وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود در دولت ترامپ نوشت: حدود ۵۰ کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی مورد حملات سایبری قرار گرفتند.

حمله سایبری به ۵۰ کشتی حامل نفت و گاز

به گزارش تابناک؛ وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود در دولت ترامپ نوشت: حدود ۵۰ کشتی حامل نفت، گاز و مواد شیمیایی مورد حملات سایبری قرار گرفتند.

در ادامه این مطلب آمده است: کشتی‌های دیگری نیز در سواحل اروپا و آسیا هدف حملات سایبری قرار گرفتند.

کشتی‌ها پیام‌های تهدیدآمیزی به زبان فارسی دریافت کرده‌اند که به آن‌ها درباره بارگیری محصولات آمریکایی هشدار می‌دهد

آغاز تحقیقات ایالات متحده درباره احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفت‌کش‌ها.

روسیه ممکن است در حملات سایبری به کشتی‌ها نیز دست داشته باشد.

برخی کشتی‌ها هشدارها و تهدیداتی مبنی بر وجود بمب دریافت کرده‌اند که احتمال انفجار آن‌ها را نشان می‌دهد.

واشنگتن همزمان با نزدیک شدن اخیر کشتی‌ها به این کشور، تیم‌های محافظت در برابر حملات سایبری مستقر کرد.

دو فروند کشتی که به سمت تگزاس در حرکت بودند، تهدید به بمب‌گذاری دریافت کردند.

کشتی‌ای که به سمت تگزاس در حرکت بود، نامه‌ای دریافت کرد که آن را به انتقال غیرقانونی نفت عربستان به آمریکا متهم می‌کند.

یک مقام در دولت ترامپ گفت: هیچ مدرکی که نشان‌دهنده دست داشتن ایران در حملات سایبری به نفتکش‌ها باشد، پیدا نکرده‌ایم.

منبع: انتخاب



