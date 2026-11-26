گروه استان‌ها ـ حجت‌الاسلام والمسلمین طه توکلی، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، حضور مستمر مردم قروه در تجمعات شبانه را جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی، عزت‌خواهی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب دانست و از حضور مردم در سرمای هوا قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی» در حاشیه دویست‌وهفتادمین تجمع شبانه مردم قروه، در گفت و گو با خبرنگار تابناک از استان کردستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: بهترین سلام‌ها و درودها را تقدیم جان‌فدایان ایران اسلامی می‌کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری، هر ایرانی یک بسیجی است. حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی» در حاشیه دویست‌وهفتادمین تجمع شبانه مردم قروه، در گفت و گو با خبرنگار تابناک از استانضمن گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: بهترین سلام‌ها و درودها را تقدیم جان‌فدایان ایران اسلامی می‌کنیم و به تعبیر مقام معظم رهبری، هر ایرانی یک بسیجی است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم قروه در تجمعات شبانه افزود: امشب و در حالی که نزدیک به ۹ ماه از اهتمام و حضور مردم شریف قروه در این تجمعات می‌گذرد، شاهد جلوه‌ای از فرهنگ، مکتب و افتخار سلحشوری و عزت بودیم.





مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان ادامه داد: پیر و جوان، خرد و کلان، پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا، باوجود برودت هوا و سرمای شبانه، در میدان حاضر شدند و پرچم ایران و ایرانی را برافراشته نگه داشتند.

توکلی در پایان با قدردانی از مردم قروه خاطرنشان کرد: این حضور، جلوه‌ای از فرهنگ بسیجی و گفتمان امامین انقلاب است و نشان می‌دهد مردم همچنان پای عزت، هویت و پرچم ایران اسلامی ایستاده‌اند.