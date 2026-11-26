



به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «یوسف جلیلیان»، رئیس دادگستری شهرستان اسلام‌آباد‌غرب، اظهار کرد:کارگروه بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر مشاورین املاک این شهرستان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد.



وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مشاورین املاک، پیشگیری از تخلفات ثبتی و صیانت از حقوق شهروندان تصریح کرد: این کارگروه با مشارکت نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک، اداره صمت، اتاق اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اداره تعزیرات تشکیل می‌شود تا نظارت مؤثر و مستمری بر فعالیت دفاتر املاک اعمال شود.

رئیس دادگستری شهرستان اسلام آباد غرب افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، بازرسی‌های مشترک اعضای کارگروه هر ۱۵ روز یک‌بار انجام و ضمن بررسی نحوه تنظیم قراردادها و رعایت الزامات قانونی، با تخلفات احتمالی برخورد قانونی خواهد شد. همچنین نتایج بازرسی‌ها و اقدامات انجام‌شده به حوزه قضایی شهرستان گزارش می‌شود.

وی در پایان، هدف از این اقدام را پیشگیری از جرایم و اختلافات ملکی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و ارتقای امنیت حقوقی معاملات عنوان کرد.

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