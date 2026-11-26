دادستان تهران در سیزدهمین جلسه نظارت بر پرونده‌های تراستی، بر تسریع رسیدگی، جلب متهمان و پیگیری استعلامات بی‌پاسخ تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ دادستان تهران در جلسه مستشاری و مدیریت پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی به بازپرسان شعب دستور داد که استعلامات قضایی مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی که با گذشت بیش از یک هفته از ارجاع به بانک مرکزی، بدون پاسخ مانده‌اند؛ جهت پیگیری به حوزه دادستانی تهران گزارش شود.

در این جلسه به منظور رفع موانع و تسهیل در رسیدگی‌ها، تصمیماتی راهبردی جهت تسریع در جلب متهمان، پیگیری استعلامات بعمل آمده از بانک مرکزی، رفع ابهامات حقوقی مرتبط با عناوین مجرمانه و نحوه احتساب خسارات وارده به دولت اتخاذ گردید.

دستور ویژه برای پیگیری متهمان و استعلامات بی‌پاسخ

در این جلسه به دستور دادستان تهران مقرر شد: تصویر دستورات جلب صادره به تفکیک ضابط مربوطه و همچنین تصویر استعلامات بعمل آمده از بانک مرکزی که علیرغم گذشت بیش از یک هفته از تاریخ مکاتبه، بی پاسخ مانده است؛ جهت پیگیری به معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران ارسال شود.

دادستان تهران همچنین دستور داد: پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی منقضی شده با مبالغ بیش از ۵۰ میلیون یورو، به کارگروه موضوع ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع و نسبت به پیگیری دستورات صادره از طریق کارگروه مذکور اقدام شود.

مغایرت اطلاعات سامانه‌های سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نسبت به تعهدات برخی از شرکت‌ها یکی از مشکلات مطرح شده در جلسه بود که برای رفع آن مقرر شد: شناسه ملی شرکت‌ها، میزان تعهدات ارزی منقضی شده مندرج در گزارش بانک مرکزی و تاریخ تنظیم گزارش مذکور، استخراج و به همراه مستندات مربوطه جهت پیگیری به حوزه دادستانی ارسال شود.

پیگیری رفع ابهامات مربوط به میزان تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده مرزنشینان و کولبران از مراجع ذیربط از دیگر مصوبات سیزدهمین جلسه مستشاری دادستانی تهران در موضوع پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی بود.

سیزدهمین جلسه نظارت بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی مطرح در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران (ناحیه ۳۲) ، در تداوم جلسات مستمر هفتگی، با حضور دادستان تهران، معاون پیگیری پرونده‌های مهم دادستانی تهران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲، معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های تراستی و تعهدات ارزی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.



