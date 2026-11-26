هنوز شوک افزایش نرخ دلار از بازار خارج نشده که بازار خودرو هم واکنش خود را نشان داده است؛ واکنشی که نتیجه آن برای خریداران چیزی جز پرداخت صدها میلیون تومان بیشتر نیست ؛ به طوری که پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۰۰ میلیون تومان گران شد و دنا پلاس ۱۶۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و KMC T۹ نیز با جهش ۲۹۰ میلیون تومانی به مرز ۱۰.۵ میلیارد تومان رسیده است.

دلار بازار خودرو را به هم ریخت/ جهش ۲۹۰ میلیونی KMC T ۹ و گرانی ۲۰۰ میلیونی پژو ۲۰۷!

به گزارش خبرنگار حوزه خودرو تابناک، بازار خودرو امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ بار دیگر تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، وارد مدار صعودی شد؛ بازاری که پس از چند روز ثبات نسبی و رکود معاملاتی، حالا با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است. صعود دلار به محدوده ۲۸۴ تا ۲۸۶ هزار تومان، انتظارات تورمی را در بازار خودرو تقویت شده و فروشندگان را به افزایش قیمت‌های پیشنهادی واداشته است.

بررسی قیمت خودروهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد دامنه افزایش قیمت در خودروهای داخلی از ۲۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان و در خودروهای مونتاژی از ۱۲۰ تا ۲۹۰ میلیون تومان بوده است. اتفاقی که نشان می‌دهد بازار خودرو همچنان یکی از نخستین بازارهایی است که به نوسانات ارزی واکنش نشان می‌دهد؛ هرچند رکود معاملات و کاهش قدرت خرید مردم همچنان مانع مهمی در مسیر معاملات واقعی است.

پژو ۲۰۷ و دنا پلاس؛ خودروهای داخلی در مسیر گرانی

در بازار خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد و به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶ دنده نیز با افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی، قیمت ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان را ثبت کرد. سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ با رشد ۱۱۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید و تارا دنده‌ای نیز با افزایش ۱۳۴ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در محصولات سایپا نیز روند افزایشی ادامه داشت؛ کوییک S با ۳۵ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان رسید و ساینا S نیز ۲۵ میلیون تومان گران شد و در محدوده یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون تومان قرار گرفت که درادامه جدول قیمتی خودروهای داخلی به همراه میزان تغییرات آن را مشاهده می کنید.

خودرو قیمت روز میزان افزایش پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ۲۰۰ میلیون دنا پلاس ۶ دنده ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ۱۶۰ میلیون تارا دنده‌ای ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ۱۳۴ میلیون سورن پلاس دوگانه‌سوز ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ۱۱۰ میلیون کوییک S ۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون ۳۵ میلیون ساینا S ۱ میلیارد و ۸۵۴ میلیون ۲۵ میلیون

خودروهای مونتاژی؛ KMC T۹ با افزایش ۲۹۰ میلیونی رکورد زد

اما در بازار خودروهای مونتاژی، شدت افزایش قیمت‌ها حتی بیشتر از خودروهای داخلی بوده است. KMC T۹ با جهش ۲۹۰ میلیون تومانی، رکورددار افزایش قیمت روزانه شد و قیمت آن به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

فیدلیتی الیت ۷ نفره نیز با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی، به قیمت ۸ میلیارد تومان رسید. هایما S۷ پرو هم ۱۲۰ میلیون تومان گران شد و در بازار ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد که درادامه جدول تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی را مشاهده می کنید.

خودرو قیمت روز میزان افزایش KMC T ۹ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ۲۹۰ میلیون فیدلیتی الیت ۷ نفره ۸ میلیارد ۲۲۰ میلیون هایما S ۷ پرو ۷ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ۱۲۰ میلیون

واکنش به دلار یا بازگشت موج تورمی؟

آنچه در تحولات امروز بازار خودرو اهمیت دارد، تنها افزایش قیمت چند محصول نیست؛ بلکه گستردگی این موج در دو گروه خودروهای داخلی و مونتاژی است. وقتی در یک روز پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۰۰ میلیون تومان، دنا پلاس ۱۶۰ میلیون تومان و KMC T۹ حدود ۲۹۰ میلیون تومان گران می‌شوند، مشخص است که انتظارات تورمی بار دیگر بر رفتار قیمت‌گذاری فروشندگان سایه انداخته است.

افزایش نرخ دلار از یک سو هزینه جایگزینی خودروهای وارداتی و مونتاژی و انتظارات مربوط به هزینه قطعات و مواد اولیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، بهانه‌ای برای بازنگری سریع قیمت‌های پیشنهادی در بازار خودروهای داخلی فراهم می‌کند.

با این حال، نباید افزایش قیمت‌های اعلامی را با افزایش قطعی معاملات اشتباه گرفت. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت فشار قرار دارد، بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی لزوماً به معنای افزایش تقاضا یا انجام معاملات در همان سطوح نیست.

مردم تا کجا باید هزینه نوسانات ارزی را بپردازند؟

بازار خودرو بار دیگر نشان داد که نوسانات ارزی به‌سرعت تاثیر خود را روی قیمت‌ها می گذارد؛ اما سوال اساسی اینجاست که چرا در زمان افزایش نرخ دلار، قیمت خودروها با سرعت بالا می‌رود، ولی در دوره کاهش نرخ ارز، مصرف‌کنندگان به همان سرعت شاهد افت قیمت‌ها نیستند؟

البته خودروهای داخلی که به محدوده قیمت‌های چند میلیاردی رسیده‌اند و محصولات مونتاژی نیز با افزایش‌های چندصد میلیون تومانی مواجه می‌شوند لازم است نظارت بر قیمت‌گذاری، شفافیت معاملات و کنترل عوامل التهاب بازار توسط دستگاه های نظارتی بیشتر شود و حالا باید دید آیا افزایش نرخ ارز در روزهای آینده به موج تازه‌ای از گرانی خودرو تبدیل خواهد شد یا رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان سرانجام ترمز قیمت‌گذاری‌های صعودی را خواهد کشید.