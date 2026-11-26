به گزارش تابناک؛ حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظّم انقلاب به مناسبت هفتۀ بسیج پیام مهمی را منتشر کردند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هفتهٔ بسیج موقعیّت مناسبی برای نگاهی جدید به پدیدهٔ شگفت‌انگیز و ارزشمند بسیج است. نهادی که به ابتکار حضرت امام خمینی اعلی‌الله مقامه‌الشّریف تشکیل شد تا به‌تدریج و در طیّ دوره‌ای تکاملی، ایرانیان پُرانگیزه، امیدوار، فداکار، و خواهان عزّت اسلام و ایران و سرسپردگان مکتب حسین صلوات‌الله و سلامه‌علیه را از نسل‌های مختلف گِرد هم آورَد و هسته‌ای سخت از طرفداران حق و عدالت باشد. بسیج ابتدائاً خود را در دفاع هشت ساله نشان داد؛ آن‌گاه که با حضوری کارساز در عرصه‌های نبرد نظامی، پشتوانهٔ اصلی و محوری جنگ شد. در طول آن نبرد مقدّس، بسیجیان از نوجوانان تا کهن‌سالان از فضای روحانی خاکریزها و سنگرها بهره‌های معنوی بی‌شماری می‌بردند و به‌واسطهٔ ایشان فضای شهرها و روستاهای کشور عطرآگین می‌شد. بدین‌سان آنچه در اذهان عموم از بسیج و بسیجیان نقش می‌بست، تصویری بود از ایمان، تعهّد، صفا، اخلاص، بصیرت، شجاعت، مجاهدت، عمل به تکلیف، و از خودگذشتگی و فداکاری برای دیگران؛ مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی که در آثار کهن این سرزمین، پهلوانان نامدار اخلاق‌مدار با بعضی از آن توصیف شده بودند. اگر تابه‌حال بعضی از شخصیّت‌های داستان‌های افسانه‌گون، نماد پاره‌ای از این خصوصیّات بودند، اینک به برکت انقلاب اسلامی، این شخصیّت‌های حقیقی در داستانِ واقعی بودند که در لباس بسیج حماسه می‌آفریدند و گذشت‌ها و فداکاری‌های فراوان بسیاری را به نمایش می‌گذاشتند.

بسیج؛ از میراث دفاع مقدس تا بعثت نسل‌های جدید

گرچه دوران دفاع مقدّس پس از هشت سال به پایان افتخارآمیز خود رسید، ولی به‌واسطهٔ روحیّهٔ بسیجی، اثری عمیق از خود بر جهات مختلف نظامات رسمی و به‌خصوص غیررسمی کشور به‌جا گذاشت. این روحیّه، ثروتی عظیم بود که دفاع مقدّس و هدایت‌های حضرت امام خمینی‌اعلی‌الله مقامه‌الشّریف و پشتیبانی توده‌های انبوه مردم، آن را به‌عمل آوَرد. اینک در توضیح بیشتر برخی از وجوه مقصود از سخن، چند نکته معروض می‌گردد:

اوّلاً بدون تردید به‌موازات بعثت ملّت بزرگ ایران در دورهٔ دفاع مقدّس سوّم که به‌نوعی تکثیر روحیّهٔ بسیجی در سراسر کشور بشمار می‌رود، سازمان بسیج نیز باید تحوّل و تولّدی جدید را تجربه نماید. این سازمان باید با استفاده از ملّت بعثت‌یافته، نسخه‌های پیشرفته‌تر و جدیدتری از بسیج پیشین را تنظیم و مدیریّت کند. لذا از این پس باید با گام‌های بلند، محکم و حساب شده به‌سوی تحقّق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» راه پیمود. اکنون بسیاری از ارتشیان، سپاهیان، انتظامیان، دولتیان، مجلسیان، و امثال ایشان همچون انبوهی از مردم از آنجا که دل در گرو مکتب و مرام بسیج دارند، خود را یکی از بسیجیان می‌دانند؛ همچنان‌که یاران پرچم به‌دستِ شبها و روزهای میادین و خیابان‌ها که بعثت ملّت را معنایی ملموس و مشهودتر بخشیدند و انبوه جان‌فدایان عملاً این‌چنین هستند. بسیارند کسانی‌که عضو مصطلح بسیج نبوده ولی تفکّر و مکتب بسیج را می‌ستایند و احیاناً مرام خود را با آن وفق می‌دهند. سازمان بسیج باید به بهترین شکل از این نعمت خداداد استفاده کند.

ثانیاً غیر از ظرفیّت فراهم‌آمده مذکور، سازمان رسمی بسیج همواره باید برای گسترش روحیّهٔ بسیجی در جای‌جای کشور تلاش نماید. روحیّهٔ بسیجی که به بعضی از ویژگی‌های آن اشاره شد با رفتار خودِ بسیجیان قابل تکثیر در اجزاء جامعه است. درپیش‌گرفتن حُسن خُلق، عطوفت و مهربانی، احترام به مردم، رعایت جهات مختلف تقوای فردی و جمعی، و مراعات آنچه از دوران‌های سابق، بسیاری از بسیجیان با آن شناخته می‌شدند از قبیل تواضع و فروتنی، ایثار، عدم تمایل به دیده شدن، دوری از تجمّلات و تشریفات، و امثال این‌گونه رفتارهای مطبوع، ایشان را به چشم و چراغ ملّت در هر محلّه و شهر و روستایی تبدیل کرده و همگان را به تأسّی از این مرام و مسلک فرا می‌خواند.

ثالثاً سرسپردگی اصلی بسیجیان به مکتب حسین صلوات‌الله و سلامه‌علیه که قرائت صحیح از اسلام ناب محمّدی صلّی‌الله علیه و آله‌و سلّم است، می‌باشد. هر وصل و فصل و هر تولّا و تبرّای ایشان بر این اساس شکل می‌گیرد. دو آموزهٔ قرآنی حیات‌بخش: «رحماء بینهم» و «اشدّاء علی‌الکفّار» چراغ راه قلب بسیجیان است. از این‌رو ایشان هرگونه مهربانی و فداکاری نسبت به مردم و نظام و انقلاب به‌عمل می‌آورند و از هیچ فرصتی برای ضربه به دشمنان اسلام و نظام اسلامی چشم‌پوشی نمی‌نمایند.

پاسداشت انسجام اجتماعی و اتّحاد مقدّس ملّت ایران که در این ایّام ارزش والای آن و تأثیر شگرف آن در امتداد پیروزی‌های رزمندگان شجاع و فداکار اسلام در عرصه‌های نظامی بر دستگاه محاسباتی دشمن در هر دو سوی آوردگاه حق و باطل امری مشهود است، باید از صفات مشترک همهٔ بسیجیان باشد.

رابعاً بسیج به‌مدد بسیجیان خود در طول حیات خود تابه‌حال کاستی‌های بسیاری از نهادهای رسمی و غیررسمی را جبران کرده است. حال با توجّه به رشد چشمگیر بسیج در دورهٔ بعثت مردم ایران، ظرفیّت‌های بالفعل و همهٔ کسانی‌که قلباً بسیجی محسوب می‌شوند از قبیل اصحاب میادین و خیابان‌ها و جان‌فدایان و دیگرانی که در مسیر تعالی فردی و اجتماعی، هم‌عهد با آنان هستند؛ کسانی که دل‌های آنان پایگاه‌های واقعی بسیج بشمار می‌رود، قدرت عظیمی را تشکیل می‌دهد که باید از جزء‌جزء آن در مسیر حلّ مشکلات کشور و دستیابی به فرصت‌های جدید و بدیع بهره برد و این‌گونه به شعار هر ایرانی یک بسیجی، غنای بیشتری بخشید.

امید است با توجّه به این نکات، بسیج ایرانیان نمونه‌ای متعالی از همیاری و نِصابی عالی از تحقّق مفهوم امّت و ملّت را در تاریخ این کشور ثبت نماید؛ به‌طوری‌که مبدأ ترقیّات و پیشرفت‌های چشمگیر آینده بشمار آید.

از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که شهدای عزیز بسیج را به رضوان الهی و هم‌جواری با اهل بیت صلوات‌الله و سلامه‌علیهم اجمعین متنعّم، و به جانبازان عزیزشان صبر و عافیت عنایت فرموده و همهٔ بسیجیان ایران و جبههٔ مقاومت که خود یکی از کوچک‌ترین آنانم را در زمرهٔ‌سربازان سَرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف و مشمول دعای خیر و فتح و برکت آن‌حضرت قرار دهند.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۵/آذر/۱۴۰۵