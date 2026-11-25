گروه استان‌ها - مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با تأکید بر اینکه بسیج فراتر از یک ساختار سازمانی، یک فرهنگ مبتنی بر ایمان، ایثار و بصیرت است، گفت: امروز همه ما میراث‌دار خون شهدا هستیم و باید در هر جایگاه و مسئولیتی، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی» مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در یادواره شهید رمضان احسان شیروانی که به مناسبت هفته بسیج در مسجد امام حسین(ع) شهرستان قروه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، اظهار کرد: بسیج میراث ماندگار امام خمینی(ره) و یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است که امروز فراتر از یک ساختار سازمانی، به‌عنوان یک فرهنگ اثرگذار، الهام‌بخش و بصیرت‌افزا در جامعه شناخته می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید شهیدان را مرده نپندارید، بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند؛ بنابراین، مجالس و یادواره‌های شهدا نباید صرفاً محافلی نمادین باشند، بلکه باید پیوست معرفتی، بصیرتی و الهام‌بخش داشته باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان تصریح کرد: مفهوم شهید و شهادت، راهگشای جامعه اسلامی است و این فرهنگ در طول تاریخ زمینه‌ساز عزت، هویت و اقتدار اسلام بوده است. امروز نیز اگر مفاهیم ارزشمندی همچون ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه ما مصداق عینی پیدا کرده‌اند، به برکت انقلاب اسلامی و جانفشانی شهیدان است.

توکلی با اشاره به خاطرات شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، به روایت ایثارگری شهید رضا رستمی از شهدای مدافع حرم پرداخت و گفت: این شهید در تماس با مادر خود، تربیت خانوادگی، نان حلال پدر و زحمات مادر را از عوامل شکل‌گیری روحیه ایثار و حضور خود در دفاع از حریم اهل‌بیت(ع) عنوان کرده بود؛ نمونه‌ای از پیوند عمیق ایمان، تربیت دینی و روحیه فداکاری که در میان شهدای ما وجود داشت.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند معرفتی با فرهنگ عاشورا خاطرنشان کرد: یادواره شهدا باید با معرفت و بصیرت همراه باشد؛ چراکه فرهنگ عاشورا و پیام حضرت زینب(س) به ما می‌آموزد که در برابر ظلم و انحراف نباید بی‌تفاوت بود و دفاع از دین و ارزش‌های الهی مسئولیتی همیشگی است.

این مسئول با اشاره به ایستادگی ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته بیان کرد: ملت ایران با تأسی از مکتب اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورا، برای حفظ دین، هویت و استقلال خود ایستادگی کرده و در این مسیر هزینه‌های فراوانی پرداخته است، اما هیچ‌گاه از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکرده است.

توکلی، رهبری را یکی از عوامل مهم پایداری انقلاب اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی به دلیل برخورداری از رهبری دینی و برخاسته از بطن مردم، ماهیتی متفاوت از بسیاری از انقلاب‌های معاصر دارد و همین پیوند میان مردم، دین و رهبری، زمینه‌ساز حفظ استقلال، امنیت و هویت ملت ایران شده است.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) و تداوم مسیر انقلاب پس از ایشان افزود: امام خمینی(ره) با بنیان‌گذاری مکتب بسیج، فرهنگ حضور در صحنه و آمادگی برای فداکاری را در جامعه نهادینه کردند و پس از ایشان نیز این تفکر در عرصه‌های مختلف گسترش یافت و به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در تحولات منطقه و جبهه مقاومت تبدیل شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه اقوام و مذاهب مختلف در شکل‌گیری هویت انقلاب اسلامی نقش داشته‌اند، عنوان کرد: در مسیر انقلاب، شیعه و سنی و اقوام مختلف از جمله کرد، لر، عرب، ترکمن و بلوچ در کنار یکدیگر برای دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی ایثارگری کرده‌اند و خون شهدا متعلق به همه ملت ایران است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر مسئولیت نسل امروز در قبال آرمان‌های شهدا گفت: همه ما میراث‌دار خون شهیدان هستیم و اگر می‌خواهیم به ندای امام زمان(عج) و رهنمودهای امام راحل و رهبر انقلاب لبیک بگوییم، باید هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی، وظیفه خود را به‌درستی و با تمام توان انجام دهد.

توکلی در پایان با گرامیداشت یاد شهید رمضان احسان شیروانی و دیگر شهدای شهرستان قروه، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و با دعا برای سلامتی رهبر انقلاب، پیروزی رزمندگان و عزت ملت ایران، سخنان خود را با ذکر «لبیک یا حسین» به پایان رساند.