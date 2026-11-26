«احمد محمودزاده» معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در حاشیه نهمین نشست شورای آموزش‌وپرورش استان کردستان در سنندج، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک از استان کردستان تأکید کرد و با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: در جلسه امروز موضوعات مهمی از جمله جلوگیری از بازماندگی تحصیلی و کمک به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استان مورد بررسی قرار گرفت.





وی با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی افزود: این مدارس می‌توانند با مشارکت در مأموریت‌های آموزش‌وپرورش، نقش مؤثری در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش استان ایفا کنند و باید سهم و ظرفیت مناسبی برای فعالیت آن‌ها در این زمینه در نظر گرفته شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی مدارس و مراکز غیردولتی تصریح کرد: این مجموعه‌ها علاوه بر نقش آموزشی و تربیتی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه اشتغال و بهره‌گیری از نیروی انسانی استان دارند که می‌توان از این ظرفیت در راستای تقویت نظام آموزشی استفاده کرد.

محمودزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت سایر دستگاه‌ها در مسائل آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: شورای آموزش‌وپرورش بستری برای فراهم کردن مشارکت جدی دستگاه‌های مختلف است و با توجه به رویکرد دولت، استانداران و وزارت آموزش‌وپرورش، باید زمینه همکاری همه بخش‌ها برای حل مشکلات و نارسایی‌های آموزشی فراهم شود.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانست و گفت: بر اساس اسناد بالادستی و به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب، نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است و این سرمایه امروز در مدارس و میان دانش‌آموزان قرار دارد؛ دانش‌آموزانی که آینده کشور را خواهند ساخت.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت حرکت علمی و فناوری در مدارس اظهار کرد: پیشرفت علمی و فناوری که در فضای مدرسه شکل می‌گیرد، از موضوعاتی است که دشمنان نسبت به آن حساسیت دارند؛ از این رو باید با وحدت، انسجام، دوراندیشی و رقابت سازنده در حوزه آموزشی و علمی، زمینه رشد و تربیت شایستگان آینده کشور را فراهم کنیم.

محمودزاده در پایان بر ضرورت مشارکت همه ارکان تربیتی و عوامل مؤثر در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: با همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف، باید زمینه حرکت پرشتاب علمی و فناوری و تربیت نیروهای توانمند برای آینده کشور و مدیریت آن فراهم شود.