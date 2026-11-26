گروه استان‌ها ـ اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، هم‌زمان با هفته بسیج و برای دویست‌وهفتادمین شب متوالی در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری که جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و روحیه بسیجی مردم را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، شامگاه چهارشنبه چهارم آذرماه، میدان آزادی سنندج هم‌زمان با هفته بسیج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که در دویست‌وهفتادمین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها، جوانان و دوستداران ایران اسلامی برگزار شد.





شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از عزت، استقلال و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید داشتند.

هم‌زمانی این اجتماع با هفته بسیج، جلوه‌ای از روحیه حضور در میدان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همبستگی مردم را برجسته‌تر کرد؛ روحیه‌ای که در استمرار این تجمعات شبانه طی ۲۷۰ شب گذشته نیز نمود داشته است.

میدان آزادی سنندج همچنان شاهد حضور مردمی است که با اتحاد و همدلی، حمایت خود را از ایران اسلامی به نمایش گذاشته و بر پاسداری از امنیت، اقتدار و سربلندی کشور تأکید می‌کنند.