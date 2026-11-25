گروه استان‌ها ـ مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وهفتادمین شب تجمع مردم قروه، بسیج را فرهنگ فداکاری، ایستادگی، ولایت‌مداری و مقدم دانستن اهداف الهی بر خواسته‌های فردی دانست.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «طه توکلی«، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، در دویست‌وهفتادمین شب تجمع مردم در میدان شهید حاج قاسم سلیمانی شهرستان قروه، با گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین، به تبیین مفهوم بسیج و فرهنگ مقاومت پرداخت.

.





وی با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده اظهار کرد: فرهنگ بسیجی، فرهنگ عزت‌مندی در برابر استکبار، مهربانی میان مؤمنان، مجاهدت در راه خدا و نترسیدن از هیمنه دشمنان است؛ فرهنگی که ریشه در آموزه‌های دینی و مکتب اهل‌بیت(ع) دارد.

توکلی با اشاره به نقش تاریخی مردم ایران در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی افزود: فرهنگ بسیج و روحیه ایثار و مجاهدت، در طول تاریخ ایران وجود داشته و انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) این ظرفیت را به مسیر مبارزه با ظلم، استکبار و طاغوت هدایت کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، بسیج را مدرسه عشق، فداکاری و تربیت انسان‌های مؤمن و انقلابی دانست و تصریح کرد: بسیجی یعنی مقدم دانستن اهداف و آرمان‌های الهی بر خواسته‌ها و آمال شخصی، یعنی باور به توحید و اعتقاد به اینکه قدرت خداوند بر تمام قدرت‌های پوشالی برتری دارد.

وی با تأکید بر نقش ولایت و رهبری در هدایت جامعه خاطرنشان کرد: آنچه به ملت ایران جرئت، قدرت و توان ایستادگی بخشید، رهبری انقلاب و فرهنگ برخاسته از مکتب اهل‌بیت(ع) بود؛ مکتبی که ملت ایران با تکیه بر آن در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاده است.

توکلی همچنین با اشاره به فرهنگ تولی و تبری در مکتب اهل‌بیت(ع)، مواضع ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی را برگرفته از آموزه‌های دینی و اعتقادی دانست و بر ضرورت شناخت دشمن و ایستادگی در برابر ظلم و جریان‌های انحرافی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه گفت: این مجالس و محافل، تصویری از میثاق مردم با راه شهیدان، امام شهیدان و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و مردم با حضور خود بر استمرار این مسیر و وفاداری به آرمان‌های انقلاب تأکید می‌کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت ثابت‌قدم ماندن در مسیر انقلاب، ابراز امیدواری کرد آرمان وحدت، رهبری و حرکت در مسیر اهداف الهی با همراهی مردم و پیروی از وصیت شهدا ادامه یابد.