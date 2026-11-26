گروه استان‌‎ها - همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، رزمایش پیاده‌روی کارکنان بسیجی کمیته امداد با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمان‌های والای شهدا برگزار شد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، رزمایش پیاده‌روی کارکنان بسیجی کمیته امداد برگزار شد ،در این برنامه، شرکت‌کنندگان با حضور در مزار شهدای گمنام پارک کوهستان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره دلاورمردانی را که برای عزت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند، گرامی داشتند.

براساس این گزارش، حاضران با قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) با نوای حاج مهدی محمدی، در فضایی معنوی به ذکر و توسل پرداختند و در ادامه، از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین عزتی بهره‌مند شدند.

گفتنیاست، این مراسم در راستای تعمیق روحیه بسیجی، تقویت پیوند معنوی کارکنان با فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان برگزار شد.

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