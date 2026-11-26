تجدید میثاق کارکنان بسیجی کمیته امداد با آرمانهای شهدا در هفته بسیج
گروه استانها - همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، رزمایش پیادهروی کارکنان بسیجی کمیته امداد با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمانهای والای شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، رزمایش پیادهروی کارکنان بسیجی کمیته امداد برگزار شد ،در این برنامه، شرکتکنندگان با حضور در مزار شهدای گمنام پارک کوهستان، ضمن غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، یاد و خاطره دلاورمردانی را که برای عزت و سربلندی ایران اسلامی از جان خود گذشتند، گرامی داشتند.
براساس این گزارش، حاضران با قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) با نوای حاج مهدی محمدی، در فضایی معنوی به ذکر و توسل پرداختند و در ادامه، از سخنان حجتالاسلام والمسلمین عزتی بهرهمند شدند.
گفتنیاست، این مراسم در راستای تعمیق روحیه بسیجی، تقویت پیوند معنوی کارکنان با فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان برگزار شد.
انتهای پیام/
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.