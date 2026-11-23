رئیس قوه قضاییه گفت: امنیت و معیشت مردم، دو رکن بسیار پراهمیت است و ما هیچگونه اغماض و تساهلی در برابر مخلان امنیت و معیشت مردم نخواهیم داشت.

به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز دوشنبه (۲ آذر) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن ارائه تحلیلی از استراتژی دشمن در جهت مخدوش‌سازی امنیت مردم ایران، اظهار کرد: دشمن امروز بسیار متمرکز و معطوف شده تا امنیت داخل کشور را برهم بزند و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد.

برخورد قاطع با مخلان امنیت و معیشت مردم

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: افزودن بر فشار اقتصادی و معیشتی از ناحیه دشمن نیز در همین چارچوب قابل فهم است؛ بنابراین، بخش‌های ذیصلاح قضایی با به‌کارگیری ظرفیت‌های قوای اطلاعاتی و انتظامی کشور، نسبت به برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان به معیشت مردم، اهتمام داشته باشند.

محسنی اژه‌ای افزود: این مقوله از دو جهت قابل پیگیری است؛ چه کارگزارانی در داخل دستگاه‌های حکومتی که احتمالا در امر تسهیل معیشت مردم، کوتاهی می‌کنند و یا تقصیر دارند و چه عناصری در بیرون از حکومت که مبادرت به احتکار اقلام و اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند؛ همه آنها به حسبه مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت بررسی علت ریشه‌ای بروز و ظهور دعاوی و شکایات، به ذکر مصداقی در این رابطه پرداخت و گفت: حسب گزارش واصله از مرجعی قضایی، بالغ بر ۵۷ هزار پرونده از ناحیه‌یک مجموعه‌تجاری و فروشگاهی، فقط در یک استان کشور مفتوح شده است. این امر از آن دسته از مقولاتی است که باید در باب آن، اتخاذ تدبیر عاجل و پیشگیرانه کرد و عیوب کار را برطرف کرد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: باید بررسی و تفحص شود که بر چه مبنایی، یک مرکز تجاری، فقط در یک استان، ۵۷ هزار پرونده قضایی را مفتوح کرده است؟ چنانچه هر کدام از این پرونده‌ها نیز با اعتراض طرفین دعوا یا شکایت مواجه شوند، همین آمار مذکور چندین برابر می‌شود و این امر مترادف با افزایش حجم کار و پرونده در قوه قضاییه است؛ بنابراین، بخش‌های ذیصلاح در دستگاه قضا و مشخصاً معاونت پیشگیری و مرکز توسعه حل اختلاف، به موضوع مذکور ورود جدی داشته باشند و ایرادهای موجود را که سبب ورودی بالا به مرجع قضایی فقط از ناحیه‌یک مرکز تجاری شده است را برطرف کند. بارها تاکید کرده‌ایم که باید ریشه‌های بروز دعاوی را شناسایی و قبل از تبدیل شدن به پرونده، آن‌ها را حل کنیم.

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رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش ارائه‌شده سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه که به‌عنوان مسئول مدعو در نشست امروز شورای‌عالی قوه قضاییه حضور داشت، گفت: دشمن از خرداد سال گذشته، یک جنگ وجودی و موجودیتی را بر ما تحمیل کرد و در این تصور باطل به سر می‌برد که با این جنگ، کار ایران اسلامی را تمام می‌کند؛ اما در نتیجه‌عنایات الهی، هدایت‌های امام شهیدمان و امام حاضرمان همچنین بصیرت و انسجام مردم و مشخصاً جهاد شبانه‌روزی رزمندگان در میدان و مسئولان در امر اداره کشور، توطئه دشمن نقش‌برآب شد. نباید فقط نیمه‌خالی لیوان را ببینیم؛ آری؛ ضعف‌ها و نقصان‌هایی وجود دارد؛ اما این قضیه، نافی خدمات و زحمات شبانه‌روزی مسئولان و خادمان مردم نیست.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست، تشکل‌های مردمی را توانمند در کاستن از حجم پرونده‌ها و هدایت اختلافات به مسیر صلح و سازش دانست و اظهار کرد: اقشار مختلف مردمی، از ظرفیت‌های شگرفی در امر مصالحه و حل اختلافات در دعاوی برخوردارند. بنابراین ضروری است بیش از میزان موجود، از ظرفیت‌های مردمی در جهت به صلح و سازش کشاندن دعاوی، بهره گرفته شود. در همین راستا، باید قانون شوراهای حل اختلاف، به صورت موسع و نه مُضیق، تفسیر شود.

براساس این گزارش، قاضی‌القضات با تسلیت مجدد رحلت آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، خاطرنشان کرد: آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، چندین دهه یکی از ارکان تدریس و تعلیم فقه و اصول بودند. ایشان خصایص قابل ستایشی داشتند که از جمله آن خصایص می‌توان به ارادت ویژه به ساحت مقدس حضرات معصومین و به‌ویژه زهرای اطهر (س) اشاره کرد. بسیاری از نخبگان حکومتی در کشور ما تربیت‌یافته در محضر ایشان و سایر مراجع عظام و علمای اعلام هستند. خدا را سپاسگزاریم که ایران اسلامی متنعم به نعمت وجود و حضور مراجع عظام و علمای اعلام است.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: به طور کلی باید تاکید کرد که از ابتدای انقلاب تا امروز بسیاری از نخبگان در نظام جمهوری اسلامی ایران که متکفل امور خطیر و حساس شدند، پرورش‌یافتگان حوزه‌های علمیه محسوب می‌شوند. حوزه‌های علمیه، یک منبع اصیل کادرسازی در نظام فکری و مدیریتی کشور ما هستند. متأسفانه آنطور که شایسته است، به ظرفیت‌های عظیم و شگرف حوزه‌های علمیه در جهت پیشبرد امور روزمره و مستحدثه، عنایت و التفات نشده است؛ بنابراین ضروری است، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیصلاح عدلیه، در راستای عملیاتی‌سازی جامع‌تر تفاهم‌نامه پیشین و انعقاد تفاهم‌نامه جدید با مدیریت عالی نهاد حوزه، اهتمام و ابتکار داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه، در راستای تحقق تکامل ساختاری نظام عدالت، موظف به شناسایی و ترسیم نقشه‌راه جهت تعامل هر چه بیشتر و نظام‌مند میان بدنه عدلیه و حوزه‌های علمیه است. این تکلیف تنها به معنای همکاری‌های سطحی نیست، بلکه مستلزم شناسایی دقیق ظرفیت‌های معرفتی، فقهی و اصولی حوزه‌ها برای استخراج الگوهای نوین در تدوین قوانین، تفسیر متون حقوقی و ارتقای دانش قضایی است.

رئیس قوه قضاییه ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت ام‌البنین(س) و گرامیداشت روز تکریم مادران و همسران شهدا، گفت: مادران و همسران شهدای ما، مقلدان حقیقی حضرت ام‌البنین(س) هستند و در عمل نیز ثابت کردند که در راه اسلام و قرآن و ولایت، جگرگوشه‌ها و عزیزان خود را تقدیم می‌کنند و دغدغه‌ای جز کسب رضایت ولیّ‌امر و ظفرمندی اسلام ندارند. جانفدایان امروز اسلام و ولایت و ایران که ۹ ماه است در میادین، حضور دشمن‌شکن و عزت‌آفرین دارند، همان پرورش‌یافتگان دامان مادران ام‌البنینی ایران اسلامی هستند.

رئیس دستگاه قضا ضمن گرامیداشت هفته بسیج، نهاد مقدس بسیج را شجره‌ای طیبه و میراث گرانقدر امامین انقلاب، خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامهما الشریف دانست و گفت: فرمان تشکیل بسیج از سوی امام خمینی(ره) یک الهام الهی بود. امام عظیم‌الشأن ما در ابتدای انقلاب از بسیج ۲۰ میلیونی گفتند و امروز نیز تجلیات این بیان نورانی، در سراسر جغرافیای کشور ما متبلور است و خیل عظیم جان‌فدایان ایران اسلامی که در واقع همان بسیجیان هستند، چشمان دشمنان نابکار را کور کرده‌اند. بسیج با اخلاص و ایثار در همه میادین خدمت به مردم و کشور، حضور دارد؛ چه در زمان کرونا و سیل و زلزله و چه در زمان جنگ‌های تحمیلی، بسیجیان سینه خود را برای خدمت به مردم و جانفدایی در راه ایران اسلامی سپر می‌کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: امروز نیز ریاست سازمان بسیج مستضعفین، مجاهدانه در میانه‌میدان است و در حوزه‌های مختلف مورد نیاز کشور و مردم، فعالانه و کنشگرانه حضور پیدا می‌کند. به طور کلی، بسیج و تفکر بسیجی در پیوند میان اقتدار میدانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همواره در خط مقدم خدمت به نظام و مردم و پاسداری از حریم ملت ایستاده است.

منبع: رسانه قوه قضاییه