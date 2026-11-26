پاکستان میزبان نشستی با حضور مقام‌های عربستان و ترکیه است که توافق دفاعی مشترک سه کشور، محور اصلی رایزنی‌های آن خواهد بود.

نشست دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه در اسلام‌آباد

به گزارش تابناک، رویترز گزارش داد ۲ منبع پاکستانی اعلام کردند پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه طی روز جمعه این هفته و شنبه هفته آینده نشستی درباره توافق دفاعی مشترک خود در اسلام‌آباد برگزار می‌کنند.

در این گزارش تصریح شد وزیران امور خارجه عربستان و ترکیه برای شرکت در این نشست که روزهای جمعه و شنبه برگزار می‌شود، وارد پاکستان شده‌اند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که سه کشور در ماه اوت در مکه مکرمه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند؛ توافقی که در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها درباره جنگ فزاینده و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران منعقد شد.

بر پایه این گزارش، ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، عربستان سعودی میزبان مقدس‌ترین اماکن اسلام و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و پاکستان نیز تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای به شمار می‌رود.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه سه‌شنبه هفته گذشته طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه در آنکارا خواستار پیوستن اعضای جدید به توافق مکه شده بود.



