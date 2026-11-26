زنانی که مدرک دارند، اقتصادی که آن‌ها را نمی‌خواهد؛ این پارادوکس غم‌انگیزی است از نتایج تصمیم‌های بدون پشتوانه علمی و هر رفت سرمایه‌ها.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، ۱۴ درصد؛ سهم زنان از مشارکت اقتصادی، در حالی که دختران دانشگاه‌ها را فتح کرده‌اند. این شکاف، هم آینده اشتغال زنان و هم انگیزه نسل بعد برای تحصیل را تهدید می‌کند.

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اعلام کرد نرخ اشتغال زنان در کشور ۱۴ درصد است و پیشرفت آموزشی آنان به مشارکت اقتصادی متناسب منجر نشده است.

عدد ۱۴ درصد در ادبیات آماری بازار کار به نرخ مشارکت اقتصادی زنان نزدیک است؛ شاخصی که نسبت زنان شاغل یا در جست‌وجوی کار را به جمعیت زنان در سن کار نشان می‌دهد، نه اشتغال تنها ۱۴ درصد زنان تحصیل‌کرده.

مدرک هست، فرصت نیست

بر اساس داده‌های بانک جهانی و برآوردهای سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد بوده است؛ این شاخص برای ترکیه حدود ۳۷ درصد و برای مالزی حدود ۵۲ درصد برآورد شده است.

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به بیان دیگر، مشارکت اقتصادی زنان در این دو کشور به‌ترتیب حدود ۲.۶ و ۳.۷ برابر ایران است. ساختار اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی این کشورها یکسان نیست، اما فاصله آماری معنادار است.

دستاورد بزرگ اما دارای باگهای زیاد

افزایش حضور دختران در دانشگاه‌ها دستاوردی واقعی است، اما توسعه آموزشی زمانی به توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان استفاده از دانش فراهم باشد.

خانواده‌ها و خود دختران سال‌ها برای تحصیل هزینه کرده‌اند؛ از مدرسه تا کنکور و تحصیلات تکمیلی. اما در پایان مسیر، یا شغل متناسبی پیدا نمی‌شود، یا محدودیت‌های استخدامی و محیطی مانع می‌شود، یا فرد ناچار است در موقعیتی پایین‌تر از تخصص خود کار کند.

در چنین شرایطی، جامعه بخشی از سرمایه‌ای را که برای تولید دانش و مهارت هزینه کرده، به چرخه بهره‌وری وارد نمی‌کند. این وضعیت ناهماهنگی ساختاری میان نظام آموزش و نظام تولید است.

آن سوی ماجرا؛ مردانی که دانشگاه را کم‌فایده می‌بینند

وقتی زنان با وجود موفقیت تحصیلی به‌سادگی مدرک را به فرصت شغلی تبدیل نمی‌کنند، پیام غیرمستقیمی به جامعه منتقل می‌شود: تحصیلات دانشگاهی الزاماً به بهبود موقعیت اقتصادی منجر نمی‌شود.

این پیام می‌تواند جوانان را در انتخاب میان دانشگاه، مهارت‌آموزی یا ورود مستقیم به بازار کار تحت تأثیر قرار دهد. البته اثبات این رابطه به آمار روند ثبت‌نام، انتخاب رشته، ترک تحصیل و اشتغال جوانان به تفکیک جنسیت و تحصیلات نیاز دارد، اما این فرضیه ارزش بررسی دارد.

از سوی دیگر، مردانی که زودتر وارد بازار کار می‌شوند ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد کسب کنند، اما در بلندمدت از فرصت‌های ارتقای شغلی محروم بمانند. جامعه‌ای که پیوند تحصیل و پیشرفت اقتصادی را تضعیف کند، از سرمایه انسانی هر دو جنس آسیب می‌بیند.

سیاست جمعیتی بدون اقتصاد کار نمی‌کند

اظهارات ابوالقاسمی درباره قرار ندادن مادران در دوراهی فرزندآوری و رشد اجتماعی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. تشویق به فرزندآوری بدون سازوکارهای حفظ موقعیت شغلی، بازگشت به کار و ارتقای حرفه‌ای زنان، تعارض را برطرف نمی‌کند. حمایت از مادران باید در دسترسی به مهدکودک، امنیت شغلی، مرخصی والدینی، انعطاف‌پذیری ساعات کار و جلوگیری از تبعیض استخدامی نمود پیدا کند.

مسئله فقط اشتغال زنان نیست

عدد ۱۴ درصد هشداری درباره کیفیت سیاست‌گذاری است. کشوری که برای آموزش نسل جدید هزینه می‌کند اما نمی‌تواند از توانایی‌های بخش بزرگی از آن در اقتصاد بهره ببرد، با مسئله‌ای فراتر از بیکاری روبه‌روست.

پرسش اینجاست: آیا دستگاه‌های مسئول آموزش، اقتصاد، کار و خانواده با یکدیگر هماهنگ‌اند؟ آیا ظرفیت رشته‌های دانشگاهی با نیاز واقعی بازار کار تنظیم می‌شود؟ چه سهمی از زنان متخصص به دلیل نبود فرصت، محدودیت‌های سازمانی یا مسئولیت‌های خانوادگی از بازار کار خارج می‌شوند؟ و چرا ارزیابی موفقیت آموزشی کشور کمتر با شاخص‌هایی مانند جذب فارغ‌التحصیلان، بهره‌وری نیروی انسانی و بازده اقتصادی تحصیلات همراه است؟

دانشگاهی که دانش‌آموخته تربیت می‌کند اما اقتصاد برای استفاده از دانش او جا ندارد، فقط با مسئله اشتغال مواجه نیست؛ با پرسش جدی درباره معنای توسعه روبه‌روست.