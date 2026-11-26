489بازدید
هشدار سپاه درباره توان موشکی ایران
سخنگوی سپاه درباره توان موشکی ایران بیان داشت: ما نه تنها دچار کمبود نشدهایم و نمیشویم، بلکه روزبهروز بهتوان موشکهایمان، دقت و قدرت تخریبی آنها اضافه میکنیم.
به گزارش تابناک، سردار محبی سخنگوی سپاه گفت: تولید موشکهای سپاه بههیچعنوان متوقف نشده و بهلحاظ موشک و جنگافزارهای تهاجمی و پدافندی، وضعیتمان از آمریکا خیلی بهتر است.
بیشتر بخوانید:
احتمال تجهیز موشکهای ترکیبی ایران به کلاهک خوشهای؛ تولید موشک جدید با قابلیت مانور
میتوانیم بگوییم آنها دچار کمبود سلاحهای راهبردی شدهاند، اما با اطمینان میگوییم که ما نه تنها دچار کمبود نشدهایم و نمیشویم، بلکه روزبهروز بهتوان موشکهایمان، دقت و قدرت تخریبی آنها اضافه میکنیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.