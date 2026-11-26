فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان تأکید کرد؛
ملت ایران پیروز میدان مقاومت است + فیلم
گروه استانها ـ فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در دویستوهفتادمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، با تأکید بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران، حضور مستمر مردم در میدان را نشانه وحدت، انسجام و حمایت از انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در دویستوهفتادمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، با تبریک هفته بسیج و ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بسیج را یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) و فراتر از یک سازمان، تفکر و فرهنگی برخاسته از متن مردم دانست.
وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج در پنجم آذر ۱۳۵۸ اظهار کرد: بسیج برای تقویت بنیه دفاعی کشور، مقابله با بلایای طبیعی و انسانی و متوقف نشدن حرکت عظیم انقلاب اسلامی تشکیل شد و امروز به عنوان فرهنگ استقامت، ایثار، خدمت و شهادت در جامعه جاری است.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس، فتنهها، جنگهای روانی و جنگهای تحمیلی اخیر همواره پای انقلاب ایستادهاند، افزود: مردم ایران با کمترین امکانات در برابر دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست متجاوزان بیفتد.
رضایی با انتقاد از سیاستهای آمریکا و آنچه جنایتهای این کشور در نقاط مختلف جهان عنوان کرد، گفت: دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه شدند و فرهنگ ملت ایران را فرهنگ تسلیم تصور کردند، در حالی که فرهنگ این ملت برگرفته از مکتب عاشورا، ولایت و مقاومت است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی تصریح کرد: اقوام مختلف ایران همواره برگهای زرینی از دفاع از انقلاب را رقم زده و شهدای بسیاری تقدیم کشور کردهاند؛ دشمنان در برابر ملت متحد و دارای اراده راسخ ایران توان مقابله نخواهند داشت.
فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به جنگ اخیر و تقدیم شهدای گرانقدر، تأکید کرد: اگرچه ملت ایران شهدای عزیزی از جمله رهبر شهید، فرماندهان و مردم بیگناه را تقدیم کرده است، اما با ایستادگی و ایمان به وعدههای الهی، پیروز میدان خواهد بود.
رضایی با بیان اینکه نیروهای مسلح در آمادگی کامل قرار دارند، خاطرنشان کرد: مردم کردستان طی ۲۷۰ شب گذشته حتی یک لحظه میدان را خالی نکردهاند و این حضور مستمر، پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و نظام را نشان میدهد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، ابراز امیدواری کرد این همدلی در استان کردستان با همراهی نماینده ولیفقیه در استان و مسئولان روزبهروز تقویت شود و با تلاش دولتمردان، مشکلات معیشتی مردم نیز برطرف شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.