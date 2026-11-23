اختصاصی تابناک؛
رونمایی از ویترین فریبنده دیجیکالا / دلال دیجیتال در لباس فروشنده خودرو!
ورود دیجیکالا به بازار خودرو، با وجود ادعای حذف هزینههای جانبی و با چالشهای بزرگ عدم تخصص و ریسکهای مالی نوسانات ارزی روبروست که در ادامه بررسی میکنیم که چرا این ویترین دیجیتال میتواند یک رویای غیرواقعی برای مشتری باشد.
به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، ورود دیجی کالا به بازار خودرو در ظاهر، یک تجربه خرید ساده و سریع به نظر میرسد؛ اما در پشت این ویترینهای براق و قیمتهای شگفتانگیز حقیقت دیگری نهفته است . بنابراین وقتی یک پلتفرم آنلاین، از مرزهای تضاد بین خودروهای ارزان و لوکس عبور میکند و در عین حال، سکوت خود را در برابر مجوزهای قانونی حفظ میکند باید پرسید که آیا با یک تحول دیجیتال روبرو هستیم یا با یک بازارچه آنلاین که قصد دارد با وعدههای بیضمانت، مخاطبان را فریب دهد؟
دیجیکالا به تازگی از سرویس جدید خود با عنوان دیجیکالا خودرو رونمایی کرد؛ این پلتفرم خرید مستقیم خودروهای صفرکیلومتر و پلاکشده را در فضای آنلاین فراهم میکند که در کنار خودروهای پرتیراژ داخلی مانند پژو ۲۰۷ و ایرانخودرو دنا پلاس ششسرعته مدل ۱۴۰۵ که حتی در قالب «پیشنهاد شگفتانگیز» عرضه شده است، خودروهای لوکس خارجی مانند مرسدس بنز کلاس A مدل ۲۰۲۵ را با برچسب قیمتی حدود ۱۸ میلیارد و تحویل ۵ روزه به فروش میرساند که البته مبلغ درجشده در صفحه هر محصول، قیمت نهایی خرید است و خریدار در جریان معامله با هزینههای جانبی پیشبینینشده یا نوسانات لحظهای بازار مواجه نمیشود.
اما گزینه «پیشنهاد شگفتانگیز» دیجی کالا که هم برای خودروهای داخلی و هم برای مرسدس بنز ۱۸ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده است بیش از هرچیزی عدم تمرکز بر یک بازار هدف مشخص را فریاد می زند. البته در بخش موتورسیکلت و هم خرید اقساطی هم خریداران با گزینه «بهزودی» مواجهند که عدم آمادگی زیرساختی را به نمایش میگذارد.
ادعای قیمت نهایی؛ رویای مشتری یا ریسک فروشنده؟
ازسویی دیگر ، دیجی کالا مدعی است خریدار با« هزینههای جانبی مواجه نمیشود» این درحالی است که قیمتها هر ساعت تغییر میکنند و هزینههای قانونی انتقال سند و مالیات، متغیر است و تضمین «قیمت نهایی» یا ریسک مالی بزرگی برای شرکت دارد بنابراین بهتر است این پلتفرم توضیح دهد که قرار است چگونه در برابر نوسانات ارزی بهویژه برای خودروهای وارداتی قیمت را برای خریدارثابت نگه دارد؟
مجوزها کجا هستند؟
مساله مهم دیگر، سکوت این فروشگاه آنلاین در مورد مجوزهای قانونی است چراکه فروش خودرو و بهویژه خودروهای وارداتی لوکس، باید تحت نظارت وزارت صمت و قوانین گمرکی باشد و لازم است هر پلتفرمی که خودروی وارداتی میفروشد، یا واردکننده رسمی یا کارگزار مجاز باشد که به نظر میرسد دیجی کالا جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست و همین مساله زنگ خطر را برای خریداران به صدا درمی آورد.
همچنین این سوال مهم مطرح است که یا این پلتفرم آنلاین تخصص در فروش خودرو دارد ؟ و یا شبکه تأمین مطمئن دراختیار دارد؟ و یا اینکه این شرکت توانایی خدمات پس از فروش و تسلط بر قوانین گمرکی و مالیاتی را دارد؟ اما آنچه از شواهد برمی آید این پلتفرم یشتر شبیه یک دلال دیجیتال یا بازارچه آنلاین است تا شرکت واردکننده و متخصص در حوزه خودرو.
بنابراین لازم است تا این پلتفرم آنلاین در مورد مجوزها، منبع تأمین خودروها و ضمانت قیمت ها شفافیت سازی کند و تا زمانی که وعدههای «بهزودی» به «واقعیت» تبدیل نشوند و مجوزهای وزارت صمت به طور شفاف اعلام نشود، مصرفکننده باید با احتیاط با این ویترینهای دیجیتالی برخورد کند.
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نظرات بینندگان
شما چرا ناراحتی؟ یکی پیدا شده میخواد دست دولت را در خالی کردن بیش از پیش جیب مردم کوتاه کند.شما چرا ناراحتی؟ آن بازار خودرویی که به تازگی تاسیس شده و ایران خودرو 1000 دستگاه خودرو را به آن اختصاص داد در حالیکه مردم در صف خرید کارخانه هستند را چرا بررسی نمی کنید؟ درود بر خادمان ملت ایران حتی اگر دیجی کالا باشند.
سفسطه میکنی و کارمند دیجی کالایی. یکی میزنی به دولت که مردم ازش ناراضیند تا بتونی احساس مردمو تحریک کنی. تو مملکت ما هیچ کس رحم نداره نه دولت نه دیجی کالا
الان این تبلیغ بود یا ضد تبلیغ ؟!
فهمش با شما
تاثیرات مخرب فرهنگی فعالیت دیجی کالا کمترین چیزی است که تاکنون به آن پرداخته شده، همه نقدها درست ولی از نظر من دیجی کالا یکی از درگاه های اصلی نفوذ فرهنگی است، پدیده های وارداتی فرهنگ غربی چون هالوین، ولنتاین، بلک فرایدی و ... همه و همه در سایه عملکرد مشکوک دیجی کالا شیوع پیدا کرده اند...
بابا ما صد بار گفتیم که این گرونی ها یه جنبه مثبت داره که مردم دیگه نمیتونن مصرف کنن و مصرفگرایی آمریکایی از این کشور و ملت مبعوث میره. خداروشکر یکی فهمید
نفوذ فرهنگی؟؟؟شما کارمند ایرانخودرو یا سایپا هستی که با این اسمها میخوای ی رقیب رو خراب کنی؟؟
دیجی کالا چندساله دیگه ازش خرید نمی کنم. خریدهای من سوپرمارکتی بود. تخفیف می داد ولی از کمیت جنس زده بودند. شوینده تا پایین تر از گردنش خالی. دستمال توالت نصفه. با خریدهای بدون تخفیف بیرون مقایسه می کردم دیدم چه کلاهی سرم می ذاره. دیگه نخریدم.
من گه بیشتر خریدهای اخرم از دی جی را پس فرستادم..اجناس فیک و خراب را میفرستند که حتی با متن اکهی هایشان فرق میکند...دیگه ازشان خرید نمیکنم
من و اطرافیان که میدونم از دی جی کالا زیاد خریدن به موقع هم اومده قیمت خوب و سالم تحویل شده منتهی نه در این حد و اندازه خرید خودرو و قطعا خریداران خودرو اونقدر پولدار هستن که حتما باید راه خرج کردنشو بلد باشن نه اینکه فوری اعتماد کنن در هیچ جای دنیا آدم پولدار نباید بی گدار به آب بزنه
یکی دو بار از دیجی کالا جنس الکترونیکی خریدم پولش را هم کلا کارت کشیدم با بالا رفتن دلار تو اون مقطع دبه کردند جنس را ندادند گفتند عدم تامین محصول از طرف شرکت ! ! مبلغ را کلا پرداخت کردم پسفردا دلار گرون شده به من مشتری چه ربطی داره...هیچکاری نتونستم بکنم،،،وای با خوردو چه شود فکر کنم ، چی بگم
سال 95 هم دیجیکالا ماشین میفروخت .
وای وای ! خوب شد گفتی. یادم باشه قبل از فروش ماشینم، برم مجوزهای لازم را از صمت، گمرک، اداره مالیات، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، عمه اکبرآقا و ... بگیرم.
صاحب دی جی کالا چه کسی است؟
این الان انتقاد از "دیجی کالا خودرو " بود .بیشتر شبیه تبلیغه
شما بهتر است عوض زدن دیجی کالا که همه چیزش شفاف است بری سراغ الیگارشی هایی که یک شبه پولشان نمیشود شمرد
ديجي كالايي كه يك پفك و چيپس سر ساعت نمياره و بارها لغو ميكنه رفته تو زمينه خودرو؟؟؟ببينيد اون ميتونه من و شما بايد عاقل باشيم اونكه از ديجي كالا خخخخخ خودرو ميخره حقششششششه هر بلايي سرش بياد
مشکل بزرگ دیجی کالا اون بهره بالا روی فروش اقساطی همه اجناس است نه فقط خودرو
دیجی کالا یک ابر دزد است که مثل هر ابر دزد دیگهای، در سایهی همکاری مسئولان بی کفایت، بزرگ شد.
من چند روش دزدی دیجی کالا که برای خودم اتفاق افتاد میگم. دیجی کالا برخی کالاها که خیلی گران نباشد را میگوید دارد، وقتی میخری بعدش میگه نداره و به دروغ میگه پولت بهت باز گردونده. یا اصلا نمیفهمی یا صرف نمیکنه بری بانک و فاکتورها و رسیدهای بانکی بگیری. یا کالای گران میخری و به جای اون یک کالای بی ربط دیگه بهت میدن. وقتی برگردوندی دیگه پولت پس نمیدن و مدام سر کارت میگذارن. شامل درصد زیادی از خریداران میشه.
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