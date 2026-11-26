309بازدید
سردار عظمایی: تنگهٔ هرمز تحت کنترل کامل ماست
دریادار عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه، در بازدید از یکی از یگانهای عملیاتی در جزایر خلیج فارس تاکید کرد کنترل تنگه هرمز این مسیر حیاتی نه یک ادعا بلکه واقعیت عملیاتی ماست.
به گزارش تابناک؛ دریادار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در بازدید از یکی از یگانهای عملیاتی در جزایر خلیج فارس گفت: کنترل این مسیر حیاتی نه یک ادعا بلکه واقعیت عملیاتی ماست.
تنگهٔ هرمز در دستان مردانی است که با روحیهٔ شهادتطلبی و ارادهٔ پولادین از هر موجی فراتر میروند.
ما نهتنها کنترل این آبراه را در اختیار داریم بلکه قدرت تغییر معادلات را در دل تنگهٔ هرمز نهفته ساختهایم.
آرامش عبور و ایمن از این مسیر تنها در گرو احترام به حق حاکمیت مشروع ایران است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.