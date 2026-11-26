انتظار برای سفر خانه خدا به مرحله تازه‌ای رسیده است و زائران حج آینده فرصت دوباره‌ای برای تشرف دارند اما این‌بار باید در مهلتی کوتاه، هزینه‌ای متفاوت را برای قطعی کردن سفر تأمین کنند.

به گزارش تابناک؛ هزینه حج ۱۴۰۶ در حالی افزایشی شده که قرار است زائران برخلاف سال گذشته کل مبلغ سفر را یک‌جا بپردازند. گفته می‌شود که «هزینه حج آینده بیش از یک میلیارد تومان است.» در حج گذشته، هزینه سفر به‌طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود و سازمان حج برای کاهش فشار مالی بر زائران، دریافت وجه را در دو مرحله انجام داد.

ثبت‌نام قطعی حج ۱۴۰۶ از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود و بر اساس زمان‌بندی سعودی‌ها برای کشورهای اسلامی، مشمولان پس از انتشار اطلاعیه، حدود دو هفته برای واریز وجه فرصت خواهند داشت. البته سازمان حج اعلام کرده که «۵۵ هزار جامانده حج امسال در اولویت اعزام سال آینده قرار دارند.»

بخش عمده هزینه‌های حج به ارز وابسته است و افزایش نرخ ارز، هزینه خدمات اسکان، حمل‌ونقل و تغذیه در عربستان را بالا برده است. سازمان حج با وجود تلاش برای کاهش هزینه‌های ارزی، نتوانسته افزایش قیمت تمام‌شده سفر را مهار کند.

کارشناس زیارتی محمود بهرام‌نیا معتقد است که سازمان حج باید با مذاکره و مدیریت بهتر قراردادها، مانع این افزایش می‌شد. با چنین قیمت‌هایی، بسیاری از متقاضیانی که سال‌ها در انتظار تشرف بوده‌اند، دیگر توان پرداخت هزینه سفر را ندارند.در مقابل، کارشناس زیارتی دیگر امید هادیان می‌گوید که هزینه ارزی خدمات حج چندان افزایش نیافته، بلکه جهش نرخ ارز باعث شده هزینه همین خدمات به ریال چند برابر شود. بنابراین نمی‌توان سازمان حج را مسئول گرانی سفر دانست.کارشناسان می‌گویند که سازمان حج باید با شفاف‌سازی سهم ارز در قیمت نهایی و تضمین ثبات هزینه اعلام‌شده، نگرانی متقاضیان را برطرف و زمینه واریز سریع‌تر وجه را فراهم کند.

منبع: فارس



