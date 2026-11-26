به گزارش تابناک؛ قضاوت داور سوریه‌ای در دیدار تیم‌های فوتبال الجزیره امارات و گل‌گهر ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بازتاب قابل توجهی در رسانه‌های جهانی داشت. حنا حطاب در دقیقه ۳۳ پس از خطایی که در میانه میدان روی علی اصغر عاشوری رخ داد، به دروازه‌بان الجزیره اخطار داد و سرمربی رحمتی خطاب به نیمکت‌نشینان گل‌گهر گفت: «داور مست است»! در شروع نیمه دوم نیز داور چهارم به‌جای حطاب قضاوت مسابقه را بر عهده گرفت.

خبرگزاری عرب زبان «ارم نیوز» نیز صبح امروز (پنجشنبه) بیانیه‌ای به نقل از داور جنجالی دیدار الجزیره - گل‌گهر منتشر کرد. حطاب در این بیانیه به گونه‌ای تلاش کرد خودش را از اتهامات تبرئه کند و به مسائلی چون لزوم اجتناب از تخریب وجهه افراد اشاره کرد.

داور سوری: حقم را از مسیر قانونی پیگیری می‌کنم

در متنی که «ارم نیوز» به نقل از حطاب منتشر کرده، آمده است: این رویه‌ای نیست که به آن عادت داشته باشم، اما یک اشاره برای عاقل کافی است. پیش از انتشار بیانیه رسمی که در آن تمام جزئیات و حقایق مربوط به اتفاقات بازی روز گذشته را - که در آن نماینده فدراسیون و کشورم در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بودم - با شفافیت کامل شرح بدهم، منتظر تماس و موضع‌گیری رسمی فدراسیون فوتبال سوریه خواهم ماند و با افراد و نهادهای مسئول امور من در داخل و خارج ارتباط برقرار می‌کنم.

تأکید می‌کنم که زندگی شخصی و خانوادگی افراد، ارتباطی به دیگران ندارد و بازیچه‌ای در دستان شما نیست؛ چرا که دین، عقل و اخلاق، تعرض به حریم خصوصی افراد یا تخریب وجهه آنها را برنمی‌تابد.

تأکید می‌کنم که حق کامل خودم را برای پیگیری تمام اقدامات قانونی و قضایی علیه هر کسی که دست به انتشار مطلب یا انجام مصاحبه زده یا در توهین به من و خدشه‌دار کردن آبروی من مشارکت داشته، محفوظ می‌دارم؛ در هر جایگاه و سمتی که باشد، چه فرد، چه مؤسسه و چه نهاد ورزشی.

سپاس از همه؛ چه خیرخواهان شما و چه بدخواهان»

این داور ۳۷ سابقه برای تیم‌های ایرانی چهره‌ای نسبتاً شناخته شده است. وی در دو مسابقه تیم شهر خودرو در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۰ قضاوت کرده و تقابل تیم‌های سپاهان و الدحیل در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ و سپاهان - الوحدات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ سال ۲۵-۲۰۲۴ را نیز سوت زده است. حطاب همچنین داور دیدار تیم‌های امید ایران و چین در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۰ بوده و در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ نیز قضاوت دیدار تیم ملی ایران مقابل هنگ‌کنگ را بر عهده داشته است.

منبع: تسنیم



