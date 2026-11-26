معاون وزیر خارجه آمریکا از رایزنی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن برای هماهنگی اقدامات در تنگه هرمز و افزایش فشار اقتصادی بر ایران خبر داد.

به گزارش تابناک، «آلیسون هوکر» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گفت‌وگوهای ثمربخشی با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن درباره تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت منطقه‌ای داشته است.

وی مدعی شد اقدامات هماهنگ در تنگه هرمز و در چارچوب عملیاتی که واشنگتن آن را «طرد اقتصادی» نامیده، فشار بر ایران را افزایش داده و به نتایجی منجر شده است.این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آمریکا در ادامه سیاست‌های فشار علیه ایران، به دنبال هماهنگ‌کردن مواضع کشورهای منطقه و جلب همراهی آنها در اقدامات خود است.

با این حال، هوکر جزئیاتی درباره ماهیت اقدامات هماهنگ‌شده یا سطح مشارکت کشورهای یادشده ارائه نکرده است.