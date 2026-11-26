معاون وزارت آموزش و پرورش در نوار غزه به همراه همسرش، شب گذشته در بمباران منزلشان در دیرالبلح به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک؛ ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله هوایی شب گذشته به دیرالبلح، خالد ابو ندی، معاون وزارت آموزش و پرورش در نوار غزه را ترور کرد.

به گزارش منابع محلی، این حمله هوایی منزل مسکونی خالد ابو ندی را هدف قرار داد و او در این حمله به شهادت رسید.

خبرگزاری فلسطینی شهاب نوشت که رژیم صهیونیستی با بمباران یک واحد مسکونی در غرب «دیرالبلح» و همچنین گروهی از غیرنظامیان در اردوگاه آوارگان «الشاطی» را هدف قرار داد و طی آن پنج شهروند از جمله معاون وزیر آموزش و پرورش و همسرش شهید شدند و چندین نفر زخمی شدند.

این بمباران، هم‌زمان با تیراندازی‌های شدید خودروهای نظامی اشغالگران به سمت مناطق شرقی و چادرهای آوارگان در غزه و خان‌یونس رخ داد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نیز ترور معاون وزارت آموزش و پرورش در نوار غزه را این‌گونه توجیه کرد: ارتش اسرائیل خالد ابوندی، مسئول پرونده‌های اقتصادی و آموزشی حماس در نوار غزه را از پای درآورد.

منبع: فارس