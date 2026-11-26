نتانیاهو: مسئول ارشد حماس در غزه ترور شد
به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که ارتش این رژیم طی عملیاتی شبانه، «خالد أبو ندی» (معروف به أبو مصعب) ، مسئول پروندههای اقتصاد و آموزش حماس و معاون وزارت آموزش وپرورش این جنبش در نوار غزه را به همراه همسرش ترور کرده است.
نتانیاهو گفت که این عملیات در ادامه سلسله ترورهای اخیر علیه فرماندهان و عناصر حماس انجام شده و طی ماه گذشته نزدیک به ۸۰ تن از افراد این جنبش به شهادت رسیدهاند.
او مدعی شد که حملات علیه عناصر حماس ادامه خواهد یافت و هیچیک از فرماندهان این جنبش در امان نخواهند بود
به گفته منابع امنیتی رژیم صهیونیستی، أبوندی پس از ترورافرادی چون أبونحل، أبوعوف و دیگر فرماندهان امنیتی، گزینه تصدی مسئولیتهای امنیتی و داخلی حماس بوده است.
ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است که از زمان آتشبس اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۸۵۰ نفر از عناصر و فرماندهان ارشد حماس را ترور کرده است.
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