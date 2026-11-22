سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، با طرح ادعاهایی درباره نقش ایران در اقدامات سایبری علیه آمریکا، خواستار استفاده تهاجمی واشنگتن از هوش مصنوعی برای از کار انداختن دستگاههای تهویه مطبوع در ایران شد.

به گزارش تابناک؛ جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز، با طرح ادعاهایی درباره اقدامات سایبری منتسب به ایران و انتقاد از آنچه رویکرد تدافعی آمریکا در برابر این اقدامات خواند، خواستار استفاده تهاجمی واشنگتن از فناوری هوش مصنوعی شد.

کندی در این گفت‌وگو گفت: «چیزی که نمی‌فهمم این است که وقتی بازیگران بدی مانند ایران دست به چنین اقداماتی می‌زنند، چرا ما مقابله‌به‌مثل نمی‌کنیم؟ ما پیشرفته‌ترین هوش مصنوعی جهان را در اختیار داریم.»

این سناتور آمریکایی در ادامه، پیشنهاد استفاده از این فناوری برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران را مطرح کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا از توانایی‌های خودمان استفاده نمی‌کنیم تا وارد عمل شویم و تک‌تک دستگاه‌های تهویه مطبوع در ایران را خاموش کنیم. نمی‌فهمم چرا از این فناوری نه‌فقط برای دفاع، بلکه به‌عنوان یک سلاح تهاجمی استفاده نمی‌کنیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ادعاهای مطرح‌شده درباره نقش ایران در حملات سایبری علیه آمریکا و کشورهای اروپایی، به معنای اثبات این اتهامات نیست و ایران نیز مسئولیت چنین حملاتی را نپذیرفته است.

همچنین، مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند شواهدی مبنی بر ارتباط اختلال‌های اخیر در اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) ، شرکت مایکروسافت و بانک‌ها با یک حمله سایبری هماهنگ‌شده وجود ندارد.

کندی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به نقش چین در تحولات بین‌المللی پرداخت و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، را «کوارتربک» یا مهره هدایت‌کننده جنگ‌های ایران و اوکراین توصیف کرد.

این سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به دیدارهای دونالد ترامپ با رهبران چین و روسیه، ابراز امیدواری کرد رئیس‌جمهور آمریکا بتواند شی جین‌پینگ را متقاعد کند برای پایان دادن به درگیری‌ها در ایران و اوکراین همکاری کند.

منبع: فارس



