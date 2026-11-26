به گزارش تابناک؛ پیام و هدیه رهبر معظم انقلاب به امیرحسین جعفری، دانش‌آموز بابلی و رتبه سوم کنکور سراسری رشته ریاضی سال ۱۴۰۵ که به تازگی وارد دانشگاه صنعتی شریف شده است، با حضور نمایندگان ایشان و همراهی نماینده ولی‌فقیه در مازندران ابلاغ و به این جوان نخبه و خانواده‌اش اهدا شد.

موفقیت در مسیر علم و دانش، گاه فراتر از یک رتبه و نتیجه در آزمون، به روایت تلاش، پشتکار، انگیزه و امید جوانانی تبدیل می‌شود که آینده خود و جامعه را با تکیه بر استعداد و اراده می‌سازند.

امیرحسین جعفری، جوان بابلی و رتبه سوم کنکور ریاضی سال ۱۴۰۵، یکی از این چهره‌هاست که در پی نامه صمیمانه و ابراز ارادت به محضر رهبر معظم انقلاب، مورد توجه و قدردانی قرار گرفت؛ رویدادی که در کنار تقدیر از یک موفقیت علمی، جلوه‌ای از توجه به استعدادهای جوان و سرمایه‌های علمی کشور را به نمایش گذاشت.

از رتبه سوم کنکور تا دریافت هدیه ویژه رهبر انقلاب

در این دیدار، پیام رهبر معظم انقلاب با حضور نمایندگان ایشان و همراهی نماینده ولی‌فقیه در مازندران به امیرحسین جعفری ابلاغ شد و هدیه‌ای از سوی معظم‌له به این دانش‌آموز نخبه و خانواده وی اهدا شد.

جعفری که با کسب رتبه سوم کنکور سراسری در رشته ریاضی، موفقیتی ارزشمند را رقم زده است، اکنون تحصیل خود را در رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرده؛ مسیری که با توجه به اهمیت علوم رایانه، فناوری‌های نوین و نقش دانش در تحولات آینده، می‌تواند زمینه‌ساز حضور مؤثر او در عرصه‌های علمی و فناورانه باشد.

در جریان این برنامه، جلوه دیگری از ظرفیت هنری مردم مازندران نیز به نمایش درآمد؛ تابلو نقاشی تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب که توسط سرکار خانم یزدانی، هنرمند بابلی خلق شده بود، برای اهدا به رهبر معظم انقلاب به نمایندگان ایشان تحویل داده شد.

این دیدار، علاوه بر پاسداشت موفقیت علمی یک جوان مازندرانی، یادآور اهمیت حمایت، تشویق و توجه به نسل جوانی است که با تلاش در مسیر دانش، می‌توانند نقش مهمی در پیشرفت کشور ایفا کنند؛ نسل‌هایی که موفقیتشان زمانی به دستاوردی ماندگار تبدیل می‌شود که زمینه شکوفایی استعداد، نوآوری و حضور مؤثرشان در عرصه‌های علمی و اجتماعی فراهم باشد.

منبع: تسنیم