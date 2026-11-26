



دلار در کمتر از سه روز بیش از ۲۲ هزار تومان و تتر بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. سؤال جدی مردم ایران این است که چه اتفاقی افتاده که دلار از محدوده حدود ۲۷۰ هزار تومان به بیش از ۲۹۲ هزار تومان رسیده است؟

هیچ اتفاق ملموس و قابل‌مشاهده‌ای در حوزه اقتصاد رخ نداده، اما قیمت دلار در این مدت کوتاه جهش قابل‌توجهی داشته است. جالب اینجاست که تقریباً هیچ صدای رسمی و قاطعی از مسئولان شنیده نمی‌شود.

رییس کل بانک مرکزی که گویا تا این لحظه سکوت اختیار کرده، تاکنون موضع روشنی نگرفته است. همین مقام پیش‌تر ادعاهای متعددی مطرح کرده و حتی در دولت شهید رئیسی پیشنهاد داده بود که اگر بلد نیستید، کار را به کاردان بسپارید. حالا آقای همتی در بحبوحه این افزایش عجیب دلار کجاست؟ اگر شرایط امروز معنای «بلد بودن» است، بهتر است کار را به فرد دیگری بسپارند.

در گذشته اگر دلار هزار تومان گران می‌شد، رییس کل بانک مرکزی زیر شدیدترین فشارها و سوالات قرار می‌گرفت. امروز اما با جهش بیش از بیست‌وچند هزار تومانی، سکوت و بی‌تفاوتی عجیبی حاکم است. معلوم نیست این بی‌خیالی از کجا نشأت می‌گیرد.

مجلس درگیر دعوا و حاشیه‌های سیاسی میان رییس و برخی نمایندگان است و بیشتر وقت خود را صرف حماسه‌سازی و خبرپراکنی درباره آشتی یا قهر می‌کند. دولت نیز بیشتر به انتشار تصاویر خاموش شدن چراغ‌های دفتر رییس‌جمهور، بگومگو با منتقدان، نهج‌البلاغه‌خوانی و قهرهای مکرر آقای پزشکیان تمایل دارد تا ارائه تدابیر مشخص اقتصادی برای کنترل وضعیت.

در سوی دیگر، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در پایگاه نظامی نشسته و هر بار که اشتباهات مدیریتی داخلی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، از غار بیرون می‌آید و ادعای موفقیت در تحریم‌ها را مطرح می‌کند. در حالی که قرار بود تدابیر او طی دو هفته اقتصاد ایران را نابود کند، ماه‌ها گذشته و هنوز هم مدیران داخلی با تصمیمات خود، فرصت را به او می‌دهند.

آقای همتی، اگر این شرایط را بلد بودن می‌دانید، بهتر است کار را به فردی بسپارید که زمان و انگیزه بیشتری برای حفظ ارزش پول ملی دارد و در دسترس مردم و رسانه‌ها باشد. آقایان دولتی و مجلسی نیز اگر دعواها و آشتی‌های سیاسی‌تان تمام شده، وقت آن است که تمرکز را روی حفظ ارزش جیب و سفره مردم بگذارید. مردم واقعاً تحت فشار هستند و مشکلاتشان هر روز بیشتر می‌شود. اگر بنای خدمت دارید، الان وقت آن است.



