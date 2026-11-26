ساعت‌های نخست بامداد دوم اوت ۱۹۹۰، زمانی که نیروهای عراقی از مرز عبور کردند، کمتر کسی تصور می‌کرد بحران میان بغداد و کویت به یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های منطقه‌ای پس از جنگ جهانی دوم منتهی شود.





به گزارش تابناک، ارتش عراق با سرعتی چشمگیر وارد خاک کویت شد. مراکز نظامی و دولتی سقوط کردند و خاندان حاکم ناچار به ترک کشور شد. صدام حسین به هدف نظامی خود رسیده بود، اما هنوز یک مسئله مهم باقی مانده بود: چگونه می‌توان اشغال یک کشور مستقل را به‌عنوان یک تحول سیاسی داخلی معرفی کرد؟

اختلافات عراق و کویت سابقه‌ای طولانی داشت. بغداد از زمان استقلال کویت در سال ۱۹۶۱، گاه ادعاهایی درباره تعلق تاریخی این سرزمین به عراق مطرح کرده بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز بحران اقتصادی و بدهی‌های سنگین، اختلاف دو کشور را تشدید کرد. صدام از کویت انتظار داشت بخشی از بدهی‌های دوران جنگ را ببخشد و در حوزه نفت نیز با سیاست‌های عراق همراهی کند. بغداد کویت را به تولید بیش از سهمیه اوپک و پایین آوردن قیمت نفت متهم می‌کرد و مدعی بود این کشور از میدان نفتی مشترک رمیله برداشت غیرقانونی انجام می‌دهد.

مذاکرات دو طرف در جده در روزهای پایانی ژوئیه ۱۹۹۰ به نتیجه نرسید. تنها دو روز بعد، ارتش عراق وارد کویت شد. اما صدام نمی‌خواست از همان ابتدا تصویری از الحاق یک کشور مستقل به عراق ارائه کند. او می‌دانست چنین اقدامی واکنش شدید بین‌المللی به دنبال خواهد داشت. بنابراین تصمیم گرفت برای اشغال کویت یک پوشش سیاسی بسازد: دولتی که وانمود کند از دل یک انقلاب داخلی بیرون آمده است.

در چهارم اوت ۱۹۹۰، تلویزیون دولتی عراق فهرست کابینه‌ای نه‌نفره را منتشر کرد که عنوان «دولت موقت کویت آزاد» داشت. ریاست این تشکیلات به افسر نسبتاً ناشناخته‌ای به نام علاء حسین علی سپرده شد؛ مردی که سابقه خدمت در ارتش کویت داشت و در دوران تحصیل در بغداد با حزب بعث آشنا شده بود.

علاء حسین ناگهان در موقعیتی قرار گرفت که شاید هیچ‌گاه تصورش را نمی‌کرد. او نخست‌وزیر شد، فرمانده کل نیروهای مسلح را بر عهده گرفت و هم‌زمان وزیر دفاع و وزیر کشور نیز شد. در کابینه‌اش هشت افسر دیگر حضور داشتند که مسئولیت‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، قضایی و فرهنگی را میان خود تقسیم کرده بودند.

این ترکیب از همان ابتدا پرسش‌برانگیز بود. چگونه ممکن بود کشوری که دهه‌ها ساختار سیاسی و اقتصادی مستقلی داشت، ناگهان با فهرستی از افسران نظامی اداره شود؟ چرا هیچ‌یک از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و اجتماعی کویت در این کابینه حضور نداشتند؟ و مهم‌تر از همه، اگر این دولت حاصل یک انقلاب مردمی بود، چرا ارتش یک کشور خارجی باید امنیت و بقای آن را تضمین می‌کرد؟

تبلیغات عراق برای پاسخ به این پرسش‌ها آماده بود. حکومت بعث تلاش می‌کرد خاندان صباح را وابسته به استعمار و قدرت‌های غربی معرفی کند و تشکیل جمهوری جدید را نتیجه اراده مردم کویت جلوه دهد. تلویزیون رسمی کویت که به کنترل نیروهای عراقی درآمده بود، تصاویر علاء حسین را پخش می‌کرد. او در برابر دوربین از تشکیل حکومت جدید سخن می‌گفت و از مردم می‌خواست با رهبری تازه همکاری کنند.

دولت جدید به اعلام تصمیم‌های انقلابی نیز پرداخت. انحلال مجلس امت، تغییر نظام امارتی به جمهوری، ملی‌کردن برخی شرکت‌های غربی، مصادره اموال خاندان حاکم و اعطای تابعیت به شماری از ساکنان عرب کویت از جمله اقداماتی بود که به این تشکیلات نسبت داده شد.

اما مسئله اصلی همچنان پابرجا بود: دولت علاء حسین هیچ پشتوانه مستقلی نداشت. نه ارتش مستقلی در اختیارش بود، نه امکان تصمیم‌گیری خارج از اراده بغداد را داشت و نه از حمایت اجتماعی قابل‌توجهی برخوردار بود. در واقع، صدام حسین می‌خواست با استفاده از نام و هویت یک افسر کویتی، به اشغال نظامی کشورش ظاهری بومی بدهد.

این نمایش سیاسی عمر چندانی نداشت. در هشتم اوت ۱۹۹۰، دولت موقت منحل شد و عراق رسماً الحاق کویت را اعلام کرد. در بیست‌وهشتم همان ماه، کویت به‌عنوان استان نوزدهم عراق معرفی شد. به این ترتیب، پروژه‌ای که قرار بود اشغال را به انقلاب داخلی تبدیل کند، تنها چهار روز پس از تشکیل رسمی دولت به پایان رسید.

علاء حسین پس از انحلال دولت نیز از صحنه حذف نشد. گزارش‌هایی از انتصاب او به معاونت نخست‌وزیری عراق منتشر شد. در همین حال، دیگر اعضای کابینه سرانجام پس از آزادسازی کویت به کشور بازگشتند و خود را تسلیم مقامات کردند. تحقیقات امنیتی کویت درباره آن‌ها به این نتیجه رسید که اعضای دولت موقت تحت فشار و تهدید نیروهای عراقی قرار داشته‌اند. آنان در جریان تحقیقات علیه رئیس سابق خود نیز شهادت دادند.

اما علاء حسین به کویت بازنگشت. او سال‌ها در عراق ماند و سپس به ترکیه و نروژ رفت. همین موضوع به یکی از مهم‌ترین دلایل بدگمانی کویتی‌ها نسبت به او تبدیل شد. چرا دیگران بازگشتند اما رئیس دولت موقت ترجیح داد سال‌ها خارج از کویت بماند؟

او در دفاع از خود می‌گفت انتخاب دیگری نداشته است. به ادعای او، نیروهای عراقی تهدید کرده بودند که در صورت مخالفت، جان خودش و خانواده‌اش به خطر خواهد افتاد. وکلایش نیز تلاش کردند نشان دهند که او در آغاز حمله قصد پیوستن به مقاومت کویت را داشته، اما در جریان اشغال بازداشت شده است.

دادستانی کویت این روایت را نپذیرفت. از نگاه دادستان، او نه یک قربانی تصادفی، بلکه فردی بود که با اختیار خود در خدمت نیروهای اشغالگر قرار گرفته و از موقعیت تازه‌اش بهره‌مند شده بود. دادگاه در سال ۱۹۹۳ به‌صورت غیابی او را به اعدام محکوم کرد.

بازگشت علاء حسین در سال ۲۰۰۰، پس از سال‌ها دوری، پرونده را دوباره به صدر اخبار کویت بازگرداند. محاکمه او فقط رسیدگی به رفتار یک افسر سابق نبود؛ نوعی بازخوانی زخم‌های اشغال بود. جامعه کویت هنوز با خاطره کشته‌شدگان، مفقودان، زندانیان و خسارت‌های آن دوران زندگی می‌کرد. در چنین فضایی، پرونده مردی که برای چهار روز رئیس دولت اشغال‌شده بود، حساسیت فوق‌العاده‌ای داشت.

در سوم مه ۲۰۰۰، دادگاه حکم اعدام او را تأیید کرد. اما در مارس ۲۰۰۱، دادگاه تمییز مجازات او را به حبس ابد کاهش داد. بدین ترتیب، سرنوشت مردی که روزگاری قرار بود نماد استقلال جمهوری جدید کویت باشد، به زندانی شدن در همان کشوری ختم شد که زمانی عنوان نخست‌وزیری آن را در اختیار داشت.

داستان او اما در همین نقطه متوقف نماند. در سپتامبر ۲۰۲۴، کویت تابعیت او را نیز لغو کرد. به این ترتیب، پرونده‌ای که با حمله ارتش عراق در سال ۱۹۹۰ آغاز شده بود، بیش از سه دهه بعد همچنان در عرصه حقوقی و سیاسی کویت زنده ماند.

علاء حسین علی را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد: افسر بعثی‌گرایی که در لحظه اشغال به ابزار سیاسی صدام تبدیل شد؛ فردی که مدعی است زیر فشار و تهدید همکاری کرده؛ یا مقام سابقی که دستگاه قضایی کویت مسئولیت خیانت به کشور را متوجه او دانست.



آنچه از اسناد تاریخی با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که دولت او نه حاصل یک انقلاب مردمی، بلکه محصول تصمیم حکومت عراق در شرایط اشغال نظامی بود. چهار روز نخست‌وزیری او، بیش از آنکه تاریخ یک دولت باشد، تاریخ یک تلاش ناموفق برای تبدیل اشغال نظامی به مشروعیت سیاسی است.

در تاریخ معاصر منطقه، کمتر نمونه‌ای را می‌توان یافت که یک دولت با این سرعت ساخته شود، به رسمیت شناخته نشود، منحل شود و رئیس آن نیز سال‌ها بعد به اتهام خیانت در همان کشور محاکمه شود.