدم آمادگی زیرساختی را به نمایش می‌گذارد.

ادعای قیمت نهایی؛ رویای مشتری یا ریسک فروشنده؟

ازسویی دیگر ، دیجی کالا مدعی است خریدار با« هزینه‌های جانبی مواجه نمی‌شود» این درحالی است که قیمت‌ها هر ساعت تغییر می‌کنند و هزینه‌های قانونی انتقال سند و مالیات، متغیر است و تضمین «قیمت نهایی» یا ریسک مالی بزرگی برای شرکت دارد بنابراین بهتر است این پلتفرم توضیح دهد که قرار است چگونه در برابر نوسانات ارزی به‌ویژه برای خودروهای وارداتی قیمت را برای خریدارثابت نگه دارد؟

مجوزها کجا هستند؟

مساله مهم دیگر، سکوت این فروشگاه آنلاین در مورد مجوزهای قانونی است چراکه فروش خودرو و به‌ویژه خودروهای وارداتی لوکس، باید تحت نظارت وزارت صمت و قوانین گمرکی باشد و لازم است هر پلتفرمی که خودروی وارداتی می‌فروشد، یا واردکننده رسمی یا کارگزار مجاز باشد که به نظر می‌رسد دیجی کالا جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست و همین مساله زنگ خطر را برای خریداران به صدا درمی آورد.

همچنین این سوال مهم مطرح است که یا این پلتفرم آنلاین تخصص در فروش خودرو دارد ؟ و یا شبکه تأمین مطمئن دراختیار دارد؟ و یا اینکه این شرکت توانایی خدمات پس از فروش و تسلط بر قوانین گمرکی و مالیاتی را دارد؟ اما آنچه از شواهد برمی آید این پلتفرم یشتر شبیه یک دلال دیجیتال یا بازارچه آنلاین است تا شرکت واردکننده و متخصص در حوزه خودرو.

بنابراین لازم است تا این پلتفرم آنلاین در مورد مجوزها، منبع تأمین خودروها و ضمانت‌ قیمت ها شفافیت سازی کند و تا زمانی که وعده‌های «به‌زودی» به «واقعیت» تبدیل نشوند و مجوزهای وزارت صمت به طور شفاف اعلام نشود، مصرف‌کننده باید با احتیاط با این ویترین‌های دیجیتالی برخورد کند.