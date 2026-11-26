رئیس قوه قضاییه با هشدار نسبت به رواج ادبیات تند و خشن در میان نیروهای بسیجی تأکید کرد که دعوت دیگران به مسیر حق، با بداخلاقی و برخوردهای تند امکان‌پذیر نیست.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، همزمان با هفته بسیج، در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری، شرکت کرد و طی سخنانی در این نشست، با بیان اینکه اولین بسیجی حقیقی، حضرت امام خمینی(ره) بودند، اظهار کرد: امامین انقلاب، خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما‌الشریف، بسیج و تفکر بسیج را خلق کردند و به تعمیق و گسترش آن پرداختند. شجره‌ی طیبه بسیج، میراث گرانقدر امامین انقلاب است.

رئیس قوه قضاییه با تبیین و تشریح ویژگی‌های بسیج و بسیجی بیان داشت: بسیج و بسیجی نماد و تجلی عیان جهاد در راه خدا، خدمت بی‌منت به مردم، بصیرت، اخلاص، شجاعت، غیرت، حمیّت، ساده‌زیستی، بی‌هزینگی و پرثمری است. بسیجی لشگر مخلص خداست. بسیجیان، نماد و تجلی آیه‌ی شریفه‌ی «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» هستند. بسیجیان اهل همفکری و همدلی‌اند. بسیجیان در موعد سختی‌ها و مصائب و سرزنش‌های ناجوانمردانه، اهل صبر و شکیبایی‌اند. بسیجی در برابر مشکلات، خم به ابرو نمی‌آورد.

کسی که قصد مقابله با خدا را ندارد به جبهه مومنین راه بدهیم

رئیس دستگاه قضا، ملت مبعوث ایران را بسیجیانی مخلص دانست و تصریح کرد: مردم مبعوث شده‌ی ما که ۹ ماه است در سنگر خیابان، مشغول جهاد هستند، از طلایه‌داران تفکر بسیجی محسوب می‌شوند. تاریخ نظیر و مانندی برای ملت مبعوث و ولایتمدار و بسیجی ما سراغ ندارد.

رئیس عدلیه با اشاره به دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان در راستای دشمنی با وصف و رسم بسیج و بسیجی، عنوان کرد: بسیجی کسی است که حرکتش در صراط مستقیم، استمرار و امتداد دارد.

فراموش نکنیم که مسیر را تا انتها طی کردن و تا آخر بسیجی ماندن، اصل بسیار مهمی است؛ شیطان و شیطان‌صفتان در کمین نشسته‌اند و مترصند تا انسان‌های مخلص و بااراده را از مسیر بازدارند.

نیروهای مومن و نخبه بسیج در موضوعات مختلف طرح‌های کاربردی بیاورند

قاضی‌القضات در ادامه به تبیین و تشریح آسیب‌هایی پرداخت که ممکن است متوجه شجره‌ی طیبه بسیج شود و در همین راستا، بیان داشت: باید بسیار مراقب باشیم که خدای‌ناکرده، آفت و آسیبی متوجه شجره‌ی طیبه بسیج نشود. نباید دچار غرور و عُجب شویم و تصور کنیم که پیروزی‌ها و ظفرمندی‌ها از ماست؛ امام عظیم‌الشأن ما در اوج جنگ تحمیلی اول، فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. تردید نکنید که اگر دچار غرور و عُجب شویم، شکست عاید ما خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: چرا انسان گاهی تصور می‌کند که بهتر از دیگران می‌فهمد و بهتر از دیگران تشخیص می‌دهد و توانایی‌اش بیشتر از دیگران است و همگان باید مطابق خواست و تشخیص و فکر او عمل کنند؟ نکند خدای‌ناکرده خودشیفتگی بر ما عارض شود و دیگران را چون مثل ما فکر نمی‌کنند، از دایره‌ی بسیجی‌ها طرد کنیم!

رئیس قوه قضاییه همچنین افزود: گاهی ما داشته‌ها و توانایی‌های خود را نادیده می‌گیریم. گاهی فراموش می‌کنیم که ملتی هستیم با غنای تمدنی و فرهنگی و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر و هم‌وطنانی سرشار از هوش و استعداد. مع‌الأسف گاهی خودمان، به تحقیر خود می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید:

خط‌ونشان اژه‌ای برای مخلان معیشت مردم

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت پرهیز از تنگ‌نظری در هر مجموعه‌ای، بیان داشت: آسیب دیگری که ضروری است مراقب باشیم بر دامان شجره‌ی طیبه بسیج ننشیند، تنگ‌نظری است. کسانی هستند که ضعف‌هایی دارند و یا گرفتار مشکلاتی در نگرش و تربیت خود هستند، لکن نه تنها قصد مقابله و دشمنی را ندارند بلکه از زمینه‌هایی برای پیوستن به جرگه‌ی مؤمنین و مجاهدین و بسیجیان نیز برخوردارند؛ باید راه را برای این جماعت باز کنیم. بحمدلله امروز این تفکر در مجموعه‌ی بسیج و بسیجیان نیز حاکم است و اکنون پس از انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین توسط رهبری معظم انقلاب، همگان می‌بینند که انرژی بیشتری بر مجموعه‌ی بسیج و بسیجیان تزریق شده و فضا نسبت به برخی مقاطع دیگر، متغیّر و متفاوت شده است.

رئیس عدلیه افزود: هم تعجیل و شتاب بلاوجه در پیشبرد امور، آفت و آسیب است و هم تأخیر و تَسویف. وقتی توکل به خدا کردیم و با نخبگان و صاحبنظران مشورت انجام دادیم و تمامی جوانب کاری را سنجیدیم، دیگر نباید در انجام آن کار تعلل به خرج دهیم. از آنطرف نیز نباید گرفتار شتاب و عجله شویم.

قاضی‌القضات در ادامه سخنانش، ضمن تأیید و تصدیق جمله‌ی یکی از سخنرانان این گردهمایی که گفت«ما طلبکاری می‌کنیم اما طلبکار نیستیم» ، خاطرنشان کرد: حتماً باید مطالبه‌گری کنیم اما در مقابل کاری که انجام می‌دهیم نباید طلبکار باشیم. ما در چارچوب حق و وظیفه‌ی اسلامی‌مان، طلبکاری می‌کنیم اما خود را طلبکار نمی‌دانیم. در وهله‌ی نخست نیز باید از خودمان طلبکار باشیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: نمی‌شود با بداخلاقی موعظه کرد! با ادبیات خشن و تند و شبهه‌ناک نمی‌توان کسی را به راه حق دعوت کرد!

رئیس قوه قضاییه در خاتمه سخنانش در این گردهمایی با اشاره به تاریخچه‌ی شکل‌گیری حوزه‌ی مقاومت بسیج در قوه قضاییه و برکات و خدمات تفکر بسیجی که شامل حال عدلیه شده است، گفت: ما به جد معتقدیم که ظرفیت و استعداد بسیجیان قوه قضاییه به‌رغم همه‌ی خدماتی که ارائه داده‌اند، بسیار بیشتر از میزان فعلی است. ما انتظار داریم بسیجیان شاغل در قوه قضاییه به عنوان نیروهایی خدوم و مخلص، به ما پیشنهادهای عملیاتی و کاربردی ارائه دهند تا بتوانیم به مسئولیت‌های قانونی خود، هر چه بهتر جامه عمل بپوشانیم و خدمات مطلوب‌تر و ارزان‌تری به مردم ارائه دهیم و اطاله دادرسی‌ها را کمتر کنیم و مشکلات فرهنگی و معیشتی در دورن قوه قضاییه را رفع کنیم.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، محمدجعفر شهبازی فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اظهار کرد: تقابل جبهه حق و باطل صرفاً یک جنگ نظامی و استراتژیک نیست، بلکه ابعاد عمیق‌تری دارد. امروز تمام کفر در برابر اسلام راستین ایستاده و این تقابل تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت حجت(عج) ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت بصیرت و شناخت جایگاه جبهه حق در شرایط کنونی افزود: در چنین شرایطی، تفکر بسیجی که از یادگارهای حضرت امام(ره) است، می‌تواند زمینه‌ساز ایفای نقش مؤثر در دفاع از اسلام و انقلاب باشد. قوه قضاییه نیز با اتکا به نیروی انسانی مؤمن، متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر خود ظرفیت قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در این عرصه دارد و بسیج باید با درک صحیح از این جایگاه، مأموریت‌های خود را دنبال کند.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری با اشاره به حضور میدانی بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، هنگامی که یکی از مراجع قضایی در پایتخت مورد اصابت قرار گرفت، شاهد حضور بسیجیان و روحانیونی بودم که با وجود امکانات محدود، برای خدمت‌رسانی، آواربرداری و تخلیه ساختمان پای کار آمدند. برخی از این روحانیون از استان‌های دیگر خود را به محل رسانده بودند و با کمترین امکانات و تنها با چند ساعت استراحت، به فعالیت شبانه‌روزی ادامه می‌دادند. این حضور و روحیه ایثارگرانه برای من یادآور صحنه‌های جبهه‌های جنگ هشت‌ساله بود.

شهبازی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی اخیر، پایگاه‌های مقاومت و حوزه‌های بسیج دستگاه قضا با سازماندهی نیروها، به‌صورت شبانه‌روزی از اماکن و مجموعه‌های تابعه قوه قضاییه سرکشی و حفاظت کردند. به‌ویژه در روزهای منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ که احتمال بروز برخی حوادث وجود داشت، نیروهای بسیجی با استقرار در ورودی مجموعه‌ها، انجام گشت و برپایی ایست‌وبازرسی و دفاع از مقرها، مسئولیت خود را دنبال کردند. بسیجیان بدون هیچ‌گونه مطالبه‌ای، صرفاً بر اساس تعهد و اعتقاد خود در میدان حضور داشتند.

وی افزود: در جریان مراسم تشییع و وداع با امام شهیدمان، بسیج دستگاه قضا با تشکیل موکب‌ها، خدمات مختلفی به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران ارائه داد.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری با بیان اینکه تنها عامل پایداری یک کشور توان نظامی آن نیست، تصریح کرد: در کنار توان دفاعی و نظامی، ایمان، تبعیت از ولایت و بصیرت مردم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نیروهای بسیجی قوه قضاییه در مأموریت‌های محوله از جمله فعالیت‌های میدانی، پشتیبانی و خدمت‌رسانی، همواره با علاقه و مسئولیت‌پذیری حضور داشته‌اند.

شهبازی در ادامه گفت: بسیج در منظومه فکری امامین راحل و شهید انقلاب اسلامی، صرفاً یک تشکیلات اداری یا مجموعه محدود به فعالیت‌های مناسبتی نیست بلکه ظرفیتی مبتنی بر انسان‌های الهی، معتقد، ساختارمند، سازمان یافته و انعطاف‌پذیر برای حضور موثر در عرصه‌های مختلف و کمک به پیشبرد اهداف و ماموریت‌های نظام اسلامی است.

فرمانده مرکز بسیج قوه قضاییه و وزارت دادگستری گفت: اعتقاد ما بر این است که بسیج در قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید ضمن حفظ هویت استقلال و روحیه انقلابی و جهادی خود، در تعامل و هم افزایی با بخش‌های مختلف دستگاه قضایی، هم چشم بینا و بازوی توانای کارگزاران و متولیان قوه قضاییه باشد و هم مجموعه‌ای مورد اعتماد، مقبول و ملجا کارکنان؛ مجموعه‌ای که بتواند در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، در عرصه‌های علمی و تخصصی، اجتماعی و خدمت رسانی، دفاعی و امنیتی، مدیریت بحران و سایر ماموریت‌های مورد نیاز نیز نقش‌آفرینی کند.

شهبازی ادامه داد: گستره ملی قوه قضاییه و حضور آن در استان‌ها، شهرستان‌ها و سازمان‌های تابعه، ضرورت نگاه ملی و فراگیر به بسیج قوه قضاییه را دوچندان می‌سازد؛ به گونه‌ای که ظرفیت این مجموعه محدود به واحدهای مستقر در پایتخت نباشد و بتواند در سراسر کشور متناسب با نیازها و اقتضائات مجموعه قضایی، حضوری منسجم، هدفمند و اثربخش داشته باشد. ما در دوره مسئولیت خود تلاش کردیم با چنین نگاهی ضمن توجه به ساماندهی و انسجام تشکیلاتی، انطباق ماموریت‌ها با اقتضائات قوه قضاییه، ارتقای توانمندی و آمادگی نیروها، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه ارتباطات درون سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خواهران و برادران بسیجی، زمینه‌را برای نقش آفرینی موثرتر این مجموعه فراهم کنیم.

وی عنوان کرد: همچنین تجربه شرایط خاص و حوادث اخیر به ویژه در عرصه آمادگی، مدیریت شرایط بحرانی، پشتیبانی، امدادرسانی و حضور سازمان یافته نیروهای بسیجی، بار دیگر اهمیت وجود یک مجموعه منسجم آماده و برخوردار از ظرفیت‌های انسانی و عملیاتی را آشکار ساخت.

خانم جهانی از مسئولان بسیج قوه قضاییه در حوزه خواهران نیز در این مراسم، بسیجی را فردی مسئول در برابر سرنوشت جامعه و میهن دانست و اظهار کرد: بسیجی در هر زمان و شرایطی برای سربلندی و پیشرفت کشور تلاش می‌کند و هفته بسیج فرصتی برای تجلیل از ایثار، فداکاری و خدمت بی‌منت است.

وی با اشاره به حضور و فعالیت بانوان بسیجی قوه قضاییه و وزارت دادگستری در عرصه‌های مختلف افزود: بانوان بسیجی با افتخار و اشتیاق سال‌ها در مسیر خدمت به کشور گام برداشته‌اند و امروز نیز در این شرایط حساس، بار دیگر آمادگی خود را برای حضور در عرصه‌های مقاومت، مبارزه و خدمت اعلام می‌کنند. ما با تمام توان و هستی خود تا پای جان گوش به فرمان ولایت هستیم و تا لحظه پیروزی یا شهادت از این مسیر دست نخواهیم کشید.

جهانی با تأکید بر نقش بانوان در صیانت از کشور و ارزش‌های اسلامی تصریح کرد: ما با حفظ عفاف و حجاب فاطمی و در کنار ایفای مسئولیت‌های خانوادگی و تربیتی، همچون گذشته آماده‌ایم تا در دفاع از ایران و ایمان خود نقش‌آفرینی کنیم. هر یک از بانوان بسیجی متناسب با توان و ظرفیت خود آمادگی دارد در هر جایگاه و مسئولیتی که فرماندهان و سلسله‌مراتب سازمانی تعیین کنند، خدمتگزار ملت و مکتب خود باشد.

داودی، یکی از بسیجیان قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت‌های انسانی موجود در بسیجِ عدلیه، اظهار کرد: بسیج قوه قضاییه می‌تواند بخش عمده‌ای از سرمایه انسانی ارزشمند دستگاه قضایی را تأمین کند؛ سرمایه‌ای متشکل از نیروهای متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر که در کنار انجام وظایف محوله، آمادگی دارند تجربه، تخصص و انگیزه خود را در مسیر تحقق مأموریت‌های دستگاه قضا به کار گیرند.

وی با اشاره به حضور مستمر بسیجیان در عرصه‌های مورد نیاز کشور و نظام افزود: بسیج قوه قضاییه همواره در هر عرصه‌ای که کشور به حضور و اقدام مؤثر نیاز داشته، در خط مقدم خدمت بوده است. این روحیه و آمادگی در سه مقطع مهم دو سال اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، شبه‌کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ تحمیلی رمضان، به‌خوبی به نمایش گذاشته شد و بسیجیان قوه قضاییه در این مقاطع پای کار بودند.

داودی با بیان اینکه بسیجیان قوه قضاییه از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های تخصصی، دفاعی، جهادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه مأموریت‌های شغلی و تخصصی برخوردارند، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت بهتر این ظرفیت‌ها و بهره‌گیری هدفمند از سرمایه انسانی موجود در دستگاه قضایی نیاز داریم. باید با شناسایی نیروهای مستعد، استخراج توانمندی‌ها و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی آنان، میان ظرفیت‌های بسیجیان و مأموریت‌های اصلی و تخصصی قوه قضاییه پیوند مؤثرتری برقرار کنیم. تحقق این موضوع می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی مؤثرتر به دستگاه قضایی و مردم کشور را فراهم کند.

وی گفت: ما بسیجیان قوه قضاییه خود را عضوی از خانواده بزرگ دستگاه قضا می‌دانیم و همان‌طور که همواره تأکید کرده‌ایم، خود را طلبکار مجموعه نمی‌دانیم، بلکه خادم و خدمتگزار آن هستیم و با تمام توان، انگیزه و امید برای خدمت خالصانه و مؤثر در دستگاه عدلیه آمادگی داریم.

منبع: میزان