سناریوی جدید آمریکا درباره حضور سیا و موساد در ایران
جک کین، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، مدعی شد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حال مسلحکردن دهها هزار ایرانی هستند؛ اظهاراتی که در کنار مواضع پیشین ترامپ و موساد درباره اغتشاشات دیماه، نشان از مداخلهخارجی در ناآرامیها دارد.
به گزارش تابناک؛ جک کین در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی حمایت از مخالفان حکومت ایران گفت: «نمیتوانم وارد جزئیات شوم، اما موساد و سیا در حال مسلحکردن دهها هزار نفر از ایرانیان هستند.»
این ژنرال بازنشسته پیشتر نیز از ضرورت تغییر حکومت ایران بدون اعزام نیروی زمینی آمریکا سخن گفته و مردم ایران را نیرویی دانسته بود که میتوان از آن برای تحقق این هدف استفاده کرد.
از پیام موساد تا اعتراف ادعایی ترامپ
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان با اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴، حساب فارسیزبان موساد در شبکه ایکس از حضور در کنار معترضان سخن گفته بود. مایک پامپئو، رئیس پیشین سیا نیز در پیامی از مأموران موساد حاضر در میان معترضان نام برد.
دونالد ترامپ نیز در آوریل ۲۰۲۶ مدعی شد آمریکا برای معترضان ایرانی سلاح فرستاده، اما واسطههای انتقال، تسلیحات را به مقصد نرساندهاند و برای خود نگه داشتهاند. اکنون اظهارات جک کین درباره مسلحکردن دهها هزار ایرانی، در کنار این مواضع پیشین قرار میگیرد.
منبع: فارس
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نظرات بینندگان
خدایا حافظ مردم و جوونهامون باش
همه باید مراقب فرزندان سرزمینمون باشیم
با سلام .. این وظیفه قطعی و اولیه نظام است ..که مواظب جوانان ساده دل و ساده لوح باشد.. که علاوه بر ارشاد از طریق رسانه ها که خاطره سال 67 و عملیات مرصاد زنده نشود .. متشکرم
يا خدا اين بدترين سناريو....
اميدوارم جوونها ايندفعه گول نخورن
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