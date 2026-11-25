فرمانده انتظامی قروه خبر داد؛
کشف ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در قروه
گروه استانها - فرمانده انتظامی قروه از کشف ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در محوطه یک شرکت باربری و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «واحد مظفری» فرمانده انتظامی شهرستان قروه، از کشف ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در جریان اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و دریافت گزارشهایی مبنی بر دپوی فرآوردههای نفتی قاچاق در محوطه یکی از شرکتهای باربری سطح شهر قروه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
مظفری افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از محل موردنظر موفق به کشف ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق شدند.
فرمانده انتظامی قروه با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، گفت: سوختهای مکشوفه به انبار شرکت نفت استان منتقل شد و ارزش آن برابر نظر کارشناسان، ۲۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
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