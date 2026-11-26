شاید برای بسیاری از مردم، افزایش قیمت یک ماده پلاستیکی به نام ABS چندان موضوع مهمی به نظر نرسد. نام این محصول نه در سبد خرید خانوار دیده می‌شود، نه در اخبار روزانه اقتصادی جایگاه خاصی دارد و نه مصرف‌کننده هنگام خرید یخچال، خودرو، تلویزیون یا جاروبرقی به آن فکر می‌کند. اما واقعیت این است که پشت تولید بخش قابل توجهی از این کالاها، زنجیره‌ای از مواد اولیه پتروشیمی قرار دارد که اختلال در هر حلقه آن می‌تواند تولید صنایع پایین‌دستی را با مشکل مواجه کند.

تابناک، خبرهای منتشرشده از بازار مواد اولیه پلاستیک ایران، از وضعیت نگران‌کننده یکی از همین حلقه‌ها حکایت دارد. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی فعالان بازار، تولید داخلی ABS به‌شدت کاهش یافته و در برخی مقاطع عرضه آن تقریباً متوقف شده است. هم‌زمان قیمت بعضی گریدهای این محصول از کیلویی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۳ میلیون تومان رسیده است.

اگر این دو اتفاق را کنار هم قرار دهیم، با افزایشی بیش از ۱۵ برابری در قیمت مواجه می‌شویم؛ یعنی رشد بیش از ۱۴۰۰ درصدی. البته قیمت گریدهای مختلف ABS یکسان نیست و رقم ۳ میلیون تومان باید به‌عنوان قیمت گزارش‌شده برای برخی گریدها در نظر گرفته شود، نه نرخ تمام انواع این محصول.

اما مسئله اصلی حتی قیمت نیست؛ مسئله این است که صنعتی که برای تولید قطعات خود به این ماده نیاز دارد، در صورت نبود آن چه باید بکند؟

برای درک اهمیت ماجرا کافی است بدانیم ABS مخفف سه ماده شیمیایی آکریلونیتریل، بوتادین و استایرن است. ترکیب این سه ماده، نوعی پلاستیک مهندسی تولید می‌کند که به دلیل استحکام، مقاومت در برابر ضربه، قابلیت شکل‌دهی، کیفیت سطح و دوام مناسب، کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد.

در صنعت خودرو، بخش‌هایی از داشبورد، کنسول میانی، قاب آینه، قطعات داخلی کابین، شبکه‌های تهویه و بسیاری از اجزای تزئینی و کاربردی با استفاده از این ماده ساخته می‌شوند. در صنعت لوازم خانگی نیز بدنه و قطعات داخلی جاروبرقی، ماشین لباسشویی، یخچال، سشوار، دستگاه‌های آشپزخانه و تجهیزات الکترونیکی از جمله محصولات مصرف‌کننده ABS هستند.

در صنایع برق و الکترونیک نیز از این ماده برای تولید قاب کلید و پریز، محفظه تجهیزات، بدنه ابزارهای برقی و قطعات محافظ استفاده می‌شود.

دلیل استقبال تولیدکنندگان از ABS روشن است: این ماده در عین سبک بودن، مقاومت مکانیکی مناسبی دارد، به‌خوبی در قالب‌های صنعتی شکل می‌گیرد و امکان تولید قطعاتی با ظاهر مناسب و کیفیت سطحی مطلوب را فراهم می‌کند. به همین دلیل نمی‌توان آن را یک پلاستیک معمولی و ارزان‌قیمت دانست. ABS از خانواده پلاستیک‌های مهندسی است و در بسیاری از کاربردها جایگزینی برای آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

بر اساس گزارش‌های مؤسسات بین‌المللی بررسی بازار پلیمرها، صنایع لوازم خانگی، برق و الکترونیک و حمل‌ونقل از مصرف‌کنندگان اصلی این محصول در جهان شناخته می‌شوند.

چرا تولید ABS در ایران به مشکل خورد؟

برای فهم بحران فعلی باید ابتدا به ساختار تولید این محصول در ایران نگاه کرد.

بر اساس یک گزارش مطالعاتی درباره بازار محصولات پلاستیکی ایران که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، ظرفیت اسمی تاریخی تولید ABS در کشور حدود ۷۱ هزار تن در سال برآورد شده است. از این ظرفیت، حدود ۳۵ هزار تن به یک واحد تولیدی و حدود ۳۶ هزار تن به واحد تولیدی دیگری اختصاص داشته است.

این ارقام مربوط به ظرفیت اسمی تاریخی است و نباید با تولید واقعی امروز اشتباه گرفته شود. با این حال، نشان می‌دهد بازار داخلی ABS تا چه اندازه به تعداد محدودی واحد تولیدی وابسته بوده است.

در چنین ساختاری، اختلال در فعالیت حتی یکی از تولیدکنندگان می‌تواند بازار را با کمبود مواجه کند؛ چه رسد به اینکه چند واحد اصلی تولیدی به‌طور هم‌زمان با مشکلات عملیاتی روبه‌رو شوند.

اطلاعات منتشرشده درباره عملکرد صنعت در سال ۱۴۰۵، تصویر قابل توجهی از وضعیت تولید ارائه می‌کند.

بر اساس گزارش‌های عملیاتی منتشرشده، آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های تولید مواد پایه، به‌ویژه واحدهای مرتبط با تولید بوتادین، تأمین یکی از مواد اصلی مورد نیاز برای ساخت ABS را با محدودیت مواجه کرده است. در نتیجه، تولید این محصول نیز تحت تأثیر قرار گرفته و برای جبران کمبود مواد اولیه، مسیرهای جایگزین تأمین در دستور کار قرار گرفته است.

در همین زمینه، از همکاری میان واحدهای مختلف پتروشیمی برای تأمین بوتادین و فرآوری برش‌های چهارکربنه به‌عنوان یکی از راهکارهای جبرانی نام برده شده است. همچنین اعلام شده در صورت تثبیت این سازوکارهای جایگزین، امکان بازگشت تولید به بیش از ۸۰ درصد ظرفیت عملی فراهم خواهد شد.

در گزارش‌های مالی و عملیاتی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز از کاهش قابل توجه تولید و تحمیل زیان اقتصادی ناشی از افت ظرفیت تولید خبر داده شده است. برآوردهای منتشرشده نشان می‌دهد کاهش ۲۰ درصدی تولید نسبت به ظرفیت عملی می‌تواند صدها میلیارد تومان از سود عملیاتی سالانه این بخش بکاهد.

اما تصویر کلی بازار به همین موضوع محدود نمی‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه‌های رسمی گزارش‌دهی شرکت‌ها، در یکی از واحدهای بزرگ تولید ABS ، تولید ماهانه در شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۵۳.۵ تن رسیده است؛ درحالی‌که تولید ماه مشابه سال قبل حدود ۳۷۵۲ تن گزارش شده بود. به عبارت دیگر، کاهش تولید در این مقطع زمانی به حدود ۹۹ درصد رسیده است.

در آمار شش‌ماهه نیز تولید حدود ۶۵۰۰ تن اعلام شده، درحالی‌که در دوره مشابه سال قبل حدود ۲۲ هزار و ۶۹۱ تن تولید شده بود. این ارقام از کاهش بیش از ۷۱ درصدی تولید حکایت دارند.

نکته قابل توجه اینکه میزان فروش ثبت‌شده در شهریورماه، به‌مراتب بیشتر از تولید همان ماه بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد از موجودی انبار و تولید دوره‌های گذشته برای تأمین بخشی از سفارش‌ها استفاده شده است؛ وضعیتی که در صورت استمرار کاهش تولید، نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

همچنین در گزارش‌های شش‌ماهه، از کاهش حدود ۶۶ درصدی خرید مواد اولیه خبر داده شده است. این موضوع نیز از محدود شدن جریان تأمین مواد مورد نیاز تولید حکایت دارد.

بنابراین، برخلاف تصوری که ممکن است از افزایش قیمت این محصول به وجود بیاید، بحران ABS صرفاً نتیجه افزایش تقاضا یا فعالیت واسطه‌ها نیست. شواهد منتشرشده از کاهش جدی تولید و اختلال در تأمین مواد اولیه حکایت دارد.

البته باید میان کاهش تولید و توقف کامل تولید تفاوت قائل شد. آمار موجود، کاهش شدید تولید را تأیید می‌کند، اما به‌تنهایی به معنای صفر شدن تولید کل کشور نیست.

از سوی دیگر، مشکلات تولید تنها به آسیب واحدهای پتروشیمی محدود نمی‌شود. تولید ABS به تأمین مستمر سه ماده اولیه اصلی نیاز دارد. اگر تأمین هر یک از این مواد با اختلال مواجه شود، کل فرآیند تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آسیب به واحدهای تولید بوتادین، محدودیت تأمین مواد شیمیایی، مشکلات حمل‌ونقل، تعمیرات و دشواری واردات می‌توانند این زنجیره را مختل کنند.

در شرایط تحریم نیز واردات مواد اولیه و قطعات تخصصی، انتقال پول و تأمین تجهیزات مورد نیاز تعمیرات پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود.

از طرف دیگر، ایران با وجود برخورداری از صنعت پتروشیمی گسترده، در تولید همه مواد اولیه مورد نیاز صنایع پلیمری خودکفا نیست. این موضوع در مورد ABS نیز اهمیت دارد.

بر اساس داده‌های پایگاه تجارت جهانی بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ هزار و ۹۰۶ تن کوپلیمر ABS به ارزش تقریبی ۲۵.۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. بیشترین سهم این واردات از کره جنوبی و پس از آن از چین تأمین شده است.

این آمار نشان می‌دهد حتی پیش از بحران اخیر نیز واردات بخشی از نیاز بازار ضروری بوده است. بنابراین وقتی تولید داخلی افت می‌کند، فشار بیشتری به مسیر واردات وارد می‌شود؛ مسیری که خود با محدودیت‌های ارزی، بانکی، حمل‌ونقل و گمرکی روبه‌روست.

در واقع، مجموعه‌ای از عوامل به هم پیوسته بازار را تحت فشار قرار داده‌اند: آسیب به زیرساخت تولید بوتادین، افت تولید واحدهای پتروشیمی، محدودیت تأمین مواد اولیه، وابستگی بخشی از بازار به واردات و افزایش هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل.

چرا این بحران می‌تواند به صنایع دیگر سرایت کند؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران ABS این است که اثر آن به کارخانه تولیدکننده مواد اولیه محدود نمی‌ماند.

فرض کنید یک کارخانه قطعه‌سازی برای تولید قطعات پلاستیکی خودرو، ماهانه به ۲۰ تن ABS نیاز داشته باشد. اگر قیمت هر کیلو از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، هزینه خرید این ماده اولیه از ۴ میلیارد تومان به ۶۰ میلیارد تومان در ماه می‌رسد.

یعنی کارخانه برای خرید همان مقدار ماده اولیه باید ماهانه ۵۶ میلیارد تومان نقدینگی بیشتر فراهم کند.

این مثال فرضی است، اما ابعاد شوک قیمتی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط چنین سرمایه در گردشی ندارند. آنها معمولاً مواد اولیه را به‌صورت مستمر خریداری می‌کنند، محصولات را تولید و با فاصله زمانی به مشتری تحویل می‌دهند و بخشی از پول خود را نیز با تأخیر دریافت می‌کنند.

وقتی قیمت مواد اولیه ناگهان چند برابر می‌شود، سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.

در نتیجه حتی کارخانه‌ای که سفارش دارد و مشتری آن آماده خرید است، ممکن است نتواند مواد اولیه لازم را تهیه کند.

از طرف دیگر، انتقال افزایش قیمت به مشتری نیز همیشه امکان‌پذیر نیست. در قراردادهای قطعه‌سازی، ممکن است قیمت قطعه برای یک دوره مشخص تعیین شده باشد. در این حالت، افزایش ناگهانی قیمت ABS مستقیماً حاشیه سود تولیدکننده را کاهش می‌دهد.

در برخی موارد نیز برای جلوگیری از زیان، تولید کاهش داده می‌شود یا سفارش جدید پذیرفته نمی‌شود.

مسئله دیگر، دشواری جایگزینی ABS با سایر مواد پلاستیکی است. ممکن است تصور شود در صورت کمبود ABS می‌توان از پلی‌پروپیلن یا پلی‌اتیلن استفاده کرد؛ اما این جایگزینی در بسیاری از کاربردها امکان‌پذیر نیست.

ویژگی‌های مکانیکی، مقاومت ضربه‌ای، کیفیت سطح و رفتار این مواد در برابر حرارت با یکدیگر متفاوت است. تغییر ماده اولیه ممکن است نیازمند اصلاح طراحی قطعه، تغییر تنظیمات دستگاه تزریق، آزمایش‌های کیفی و حتی دریافت تأییدیه‌های جدید از مشتری باشد.

برای مثال، قطعه‌ای که در داخل کابین خودرو نصب می‌شود، باید از نظر دوام، مقاومت و کیفیت ظاهری استانداردهای مشخصی داشته باشد. تولیدکننده نمی‌تواند صرفاً برای کاهش هزینه، هر پلاستیک دیگری را جایگزین کند.

به همین دلیل کمبود ABS می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات را به وجود بیاورد: ابتدا تولیدکننده مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود؛ سپس قطعه‌ساز نمی‌تواند مواد مورد نیاز خود را تأمین کند؛ بعد تحویل قطعات به خودروساز یا تولیدکننده لوازم خانگی به تأخیر می‌افتد و در نهایت هزینه تولید محصول نهایی افزایش پیدا می‌کند.

در صنعت خودرو، چنین اتفاقی می‌تواند هزینه تولید قطعات داخلی را افزایش دهد. در صنعت لوازم خانگی نیز تولیدکنندگان یخچال، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و سایر محصولات با فشار هزینه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

واحدهای کوچک تزریق پلاستیک نیز احتمالاً آسیب‌پذیرترین بخش این زنجیره هستند؛ زیرا نه قدرت خرید عمده دارند و نه معمولاً امکان تأمین مالی ارزان‌قیمت برای عبور از شوک‌های ناگهانی بازار را در اختیار دارند.

بنابراین، افزایش قیمت ABS فقط یک اتفاق در بازار مواد پلیمری نیست؛ می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو، لوازم خانگی و محصولات پلاستیکی منجر شود.

دولت چگونه می‌تواند بحران را مدیریت کند؟

در چنین شرایطی، انتظار از دولت صرفاً کنترل قیمت یا برخورد با واسطه‌ها نیست. اگر مشکل اصلی کاهش تولید و اختلال در تأمین مواد اولیه باشد، مداخله صرفاً قیمتی نمی‌تواند بحران را حل کند.

دولت باید هم‌زمان سه هدف را دنبال کند: بازگرداندن تولید داخلی، تأمین فوری نیاز بازار و جلوگیری از انتقال شوک به صنایع پایین‌دستی.

نخستین اقدام، تهیه یک تصویر دقیق و روزآمد از وضعیت بازار است. وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بورس کالا باید آمار تولید واقعی، موجودی انبار، میزان عرضه، معاملات و نیاز صنایع مصرف‌کننده را به‌صورت منظم منتشر کنند.

در حال حاضر، ظرفیت اسمی تولید، میزان تولید واقعی و مقدار کالای قابل عرضه در بازار سه مفهوم متفاوت‌اند. ممکن است ظرفیت اسمی تولید یک واحد ۳۵ هزار تن باشد، اما به دلیل کمبود خوراک یا آسیب تجهیزات نتواند با همان ظرفیت فعالیت کند.

بنابراین سیاست‌گذار باید بداند دقیقاً چه مقدار ABS در کشور تولید می‌شود، چه مقدار در انبارها موجود است و چه میزان برای ادامه فعالیت صنایع پایین‌دستی ضرورت دارد.

یکی از سریع‌ترین راهکارها، تسهیل واردات ABS و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن است. دولت می‌تواند با شناسایی گریدهای پرمصرف و گریدهای تخصصی مورد نیاز صنایع، مسیر واردات آنها را کوتاه کند. تخصیص ارز تجاری، تسهیل ثبت سفارش، کاهش زمان ترخیص و ایجاد مسیرهای مطمئن انتقال پول می‌تواند به افزایش عرضه کمک کند.

اما واردات باید با هدف تأمین نیاز واقعی تولیدکنندگان انجام شود، نه ایجاد امتیاز برای چند واردکننده محدود. در این زمینه، تهیه فهرست تولیدکنندگان واقعی و نیاز ماهانه آنها می‌تواند به توزیع هدفمند مواد اولیه کمک کند.

در کنار واردات، بازسازی تجهیزات آسیب‌دیده و تثبیت مسیرهای جایگزین تأمین بوتادین باید در اولویت قرار بگیرد. همکاری میان واحدهای مختلف پتروشیمی برای تأمین این ماده و فرآوری برش‌های چهارکربنه می‌تواند بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اما این همکاری باید از مرحله قرارداد فراتر برود و به تأمین مستمر و قابل اندازه‌گیری خوراک منجر شود.

دولت می‌تواند با تشکیل یک کارگروه تخصصی میان واحدهای پتروشیمی، برنامه تأمین بوتادین را به‌صورت هفتگی پیگیری کند تا وابستگی تولید ABS به یک مسیر محدود تأمین کاهش پیدا کند.

اقدام دیگر، ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه پلیمری است. یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری صنعتی در ایران، نبود ذخایر احتیاطی کافی برای برخی مواد اولیه حساس است.

کشورهایی که زنجیره تولید صنعتی گسترده دارند، برای مقابله با اختلالات ناگهانی، بخشی از مواد اولیه ضروری را در قالب ذخایر احتیاطی نگهداری می‌کنند. ABS نیز می‌تواند در فهرست مواد اولیه‌ای قرار بگیرد که برای آن ذخیره احتیاطی تعریف می‌شود.

این ذخایر باید بر اساس میزان مصرف واقعی صنایع، زمان مورد نیاز برای واردات و ظرفیت تولید داخلی تنظیم شوند. هدف، جلوگیری از توقف تولید در شرایط اضطراری است، نه ایجاد انبارهای دولتی و دخالت غیرضروری در بازار.

اصلاح سازوکار عرضه در بورس کالا نیز اهمیت دارد. در شرایط کمبود، صرف عرضه کالا در بورس به معنای دسترسی عادلانه همه مصرف‌کنندگان نیست. ممکن است برخی خریداران بزرگ امکان تأمین نیاز خود را داشته باشند، اما واحدهای کوچک‌تر از بازار حذف شوند.

با بررسی میزان مصرف واقعی صنایع می‌توان سازوکاری برای توزیع شفاف‌تر طراحی کرد. در این مدل، سهم مشخصی از عرضه برای تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی در نظر گرفته می‌شود و اطلاعات مربوط به خریداران، حجم خرید و میزان مصرف آنها قابل رصد خواهد بود.

همچنین باید از خریدهای غیرمصرفی و ایجاد بازار ثانویه غیرشفاف جلوگیری شود. البته نباید با قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت، انگیزه عرضه و واردات از بین برود. سیاست درست، افزایش عرضه و شفافیت در کنار نظارت بر توزیع است.

حتی اگر عرضه ABS افزایش پیدا کند، بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است توان خرید آن را نداشته باشند. به همین دلیل حمایت مالی از صنایع مصرف‌کننده باید بخشی از برنامه مدیریت بحران باشد.

بانک‌ها می‌توانند تسهیلات کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش را به واحدهایی اختصاص دهند که مستقیماً از ABS در تولید قطعات خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات برقی استفاده می‌کنند.

این حمایت باید به تولید واقعی و حفظ اشتغال مشروط باشد، نه اینکه منابع مالی بدون نظارت در اختیار واسطه‌ها قرار بگیرد. همچنین می‌توان برای قراردادهای بلندمدت میان تولیدکنندگان مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی، سازوکارهای اعتباری و تضمین خرید طراحی کرد.

اما راهکارهای اضطراری تنها می‌توانند بحران امروز را مدیریت کنند. برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، باید به ساختار تولید ABS در کشور توجه شود.

ایران به توسعه ظرفیت تولید مواد اولیه مورد نیاز این محصول، از جمله بوتادین و آکریلونیتریل، نیاز دارد.

اگر تولیدکننده ABS برای تأمین یکی از مواد اصلی خود به یک واحد محدود وابسته باشد، هرگونه اختلال در آن واحد می‌تواند کل زنجیره را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین توسعه زیرساخت‌های تولید مواد پایه، ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین و تنوع‌بخشی به منابع خوراک باید در برنامه توسعه صنعت پتروشیمی قرار بگیرد.

همچنین باید امکان توسعه ظرفیت تولید ABS و گریدهای تخصصی آن بررسی شود. در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های خارجی و انتقال فناوری می‌تواند اهمیت داشته باشد.

البته توسعه ظرفیت اسمی به‌تنهایی کافی نیست. تجربه فعلی نشان می‌دهد پایداری خوراک، دسترسی به تجهیزات، تعمیرات به‌موقع و امکان تأمین مواد شیمیایی تخصصی به اندازه ظرفیت طراحی اهمیت دارند.

بحران یک ماده اولیه یا هشدار درباره امنیت تولید صنعتی؟

آنچه در بازار ABS اتفاق افتاده، یک نمونه قابل توجه از آسیب‌پذیری زنجیره تولید در اقتصاد ایران است.

کشور ممکن است در بسیاری از محصولات نهایی ظرفیت تولید قابل توجهی داشته باشد، اما اگر مواد اولیه تخصصی مورد نیاز این محصولات به تعداد محدودی واحد وابسته باشند، هر اختلالی در آن واحدها می‌تواند به بخش بزرگی از صنعت سرایت کند.

در مورد ABS ، ظرفیت اسمی تاریخی ۷۱ هزار تنی کشور، وابستگی بخشی از بازار به واردات و کاهش شدید تولید، مجموعه‌ای از ریسک‌ها را آشکار کرده است.

از سوی دیگر، تجربه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حتی وجود ظرفیت تولید داخلی نیز تضمینی برای استمرار عرضه نیست. آسیب به زیرساخت تولید بوتادین می‌تواند تولید ABS را تحت تأثیر قرار دهد و کاهش تولید سایر واحدهای فعال نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به‌تنهایی و بدون مداخله هوشمندانه سیاست‌گذار از بحران عبور کند.

دولت باید میان سه موضوع تفاوت قائل شود: تولیدکننده مواد اولیه، تولیدکننده قطعه و مصرف‌کننده نهایی. حمایت از هر یک از این حلقه‌ها به سیاست متفاوتی نیاز دارد. اگر تمام توجه به کنترل قیمت ABS معطوف شود، ممکن است تولیدکننده انگیزه یا توان عرضه را از دست بدهد. اگر تمام حمایت‌ها نیز به واحدهای پتروشیمی اختصاص پیدا کند، صنایع پایین‌دستی ممکن است همچنان به دلیل کمبود نقدینگی زمین‌گیر شوند.

مسئله اصلی، حفظ کل زنجیره تولید است.

شاید مصرف‌کننده ایرانی نداند ABS چیست و هنگام خرید یک وسیله پلاستیکی هم نام آن را نشنود؛ اما افزایش قیمت و کمبود این ماده می‌تواند به‌تدریج در قیمت خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات برقی و بسیاری از کالاهای روزمره ظاهر شود.

این همان نوع بحران صنعتی است که از یک ماده اولیه نسبتاً ناشناخته آغاز می‌شود، اما هزینه نهایی آن را میلیون‌ها مصرف‌کننده می‌پردازند.

بحران ABS یک هشدار جدی است: امنیت تولید صنعتی فقط به داشتن کارخانه و ماشین‌آلات وابسته نیست؛ گاهی استمرار فعالیت هزاران واحد تولیدی به تأمین پایدار چند ماده شیمیایی وابسته است که نامشان حتی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان ناآشناست.