به گزارش تابناک؛ پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در شرایطی برگزار می‌شود که تیم‌های آسیایی در مسیر کسب سهمیه این رقابت‌ها به مقطع حساسی رسیده‌اند. در همین راستا، فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) در گزارشی به معرفی هشت بازیکن تازه‌وارد و بازگشته به ترکیب تیم‌های ملی پرداخته است که قرار است در این پنجره مورد توجه قرار بگیرند.

در میان این بازیکنان، نام بهنام یخچالی، گارد تیم ملی بسکتبال ایران نیز به چشم می‌خورد. فیبا از یخچالی به عنوان یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان پیرامونی ایران یاد کرده که بازگشتش می‌تواند نقش مهمی در ادامه مسیر این تیم برای صعود به جام جهانی داشته باشد.

یخچالی؛ مهره کلیدی ایران در مسیر جام جهانی

یخچالی آخرین بار در پنجره نخست انتخابی جام جهانی در نوامبر ۲۰۲۵ برای تیم ملی ایران به میدان رفت. او در دیدار نخست مقابل عراق ۱۹ امتیاز با پنج پرتاب سه‌امتیازی موفق و همچنین ۶ پاس گل ثبت کرد و در بازی برگشت نیز ۱۴ امتیاز و پنج پاس گل به دست آورد تا در مجموع دو مسابقه میانگین ۱۶.۵ امتیاز و ۵.۵ پاس گل را ثبت کند.

فیبا در این گزارش، توانایی یخچالی در شوت‌زنی و بازی‌سازی را از ویژگی‌های مهم او دانسته و به نقش احتمالی این بازیکن در کمک به ایران برای جبران عقب‌ماندگی در مسیر صعود به جام جهانی اشاره کرده است. تیم ملی ایران در پنجره پنجم باید برابر استرالیا و فیلیپین به میدان برود.

در کنار یخچالی، بنی بوت‌رایت از فیلیپین، لوک پل از استرالیا، سو میونگ‌جین از کره جنوبی، کوتتسو کورکاوا از ژاپن و پرین بافورد از اردن نیز در جمع بازیکنان تازه‌وارد قرار دارند. همچنین وانگ ژلین از چین و موجاو کینگ از نیوزیلند دیگر بازیکنانی هستند که پس از مدتی دوری به تیم‌های ملی خود بازگشته‌اند.

منبع: ایسنا



