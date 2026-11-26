سخنگوی سپاه درباره توان موشکی ایران بیان داشت: ما نه تنها دچار کمبود نشده‌ایم و نمی‌شویم، بلکه روزبه‌روز به‌توان موشک‌هایمان، دقت و قدرت تخریبی آن‌ها اضافه می‌کنیم.

به گزارش تابناک، سردار محبی سخنگوی سپاه گفت: تولید موشک‌های سپاه به‌هیچ‌عنوان متوقف نشده و به‌لحاظ موشک و جنگ‌افزارهای تهاجمی و پدافندی، وضعیتمان از آمریکا خیلی بهتر است.

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می‌توانیم بگوییم آن‌ها دچار کمبود سلاح‌های راهبردی شده‌اند، اما با اطمینان می‌گوییم که ما نه تنها دچار کمبود نشده‌ایم و نمی‌شویم، بلکه روزبه‌روز به‌توان موشک‌هایمان، دقت و قدرت تخریبی آن‌ها اضافه می‌کنیم.



