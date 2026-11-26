گروه استان‌ها ـ فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وهفتادمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، با تأکید بر فرهنگ مقاومت و ایستادگی ملت ایران، حضور مستمر مردم در میدان را نشانه وحدت، انسجام و حمایت از انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وهفتادمین تجمع شبانه مردم در میدان آزادی سنندج، با تبریک هفته بسیج و ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بسیج را یادگار ارزشمند امام خمینی(ره) و فراتر از یک سازمان، تفکر و فرهنگی برخاسته از متن مردم دانست.





وی با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای تشکیل بسیج در پنجم آذر ۱۳۵۸ اظهار کرد: بسیج برای تقویت بنیه دفاعی کشور، مقابله با بلایای طبیعی و انسانی و متوقف نشدن حرکت عظیم انقلاب اسلامی تشکیل شد و امروز به عنوان فرهنگ استقامت، ایثار، خدمت و شهادت در جامعه جاری است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه ملت ایران در دوران دفاع مقدس، فتنه‌ها، جنگ‌های روانی و جنگ‌های تحمیلی اخیر همواره پای انقلاب ایستاده‌اند، افزود: مردم ایران با کمترین امکانات در برابر دشمنان ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور به دست متجاوزان بیفتد.

رضایی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و آنچه جنایت‌های این کشور در نقاط مختلف جهان عنوان کرد، گفت: دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه شدند و فرهنگ ملت ایران را فرهنگ تسلیم تصور کردند، در حالی که فرهنگ این ملت برگرفته از مکتب عاشورا، ولایت و مقاومت است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی تصریح کرد: اقوام مختلف ایران همواره برگ‌های زرینی از دفاع از انقلاب را رقم زده و شهدای بسیاری تقدیم کشور کرده‌اند؛ دشمنان در برابر ملت متحد و دارای اراده راسخ ایران توان مقابله نخواهند داشت.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به جنگ اخیر و تقدیم شهدای گرانقدر، تأکید کرد: اگرچه ملت ایران شهدای عزیزی از جمله رهبر شهید، فرماندهان و مردم بی‌گناه را تقدیم کرده است، اما با ایستادگی و ایمان به وعده‌های الهی، پیروز میدان خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه نیروهای مسلح در آمادگی کامل قرار دارند، خاطرنشان کرد: مردم کردستان طی ۲۷۰ شب گذشته حتی یک لحظه میدان را خالی نکرده‌اند و این حضور مستمر، پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و نظام را نشان می‌دهد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح، ابراز امیدواری کرد این همدلی در استان کردستان با همراهی نماینده ولی‌فقیه در استان و مسئولان روزبه‌روز تقویت شود و با تلاش دولتمردان، مشکلات معیشتی مردم نیز برطرف شود.